Departamentul de stat: Orice investitor trebuie să fie precaut când investeste în Romania

Departamentul de Stat, spune că în România, încercările de a submina autoritatea procurorilor DNA și de subordonare a Justiției au distrus încrederea investitorilor în promisiunile Guvernului PSD-ALDE de a lupta împotriva corupției, scrie în raportul oficial asumat de administrația Trump.

Desi ritmul reformelor economice a incetinit, Romania ramane un lider regional in eforturile judiciare de combatere a coruptiei la nivel inalt si mediu. Cu toate acestea, precizeaza Departamentul de Stat, incercarile din ianuarie 2017 de a submina procurorii anticoruptie ai Romaniei si de a slabi independenta judiciara au zguduit increderea investitorilor in angajamentul Guvernului de a combate coruptia.

Oficialii americani subliniază că reprezentanții Puterii au acuzat multinaționalele că au sponsorizat protestele din stradă împotriva tentativelor de subordonare a Justiției.

"Guvernul Romaniei a mutat contributiile de la angajator la angajat in ianuarie 2018, iar acest lucru a avut un impact negativ asupra tuturor companiilor prin costuri administrative suplimentare rezultate din negocierea si inregistrarea contractelor de munca noi.

Vanzarea de catre Executiv a participatiilor minoritare in mai multe intreprinderi de stat in sectoare-cheie, cum ar fi generarea si exploatarea energiei, a fost amanata din 2014. Guvernul a slabit astfel punerea in aplicare a codului de guvernanta corporativa al companiilor de stat, scutind in acest mod mai multe intreprinderi de acest cod, din decembrie 2017", se mai arata in document.

Departamentul de Stat subliniaza ca, din 2017, Guvernul Romaniei a continuat sa complice climatul investitional prin deciziile si masurile luate, dar si prin faptul ca a fost schimbat de atatea ori. Amintim ca premierul Viorica Dancila este al treilea premier PSD al Romaniei, in ultimul an si jumatate, dupa ce partidul si-a dat jos primii doi prim-ministri, respectiv Sorin Grindeanu si Mihai Tudose.

"Incepand cu anul 2017, schimbarile frecvente ale Guvernului au dus la schimbarea rapida a politicilor, fapt ce complica climatul investitional.

Romania a facut progrese semnificative privind combaterea coruptiei pana in prezent, dar inca ramane o provocare permanenta.

Aplicarea inconsecventa a legilor existente, inclusiv a celor legate de protectia drepturilor de proprietate intelectuala, serveste, de asemenea, la descurajarea investitiilor.

Continuarea atragerii si pastrarii unor investitii suplimentare va necesita progrese suplimentare in ceea ce priveste transparenta, stabilitatea si previzibilitatea in luarea deciziilor economice si reducerea procedurilor birocratice netransparente", conform raportului.

Printre multele probleme semnalate de raportul realizat de Departamentul de Stat este evocata si coruptia, iar Parlamentul Romaniei este principalul vinovat pentru neimplementarea recomandarilor facute de Comisia Europeana in rapoartele MCV.

"Raportul Comisiei Europene din 2017 privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) arata ca in 2017 s-a pierdut ritmul reformelor, iar independenta judiciara a reprezentat o sursa constanta de ingrijorare, in timp ce Guvernul a pus in aplicare doar una din cele 12 recomandari facute de Comisia Europeana.

Ca si in rapoartele anterioare din cadrul MCV, Parlamentul este principalul vinovat, membrii adoptand amendamente care slabesc legile privind conflictul de interese si introducand 'propuneri problematice sau necoordonate', fara consultarea partilor interesate.

In ciuda opozitiei din partea partilor interesate, dar si fara evaluari asupra impactului, Guvernul a impus mai multe legi in Justitie, contestate in mod repetat privind constitutionalitatea si in privinta carora magistratii s-au temut ca vor slabi independenta judiciara.

Intr-un raport ad-hoc, Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) a avertizat ca aceste amendamente vor slabi independenta Justitiei.

De asemenea, un raport al Comisiei de la Venetia, adoptat in luna martie 2018, a avertizat ca modificarile propuse in cadrul legislativ al ONG-urilor ar impune cerinte oneroase de raportare in sectorul societatii civile.

In ciuda numeroaselor atacuri ale politicienilor romani si ale organizatiilor mass-media aliate, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a continuat investigarea si urmarirea penala in cazurile de coruptie care implica oficiali din scenele politica, juridica si administrativa, pana in 2017, cu aproape 1.000 de acuzati, din care o treime detineau functii publice inalte, iar 189 de oficiali au fost acuzati de diverse abuzuri", potrivit sursei citate.

Mai multe companii americane acuza ca le-a fost ceruta spaga

O alta problema semnalata de Departamentul de Stat este mita, mai multe companii americane acuzand ca le-a fost ceruta spaga pentru anumite beneficii.

"In timp ce societatile private utilizeaza controale interne, programe de etica si de conformitate pentru a detecta si preveni coruptia, incepand cu anul 2017, Guvernul a revizuit codul de guvernanta corporativa al companiilor de stat.

Investitorii americani s-au plans atat de coruptia de la nivel guvernamental, cat si de cea de la nivelul climatului investitional, evocand frecvent serviciul vamal, functionarii de la nivelul primariei, dar si autoritatile financiare locale.

Raportul de tara al Comisiei Europene si rapoartele companiilor indica preocupari legate si de coruptia in achizitionarea de dispozitive medicale si de autorizarea sau achizitionarea de produse farmaceutice.

In cazul proiectelor de mediu, utilizarea unor studii de fezabilitate depasite a dus la favorizarea afacerilor care functionau deja la nivel local.

In unele cazuri, cererile de mita de catre oficiali de nivel inferior sau mediu ajung pana la punctul de hartuire. De exemplu, companiile raporteaza cereri de mita atunci cand sunt necesare imbunatatiri ale infrastructurii locale pentru a facilita operatiunile de afaceri, in special pentru drumurile finantate din bugetul local", mai scrie Departamentul de Stat in raport.