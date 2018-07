Sindicalistii din penitenciare: Tudorel Toader are un dosar penal pentru abuz in serviciu

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader are un dosar penal pentru abuz in serviciu aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In cauza a fost declansata urmarirea penala in rem.