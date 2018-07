Ionut Dumitru: Guvernul are o mare problema cu plata pensiilor si a salariilor

Guvernul are într-adevăr probleme cu plata salariilor și pensiilor deoarece majorările efectuate în acest an nu au mai ajuns să fie incluse în buget, dar la rectificarea din 31 iulie va aloca fondurile necesare, consideră Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal.

Dacă până la sfârșitul anului nu vor mai fi efectuate majorări de salarii și pensii, la rectificarea bugetară, Guvernul trebuie să aloce patru miliarde de lei pentru a asigura plata lor în acest an, a declarat Ionuț Dumitru pentru Ziare.com. In cazul in care vor mai fi creșteri, suma necesară va fi mai mare.

El a precizat ca salariile au crescut in primele cinci luni din acest an cu peste 20%, iar bugetul alocat inițial pentru plata lor nu a ținut seamă se aceste creșteri.

Aceeasi situatie se regaseste si la chetuielile cu pensiile: au crescut cu 10%, iar bugetul alocat este mai mic.

Ionuț Dumitru spune că este interesant de văzut de la ce capitole se vor lua bani pentru a acoperi găurile. Dacă până acum, de regulă se luau bani de la investiții, în prezent acestea sunt atât de firave, încât nu se prea mai reduce mare lucru.

"Pe cheltuieli avem o problema. Si problema este mare de tot. Pentru ca avem o dinamica mult mai rapida decat ceea ce s-a bugetat la cheltuieli de salarii si la asistenta sociala. Exact la ceea ce conteaza cel mai mult la nivelul cheltuielilor. Daca ne uitam la salarii, de exemplu, ele cresc cu 20 si ceva la suta deja, cumulat pe primele 5 luni ale anului, fata de un buget facut cu 16 sau 18% crestere.

Dupa calculele noastre, relativ simple, daca extrapolam ultimele luni, care sunt cele mai aproape de noi si care includ si ultimele cresteri de salarii din sanatate si educatie, pana la sfarsitul anului, si asumam ca nu mai cresc salariile in sectorul bugetar, probabil ca mai trebuie 3 miliarde jumatate - 4 miliarde de lei la salarii", a subliniat Ionut Dumitru.

Totodata, presedintele Consiliului Fiscal spune ca nici la bunuri si servicii si dobanzi, bugetul alocat anul acesta nu acopera sumele cheltuite.

"Banii trebuie luati de undeva. Este problema Ministerului de Finante si a Guvernului. Anul trecut, la prima rectificare bugetara, din iulie, s-au luat 10 miliarde de lei de la investitii si s-au pus 8 miliarde si jumatate de lei salarii si pensii. Au ramas mult mai putini bani, pentru ca anul trecut am atins minimul ultimilor 13-15 ani la investitii publice, doar 2,8% din PIB dupa standarde europene.

In ceea ce priveste partea de venituri bugetare, stam putin mai bine, afirma presedintele Consiliului Fiscal.

Avem o performanta mult sub asteptari si mult sub ce s-a bugetat la TVA, sau la impozitul pe profit, in schimb avem o performanta peste asteptari la impozitul pe venit si la CAS.

"Daca ne uitam in executia bugetara, un lucru este cert: pe partea de venituri bugetare suntem usor sub cea ce s-a bugetat ca ritm de crestere pentru intreg anul acesta, si ma refer la executia bugetara pe primele luni ale anului. La 5 luni de zile avem o executie bugetara care arata o crestere a veniturilor bugetare fata de anul trecut, in mare prte aproape de ceea ce s-a bugetat ca dinamica pentru intreg anul. Cu diferente destul de mari de la un capitol de venituri la altul.” a exolicat Ionut Dumitru.