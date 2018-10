Norica Nicolai l-a invitat să conferențieze în PE pe Daniel Dragomir, susținător al ROEXIT

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai l-a invitat să vorbească la un eveniment pe care îl moderează în Parlamentul European pe fostul ofiţer Daniel Dragomir, cel care marţi a lansat un manifest pentru ieşirea României din Uniunea Europeană.

Norica Nicolai a trimis o invitaţie către colegii europarlamentari pentru evenimentul denumit „Law and Justice Reform in Romania“, eveniment care va avea loc în sediul Parlamentului European din Bruxelles pe 10 octombrie.

Potrivit afişului, evenimentul este organizat de Norica Nicolai, ALDE şi International Foundation for Better Governance.

Invitaţii la dezbaterea moderată de Norica Nicolai sunt, potrivit anunţului oficial: Daniel Dragomir, fost ofiţer SRI şi reprezentant al Partidului Romania 3.0, David Clark şi Gary Cartwright. Dragomir, un condamnat definitiv în primă instanță, este cel care a lansat conceptul de ROEXIT, cerând sprijinirea eforturilor de ieşire a României din Uniunea Europeană. David Clark este fost consilier la Robert Cook, acesta având în trecutlegături cu familia Adamescu, în timp ce Gary Cartwright e editorialist la EU Today, scrie Adevărul.

Fost colonel SRI, condamnat într-un dosar de corupție și unul dintre cei mai vocali adversari ai luptei anti-corupție. Dragomir, care și-a fondat un partid și este cultivat de PSD, prin invitarea la Comisia de control a SRI din Parlament, a lansat luni seară propunerea ROEXIT după audierile din Comisia de justiție a Parlamentului European.

Tot luni seară, Liviu Dragnea a declarat la Antena 3 că nu vrea să stea ”ghiocel” în fața UE: “Chiar nu cred că domnul prim-vicepreședinte Timmermans poate să spună poporului român cum trebuie să voteze la acest referendum. Chiar nu cred că nimeni din spațiul Uniunii Europene poate spune poporului român cum să definească în Constituție căsătoria. Eu zic că trebuie să ne batem pentru aceste drepturi. Și nu trebuie să mai mergem pe ideea de a fi political corect ca să dăm bine la nu știu ce porți înalte. Dacă nu ne gândim serios la viitorul acestei țări și la viitorul acestei națiuni putem să adoptăm și această poziție a ghiocelului. Eu unul nu am de gând să fac asta”, a spus Liviu Dragnea.

Daniel Dragomir este anchetat de DIICOT pentru spionarea şi hărţuirea fostului procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi în dosarul Black Cube. Într-un alt dosar, a fost condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare pentru fals în primă instanță. El a fost arestat preventiv de două ori.

Dragomir a lansat luni atacul la adresa Uniunii Europene folosind marile teme puse în dezbatere de politicienii cu probleme penale și canalele lor mediatice: România trebuie să fie un stat suveran, marile corporații străine ne fură resursele și nu plătesc taxele, e dreptul românilor să aleagă ce scrie în Constituție, plătim UE mai mult decât primim prin fondurile europene, scrie G4Media.ro. Propaganda lui Daniel Dragomir seamănă izbitor cu cea folosită de alte mișcări anti-europene, precum tabăra Brexit sau mișcările extremiste din Franța, Germania, Olanda sau Italia.

Dragomir a declanșat propria campanie împotriva DNA și a luptei anticorupție din momentul în care a fost reținut, apoi trimis în judecată și condamnat în primul său dosar. Daniel Dragomir a fost condamnat în decembrie 2016 de Tribunalul București la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participației improprii. În același dosar, Marinela Zoica Dragomir, soția lui Daniel Dragomir, a fost condamnată tot la un an de închisoare cu suspendare.