LS: Tudorel Toader vrea să-l demită pe Lazar și ironizează magistrații care protestează

Liga Studentilor (L.S.) din Iasi sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat de mai multe ori in fata studentilor sau a colegilor dorinta de a-l demite pe procurorul general, Augustin Lazar.

"Toader, din pozitia de profesor in cadrul Facultatii de Drept, precum si din cea de rector suspendat al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, s-a exprimat in mai multe randuri fata de studenti si anumite cadre didactice in sensul demiterii procurorului general al Romaniei, domnul Augustin Lazar, initiind prin intermediul persoanelor apropiate din corpul academic juridic sau profesional, o campanie de denigrare a Parchetului General si a anchetei din dosarele referitoare la interventia Jandarmeriei din 10 august a.c., la pesta porcina africana si la numirea sa ca notar in Iasi", se arata intr-un comunicat remis luni Ziare.com.

Liga Studentilor sustine ca cea mai importanta miza a demiterii lui Lazar este oprirea anchetei desfasurate de Parchetul General in cazul interventiei Jandarmeriei la protestul din Bucuresti din data de 10 august, "in vederea balansarii spre dosarul deschis la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru a se acredita in spatiul public teza PSD-ALDE, conform careia protestul a fost de fapt o tentativa esuata de lovitura de stat si ca jandarmeria a intervenit corespunzator".

"In acelasi timp, se urmareste oprirea anchetei in dosarul privitor la modul in care Ministerul Agriculturii si Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au gestionat criza pestei porcine africane, dispunandu-se urmarirea penala in rem, pentru savarsirea infractiunilor de raspandirea bolilor la animale sau plante (art. 355 Cod Penal) si neglijenta in serviciu (art. 298 Cod Penal).

Amintim faptul ca Tudorel Toader s-a exprimat nu doar o data in sensul dezincriminarii neglijentei in servicu.

Mizele personale ale lui Toader in aceasta chestiune sunt oprirea anchetei in dosarul privind admiterea sa in corpul notarilor publici, in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru infractiunile de abuz in serviciu (art. 297 Cod Penal) si conflict de interese (art. 301 alin. 1 Cod Penal), precum si asigurarea postului de ministru prin indeplinirea planurilor coalitiei PSD-ALDE in materie de justitie", se arata in documentul citat.

Mai mult, Liga Studentilor sustine ca pe termen lung, prin demiterea lui Augustin Lazar, se urmareste sa se compromita dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, aflat in faza de camera preliminara, precum si dosarul Revolutiei, aflat in faza de urmarire penala, urmand ca trimiterea in judecata sa se faca cel mai probabil la finalul acestui an.

"Compromiterea dosarelor s-ar putea realiza prin numirea unui procuror general apropiat de coalitia PSD-ALDE si are ca scop principal impiedicarea tragerii la raspundere penala a lui Ion Iliescu, presedinte de onoare al Partidului Social Democrat (PSD), precum si a tuturor persoanelor responsabile de infractiuni contra umanitatii, care au facut parte din conducerea Frontului Salvarii Nationale, respectiv din guvernarea Roman 1 si din aparatul de stat: Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Magureanu s.a", sustin reprezentantii studentilor din Iasi.

Ei adauga ca Tudorel Toader se folosese permanent atat de autoritatea profesorala, cat si de cea profesionala (argumente de tip ad auctoritatem), pentru a sustine in mediile juridice profesionale si in mediul academic juridic, inclusiv fata de studenti, politicile in materie de justitie, dar in si alte domenii, ale coalitiei PSD-ALDE.

Acestia mai spun ca, "totodata, Tudorel Toader ironizeaza magistratii care au initiat sau au participat la protestele pentru independenta Justitiei, sugerand ca studentii nu ar trebui sa mai sustina pozitiile acestora".

Silvian-Emanuel Man, presedinte al Ligii Studentilor (LS IASI) si reprezentantul studentilor Facultatii de Drept in Senatul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, sustine ca "lipsa unui rationament politic real din partea presedintelui Klaus Iohannis, care sa reflecte preeminenta ratiunii de stat in fata respectarii unei decizii vadit arbitrare a Curtii Constitutionale si a ministrului Justitiei in cazul demiterii doamnei Laura Codruta Kovesi de la conducerea DNA, a produs acest precedent nefast prin care Guvernul poate sa intervina in mod abuziv prin demiterea procurorului general.

Facem apel la toate persoanele de buna credinta ca in aceasta perioada sa fie atente la miscarile pe care coalitia PSD-ALDE le pregateste in justitie, avand in vedere pericolul iminent ca la adapostul altor subiecte de pe agenda opiniei publice, sa avem surpriza unei amnistii generale sau a unor miscari neasteptate in justitie. Liga Studentilor se declara solidara cu toti magistratii care protesteaza deschis fata de incercarile repetate de subordonare politica a justitiei si reafirma pozitia ferma a studentilor ieseni de a lupta impotriva subminarii statului de drept".