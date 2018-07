Liviu Dragnea o ține pe a lui: PSD nu renunță la suspendarea președintelui Iohannis

După ce președintele Iohannis a decis să semneze decretul de revocare a șefei DNA din funcție, Liviu Dragnea a declarat că nu renunță la declanșarea procedurii de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, însă discuția va continua în partid.

"Discutia despre suspendarea presedintelui va continua in partid si va continua si in coalitie. Daca vom lua aceasta decizie, o vom prezenta atunci. Am amanat discutia, dar nu am inchis-o. Am avut o discutie, in weekend, si cu Calin Popescu Tariceanu si am spus ca nu mai vedem o alta solutie.

Dorim in continuare suspendarea atat din cauza faptului ca timp de 30 de zile a incalcat Constitutia, cat si pentru ca blocheaza Legile Justitiei. Este o discutie serioasa, este un demers foarte serios, nu este un demers in joaca. Klaus Iohannis arata ca nu respecta Constitutia, nu mai are puterea sa fie un presedinte deasupra partidelor, fara interese partinice. Ceea ce face duce la foarte multe blocaje, inclusiv ale activitatii premierului", a sustinut liderul PSD.

Argumentele lui sunt rizibile, greu de pus în practică, mai ales că partenerul lui, Călin Popescu Tăriceanu, a spus-o răspicat că nu este interesat să se mai aventureze într-o acțiune atât de riscantă. Ori declanșarea unui război pe un nou front, concomitent cu spargerea coaliției i-ar putea fi fatal liderului PSD.

Dragnea precizeaza ca Iohannis a semnat, in sfarsit, decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, la 30 de zile de la decizia CCR care il obliga sa faca asta, "nu de dragul Constitutiei, ci la presiunea unor calcule personale".

"A revocat-o pe doamna Kovesi dupa 30 de zile si nu cred ca facut-o de dragul Constitutiei, ci din cauza unor presiuni generate de calcule personale. Daca era un demers sincer il facea de la inceput. Eu cred ca daca voia de la inceput sa o revoce nu il oprea nimeni. Nici copiii de gradinita nu au crezut ca are nevoie de 30 de zile sa citeasca motivarea CCR.

Atunci, mergand pe o logica, probabil ca au venit alte presiuni, de natura personala, sau nu stiu. Ceva sigur s-a schimbat, altfel lua decizia aceasta de la inceput", a continuat liderul PSD.

Atacurile la adresa independenței procurorilor și a Justiției în general au continuat, parcă cu și mai mare amplitudine: „stăm de ani de zile și convețuim cu un sistem subteran, ocult. Nu se știe când vom scăpa de el de tot ... cine va mai fi în viață atunci. Trebuie o schimbare completă”.

Liderul PSD începe să explice ce înțelege prin mersul „până la capăt”. Atât el cît și „enorm” de mulți români isi exprima speranta ca, la un moment dat, „procurorii sa actioneze pentru respectarea adevarului”.

Este bineștiut că adevărurile diferă de la grup de interese la alt grup de interese. Astfel că această sintagmă nu poate să mai ascundă dorința lui Dragnea și a PSD-ALDE de a-și subordona parchetele și judecătorii de la înaltele instanțe.

"Aici discutam de o caracatita mult mai mare. Atat eu, dar si foarte multi romani, enorm de multi romani, ne exprimam speranta sa ajungem ca o parte dintre procurori sa actioneze cu buna credinta si pentru respectarea adevarului.

Independenta lor a fost stirbita de anumite actiuni, gesturi, presiuni. Ar fi bine sa faca cercetari avand ca obiective aflarea adevarului si respectarea independentei Justitiei, nu sa actioneze pe comandamente politice. Orice cetatean roman trebuie sa aiba mai mari sperante ca, daca este nevinovat, nu pateste nimic. Aceasta este marea problema: teroarea. Si avocatii au sentimentul ca nu conteaza ce fac ei", a mai afirmat Liviu Dragnea.

Kovesi: Episodul de azi nu e o infrangere

După emiterea decretului de revocare, Laura Codruta Kovesi a facut o scurta declaratie de presa, reafirmand ca motivele pentru care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea ei au fost nereale sau neintemeiate.

Ea s-a intrebat daca decretul semnat azi de Iohannis inseamna ca de acum exista o subordonare a procurorilor ministrului Justitiei.

Fosta sefa a DNA le-a multumit si procurorilor pentru munca lor si determinarea de a nu ceda chiar si atunci cand "au fost tarati in noroi". Ea a avut un mesaj ferm pentru magistrati, dar mai ales pentru cetateni: "Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati!"