Augustin Zegrean: Daca nu respectam recomandarile Comisiei de la Venetia, plecam din Europa

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean a afirmat, vineri, dupa publicarea raportului preliminar al Comisiei de la Venetia ca este obligatoriu ca Romania sa tina seama de recomandarile acesteia "daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statului de drept". Daca nu, spune Zegrean, "plecam din Europa".

"Daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statlui de drept, obligatoriu trebuie sa tinem seama de aceste precizari. Comisia de la Venetia nu exista pur si simplu ca sa existe, ca sa se joace cineva de-a legea. Ei fac recomandari in cazul tuturor statelor care apeleaza la ei si nu numai in situatia statelor in curs de devenire ca stat de drept. Chiar si state cu vechi traditii in demcratie si statul de drept apeleaza uneori la ei pentru ca sunt acolo si oameni foarte bine pregatiti profesional si oameni care au deocratia in sange", a declarat Augustin Zegrean la Digi 24.

Intrebat ce se intampla daca nu respectam aceste prevederi, Zegrean a spus: "Atunci plecam din Europa".

Zegrean spune, insa, ca recomandarea potrivit careia ar trebui modificata Constitutia i se pare "usor exagerata".

Este vorba de punctul 58 din raport in care Comisia de la Venetia atrage atentia ca decizia CCR prin care procurorii sunt sub autoritatea ministrului justitiei nu consolideaza independenta procurorilor, ci dimpotriva pe cea a ministrului , si recomanda revizuirea art 132 din Constitutie atunci cind va avea loc o revizuire a acesteia.

”Hotărârea conduce la o consolidare clară a competențelor ministrului justiției în ceea ce privește serviciul de urmărire penală, în timp ce, dimpotrivă, ar fi important, în special în contextul actual, să se consolideze independența procurorilor și să se mențină și să crească rolul a instituțiilor, cum ar fi președintele sau CSM, capabile să echilibreze influența ministrului. Curtea Constituțională are autoritatea de a interpreta Constituția într-o manieră obligatorie și nu este de competența Comisiei de la Veneția de a contesta interpretarea Constituției. Curtea Constituțională se bazează pe decizia sa asupra articolului 132 alineatul (1) din Constituție ("Procurorii își desfășoară activitatea în conformitate cu principiul legalității, imparțialității și controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției"), în relație la articolul 94 (c) din Constituție, precizând că Președintele are, printre altele, "să facă numiri la funcții publice, în condițiile prevăzute de lege". Pentru a întări independența serviciului de urmărire penală și a procurorilor individuali, o măsură cheie ar fi revizuirea, în contextul unei viitoare revizuiri a Constituției României, a dispozițiilor articolului 132 alineatul (1) din Constituția României. La nivel legislativ, se poate considera, în ceea ce privește concedierea, modificarea Legii nr. 303 în așa fel încât să ofere opiniei CSM o forță obligatorie”.

Comisia de la Venetia a emis, vineri, o opinie preliminara in legatura cu modificarile la cele trei legi ale justitiei din Romania, formuland o serie de recomandari, intre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt, renuntarea la schema de pensionare anticipata a procurorilor, eliminarea sau redefinirea prevederilor care le permit procurorilor sefi sa invalideze, ca neintemeiate, solutiile procurorilor.

Expertii Comisiei de la Venetia considera ca noile prevederi ar putea conduce la o presiune excesiva asupra judecatorilor si procurorilor, subminand independenta sistemului judiciar si a membrilor sai.