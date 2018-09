Dragnea convoacă CEx pentru a înăbuși revolta disidenților din partid care-i cer demisia

Apariția scrisorii disidenților din PSD, prin care se solicită demisia lui Liviu Dragnea, l-a determinat pe liderul social-democraților să convoace de urgență ședința Comitetului Executiv, vineri, 21 septembrie, ora 12:30 pentru a se decide convocarea unui congres extraordinar.

Sedinta vine in contextul in care mai multe voci din partid l-au contestat pe Liviu Dragnea. De altfel, anuntul a venit la cateva minute dupa ce scrisoarea prin care lui Liviu Dragnea i se cere demisia de la sefia PSD a fost facuta publica. Documentul este semnat doar de 3 lideri PSD - Paul Stanescu, Adrian Tutuianu si Gabriela Firea, scrie Ziare.com.

Lui Dragnea i se cere demisia din functia de presedinte al PSD, dar si de presedinte al Camerei Deputatilor. Dragnea a declarat luni, intrebat daca este dispus sa faca un pas in spate din fruntea partidului, ca functia "nu se ia cu japca, se ia prin vot, printr-un vot masiv, si nu poti sa o tranzactionezi ca la piata", anuntand un nou CEx cat de curand.

"Nu mai trebuie lungita foarte mult (decizia privind convocarea unei sedinte a CExN - n.red.) . Am vorbit cu foarte multi colegi, am vorbit si azi, o sa vorbesc si maine, si o sa decidem", a spus Dragnea.

Intrebat daca este dispus sa faca un pas in spate, daca i se cere, liderul PSD a raspuns: "S-a discutat de multe ori asta la noi in partid, s-a discutat si la Congres, s-a discutat si la miting, s-a discutat si la alte Comitete Executive. Tot timpul revine aceasta problema care vine din afara partidului, din pacate. Pana acum nu (mi s-a cerut sa fac un pas in spate - n.red.), dar nu este imposibil.

Pe mine ma intereseaza foarte mult sa ducem la capat programul de guvernare, nu mofturile unora sau altora si nici temele impuse de Iohannis".

"Functia de presedinte al partidului nu se ia cu japca, se ia prin vot, printr-un vot masiv, si nu poti sa o tranzactionezi ca la piata", a adaugat Dragnea.