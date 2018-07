Dragnea: Doar o minune poate rasturna suspendarea. Iohannis e implicat in condamnarea mea

Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca suspendarea presedintelui Iohannis este iminentă, doar „o minune” putând răsturna acest plan, iar revocarea Codrutei Kovesi a fost doar ”un prim pas, un pas mic”.

Importanta este intrarea in vigoare a Codurilor penale si legilor justitiei, altfel daca ”balaurul nu e stirpit in totalitate” lucurile nu se pot rezolva, a spus liderul PSD. In opinia acestuia Iohannis este implicat in condamnarea sa in dosarul angajarilor fictive.

Demersul suspendării nu a fost abandonat, dimpotrivă este iminent, sustine Dragnea care declara ca desi le-a spus parlamentarilor ca pot sa plece in vacanta, le-a cerut sa fie tot timpul cu telefoanele mobile la ei pentru ca oricind pot fi chemati.



„La ora asta nu știu ce să se întâmple ca acest demers să se oprească în toamnă. Se pot intampla lucruri. Am vorbit cu colegii mei luni. Le-am spus ca pot merge in vacanta parlamentara, dar sa aiba telefoanele la ei ca s-ar putea sa ne vedem. Dacă dintr-o dată s-ar schimba, dacă ar înțelege că mai important decât mandatul său e destinul acestei țări, lucrurile se pot schimba”, a spus liderul PSD.





Întrebat care este procentul ca suspendarea să se întâmple, Dragnea a răspuns: „100%, doar dacă nu se întâmplă vreo minune”. El a precizat că a vorbit despre acest lucru și cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care „n-a respins ideea”.





Revocarea lui Kovesi, primul pas, urmeza balaurul

Dragnea le-a cerut celor din Guvern și partenerilor de Coaliție să-i fie alături, altfel vor dovedi că sunt lași.



„Eu merg înainte fără ezitare. Cei care vor să meargă cu mine înainte înseamnă că sunt curajoși. Cei care nu vor dori să meargă cu mine înseamnă că vor fi niște lași, niște fricoși”, a spus Dragnea.

In ce priveste revocarea Codrutei Kovesi, aceasta nu a fost decit ”un prim pas, unul mic”, care însă nu rezolvă problema, fiind necesară intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor Justiției și Codurilor Penale. ”Daca nu, lucrurile vor reveni mai rau decat pana acum. Un balaur daca nu e starpit in totalitate si daca sistemul nu e reconfigurat, lucrurile nu se pot rezolva. Ramane varianta totala - un sistem nou, curat, o tara sa functioneze dupa reguli democratice, care poate sa bucure, dar este tipul de societate la care ne-am angajat"



Iohannis, vinovat de condamnarea sa si de atmosfera de teroare

Șeful PSD l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că „este implicat direct” în condamnarea sa în dosarul angajărilor fictive de la DGPCAS Teleorman, susținând că sentința a fost dată sub presiune de către judecători.



„Părerea mea este că președintele este implicat direct în condamnarea mea. Vorbim de a doua condamnare pe care o primesc fără probe și sunt nevinovat”, a spus Dragnea, comentând că „miza principală a lui Klaus Werner Iohannis este ca eu să nu mai exist”. Dragnea spune ca isi bazeaza aceasta opinie pe diverse zvonuri, informatii si avertizari pe care le-a primit, inclusiv din partea ”unui ofiter din serviciile secrete”

"Foarte multe vorbe pe care le-a auzit ca sunt zvonuri initial, dar punand cap la cap informatii, ziceri, nu mai pot sa cred ca sunt zvonuri. Motiunea. Va spun ce vorbea Raluca Turcan si Ludovic Orban, vorbind cu oameni din PNL si alte partide. S-a spus ca Raluca Turcan i-a promis ca daca aranjeaza condamnarea mea, ea garanteaza ca da guvernul jos a doua zi. Condamnarea s-a rezolvat, guvernul nu a picat", a spus Liviu Dragnea, la Antena 3.



” Este a doua condamnare fara probe si total nevinovat. Primeam avertizari, ai grija cu legea offshore, cu minting, pentru ca deranjezi si va influenta decizia judecatorilor, ca sunt presiuni pe judecatori. E un ofiter care mi-a zis ca 'am rezolvat un judecator, lucram in continuare' . Nu ii dau numele, e militar, daca tine la onoare si nu vrea sa stea cu piatra pe inima sa spuna, ca maine i se poate intampla lui. Ofiter din serviciile secrete", a mai spus liderul PSD.



