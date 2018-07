Fantasmele lui Vâlcov: Construim 3 autostrazi, canalul Dunare-Bucuresti și dublam pensiile

Într-un interviu la Antena 3, Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă și coautorul programului de guvernare PSD-ALDE, a prezentat un plan de dezvoltare accelerată a țării, care depășește orice plan cincinal din epoca de aur.

Câteva din obiectivele amintite de Vâlcov luni seară la Antena 3: PSD va dubla pensiile, vor fi construite trei autostrăzi, gazele se vor ieftine cu 20%, Bucureștiul va fi port la Dunăre și în Munții Făgăraș se va construi o mega-stațiune de schi, cu 160 km de pârtii.

Dacă ar fi să-l ascultăm pe consilierul lui Dăncilă, în 2020 economia României o va depăși pe cea a Finlandei și vom urca pe locul 12 din Europa, deși acum suntem pe 16. Aceasta deoarece economia Românească a crescut cu 24% și după ce am trecut de Grecia în acest an vom depăși Cehia și Portugalia.

Vâlcov spune că Germania, Franța, China, SUA precum și unele state din Orientul Mijlociu, nespecificate însă și-au manifestat interesul să finanțeze proiectele PSD-istului Vâlcov.

Astfel în următoarele cinci luni va fi demarată licitația pentru continuarea construcției canalului Dunăre-București în sistem parteneriatului public privat (PPP). De altfel, PPP reprezintă soluția miraculoasă prin care România va ajunge în curând la nivelul Germaniei. Utilizând această lege a PPP, PSD-ul ne promite trei noi autostrăzi: Ploiești - Brașov, Autostrada Sudului (cere trece și prin Alexandria lui Liviu Dragnea) și încă una Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

La toate aceste proiecte, se mai adăuga un proiect de amenajare a 160 de kilometri de pârtii în Munții Făgăraș și construcția unei stațiuni ca în Alpii elvețieni.

Și ca să demonstreze că nu bate câmpii ne-a asigurat că până la sfârșitul anului va lansa vreo 15 proiecte grandioase care vor fi realizate în sistem PPP, iar toate statele bogate ale lumii l-au contactat pentru discuta despre ele.

„Toate pensiile din România se vor dubla, și aici ne referim la moneda euro, deci în euro. Nu mă refeream chiar la toate, nu mă refer la pensiile speciale. Mă refeream la pensiile care sunt obținute în urma contributivității, nu cei care au 20.000-30.000 de lei pensie. Pot sa vă garantez că în proiectul legii care va intra în dezbatere, punctul de pensie va fi, în 2020, 1,775 și în 2019, 1,265 de lei”, a promis Vâcov.

Dar Vâlcov își propune să intervină și pe piața gazelor naturale și promite că Guvernul va plafona tarifele. Pentru că poate. „Constatând că din 2013 până azi, preţul la gaz a crescut cu 75%, ca urmare a dorinţei acestor două entităţi de a obţine profit de 300%, adică câteva miliarde de lei pe an, ANRE s-a sesizat şi ne-a trimis această adresă şi ne întreabă ce să facem pentru că există lege (...) şi legea spune în felul următor: când te afli într-o astfel de situaţie, poţi să intervii ca Guvern şi pentru maxim trei ani de zile să reglezi preţul astfel încât acesta să poată fi suportat, să fie real plătit de către oameni către companii. Şi acest lucru la recomandarea pe care şi eu o s-o fac şi o s-o susţin şi sunt sigur că în această direcţie vom merge în următorul an de zile preţul gazelor se va ieftini cu peste 20%”, a explicat Consilierul lui Dăncilă conform Mediafax.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xjL_mXLl-YU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

„Economia României a crescut cu 24%. Am depășit Grecia, anul acesta vom depăși Cehia și Portugalia. În 2020 vom depăși Finlanda și vom ajunge pe locul 12, acum suntem pe locul 16. În 2016, veniturile românilor erau de 50 de miliarde de euro, noi vrem să ajugnem la 75 de miliarde de euro. Acum suntem la 62 de miliarde. De când a venit coaliția PSD-ALDE la guvernare au venit peste 12 miliarde de euro și vor mai veni 13 miliarde.