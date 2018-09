Lazăr acuză Antena3 de dezinformare și acțiuni de destabilizare a Ministerului Public

Lazar sustine, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com, ca in ultima perioada s-a inmultit propagarea in spatiul public a unor informatii false sau prezentate trunchiat si atrage atentia asupra faptului ca acestea reprezinta in mod evident o actiune de destabilizare a Ministerului Public.

Augustin Lazar precizeaza ca un post de televiziune a lansat chiar astazi o serie de informatii false referitoare la activitatea sa, sustinand ca "a cheltuit sume exorbitante pentru deplasari in strainatate" si ca "aceasta este una din neregulile pana in clipa de fata", scrie Ziare.com

Fara a-l nominaliza in mod expres, procurorul general face trimitere la postul Antena3 care a rulat de mai multe ori o stirea "Augustin Lazar, sume uriase pentru deplasari. Bugetul a fost epuizat din martie".

Potrivit postului de televizune, Lazar ar fi terminat banii de deplasari din acest an inca din luna martie, "insa de atunci, acesta a mai plecat din tara." "Obrazul subtire cu cheltuiala se tine. Pare sa fie deviza procurorului general, care a cheltuit sume exorbitante pentru deplasarile in strainatate", a concluzionat Antena 3.

Ministerul Public arata ca, potrivit art. 71 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, "procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie reprezinta Ministerul Public in relatiile cu celelalte autoritati publice si cu orice persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate".

Totodata, in Regulamentul de ordine interioara al parchetelor, articolul 14, litera f, aprobat prin Ordinul ministrului Justitiei nr. 2.632/C/2014, este prevazuta atributia procurorului general de a reprezenta Ministerul Public "in relatiile cu celelalte autoritati si institutii publice, cu organizatiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice din tara si din strainatate, precum si in relatiile internationale".

"Fara a face referire la existenta unei atributii exprese de reprezentare a procurorului general al PICCJ in relatiile internationale, postul de televiziune in cauza a difuzat o stire din care, in mod fals, rezulta ideea ca domnul Augustin Lazar a actionat in mod nelegal", se arata in comunicatul citat.

La ce evenimente a participat Lazar

Documentul remis de Ministerul Public prezinta evenimentele externe la care a participat procurorul general in 2018:

- Forumul Consultativ al Procurorilor Generali;

- Forumul Romania - Republica Moldova in domeniul justitiei,

- Sedinta solemna a Curtii de Casatie franceze,

- Intalnirea Generala a Asociatiei Internationale a Procurorilor,

- Intalnirea Retelei Procurorilor Generali si sefilor institutiilor echivalente de pe langa Curtile Supreme ale Statelor Membre din Uniunea Europeana,

- vizite la Parchetul General de pe langa Curtea de Casatie a Frantei si la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

"Actiune de destabilizare"

Totodata, Ministerul Public precizeaza ca informatiile referitoare la obiectul deplasarilor externe ale conducerii PICCJ se regasesc pe site-ul institutiei, la rubrica Comunicate de presa.

"In contextul inmultirii in ultima perioada a lansarii in spatiul public de informatii false sau informatii prezentate trunchiat, procurorul general al PICCJ atrage atentia asupra faptului ca acestea reprezinta in mod evident o actiune de destabilizare a Ministerului Public", a concluzionat Ministerul Public.