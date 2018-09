Cutremurul, urmat de tsunami, a lasat în urmă aproape 1.000 de morți în Indonezia

Bilantul morților după cutremurul de 7,5 grade și tsunamiul devastator din Indonezia creste de la o ora la alta. Potrivit ultimelor cifre facute publice de autoritati, numarul mortilor a ajuns la 832, iar salvatorii scot in continuare victime de sub daramaturi si din ape, in orasul Palu, devastat de valul ucigas.

Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al agentiei pentru dezastre (BNBP), a anuntat ca 821 oameni au murit in Palu si 11 persoane in Donggala. In timpul cutremurului erau 61 de straini in Palu. In prezent, trei persoane din Franta, una din Malaezia si una din Coreea de Sud sunt disparute, conform The Guardian.

Numărul morților este de așteptat să crească, deoarece zeci de mii de indonezieni veniseră în oraș pentru a participa la un festival muzical. De asemenea, oficialii spun că tragedia ar putea fi mult mai mare, deoarece mai multe orașe din regiuni mai îndepărtate au rămas practic izolate și încă echipele de salvare nu au putut ajunge să evalueze situația, inclusiv în Donggala. Podul din Palau, unul dintre obiectivele turistice de interes din Palu a fost distrus complet de tsunami, val care a atins o înalțime și de șase metri.

"Este foarte dur", declara pentru AFP Risa Kusuma, o mama in varsta de 35 de ani, care-si leagana baietelul, cu febra, intr-un centru pentru refugiati in orasul Palu. "Ambulanta aduce noi corpuri in fiecare minut", "nu mai este apă potabilă, iar magazinele sunt jefuite peste tot", continua ea.

Alte 540 de persoane au fost grav ranite, potrivit agentiei de presa. Majoritatea victimelor au fost inregistrate pana in prezent la Palu, un oras de 350.000 de locuitori situat pe coasta de vest a Sulawesi. Autoritatile si ONG-urile sunt ingrijorate insa de situatia in regiunea Donggala, situata mai la nord, care ramane foarte incerta.

Spitalele, dintre care unele au fost avariate, intampina dificultati in a face fata numarului mare al victimelor. Iar numerosi raniti sunt ingrijiti in aer liber.

Serviciul de protecție civilă este, de asemenea, ingrijorat de soarta catorva sute de persoane care lucrau la pregatirea unui festival pe o plaja, la Palu, vineri seara, cu putin inainte de tsunami.

Presedintele indonezian Joko Widodo, asteptat la fata locului, a anuntat ca armata ajuta la cautarea de supravietuitori. Avioane incarcate cu materiale si hrana au aterizat pe aeroportul din Palu, unde cateva piste sunt inutilizabile.

La Palu se puteau vedea epave de vehicule, cladiri transformate in mormane de moloz, arbori scosi din radacina si linii electrice doborate, chiar și un vapor eșuat printre case, care arata violenta undelor seismice si a valului care s-a abatut asupra orasului.