El a adăugat că magistrații care i-au judecat dosarul au fost amenințați, decizia fiind luată sub presiune. „Am dreptul să am această convingere că sentința mea a fost dată prin presiune. Un judecător nu a cedat, ceilalți da. Nu pot să spun că am fost șocat”, a spus el.

Statul paralel si asediul turbat



Liderul PSD l-a mai acuzat pe președintele „Iohannis și cei din spatele lui” sunt responsabili de „asediul turbat” din ultimul an, creând o atmosferă „de teroare”.

„România are nevoie de un moment zero. Toți trebuie să înțelegem că trebuie să privim înainte, altfel rămânem prizonierii trecutului. Nu știu dacă toți suntem în stare să o facem, dacă toți au curajul meu. Să nu mai lăsăm loc de șantaj: doar o persoană scoasă din acest angrenaj mafiot al statului paralel nu rezolvă problema. Acest angrenaj a rămas. Trebuie un moment zero. Dacă toți vor avea curaj, România are o șansă uriasă, să scoată din teritoriul național teroarea, frica tuturor că poate fi luat oricine, oricând. Atfel, vor rămâne toată viața cu lasitatea generată de interese personale meschine.(...) În această perioadă cu cât mai mulți oameni de stat, oameni politici cu curaj sunt, această țară va avea o șansă” a spus Dragnea.





Iohannis a semnat de frica suspendarii

Liviu Dragnea a mai declarat ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare al sefei DNA pentru ca s-a temut suspendare, dorindu-si al doilea mandat pentru a-si pastra imunitatea.



"Eu cred ca a fost motivul principal (suspendarea - n.red.) pentru care a semnat decretul de revocare pentru ca cat a stat, 32 de zile, din cate intelesesem nu avea de gand sa semneze decretul. Nu avea rezerve in a dispretui Constitutia, ci doar teama suspendarii pentru ca nu are decat un obiectiv, al doilea mandat, pentru a capata protectie, imunitate, sa nu raspunda pentru niste fapte de care trebuie sa raspunda. Nu s-a vorbit foarte mult, presa cu epoleti nu dezbate acest subiect- dosarul in care se reclama ca a obtinut o casa prin fals dovedit in instanta si cateva sute de mii de euro pe care trebuie sa le dea inapoi statului roman sa aiba imunitate si din inaltimea Dealului Cotroceniului sa dea lectii de morala", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

OUG pentru Codurile penale e inca pe tapet

Întrebat ce se va întâmpla dacă se va încerca blocarea legilor Justiției și a Codurilor Penale, Dragnea a răsuns că „decizia va fi la Guvern”.



„Nu o să impun premierului sau Guvernului nimic. Ceea ce ține de parlament, de decizia politică sunt lucruri rezolvate. Decizia politică a fost asumată, cu calendar anunțat public, respectat. De aici încolo să vedem cum se desfășoară lucrurile în continuare, contestări. Ei vor să se întindă cu intrarea în vigoare a acestor legi cu speranța restaurației. Ce va face Guvernul, ce vor face partidele din coaliție, vom vedea. Și eu aștept ca toți colegii noștri să facă ceea ce e de făcut pentru ca obiectivele asumate de noi să fie îndeplinite. O să vedem”, a spus Dragnea.





„Ce probleme să avem: ne pot omorî? Nu”





Liviu Dragnea le-a mulțumit, totodată, parlamentarilor care au avut curaj și au adoptat modificările la Legile Justiției și Codurile penale.



„Le mulțumesc parlamentarilor pentru curaj. Le exprim respectul meu pentru ce au făcut. Am reușit să adoptăm până la finalul acestei sesiuni ce părea imposibil: Legile Justiției și Codurile. „Dacă și Guvernul va face la fel, și colegii din Coaliție, vom câștiga. Nu poți să faci orice acțiune politică gândindu-te câte procente fac astea. Putem avea costuri de imagine, dar la finalul mandatului toate lucrurile bune se vor vedea. Ce probleme să avem: ne pot omorî? Nu”, a spus el.