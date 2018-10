Ce se ascunde in spatele inlocuirii lui Eugen Nicolicea de la sefia Comisiei Juridice?

Eugen Nicolicea a fost inlocuit de la conducerea Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor cu deputatul PSD Nicusor Halici, un apropit al baronului de Vrancea, Marian Oprisan.

Schimbarea s-a facut la cererea liderului grupului PSD Daniel Suciu si ridica multe semne de intrebare date fiind zvonurile care circula ca Nicolicea ar fi pregatit pentru functia de ministru al justitiei in locul lui Tudorel Toaader.

Eugen Nicolicea a condus sedinta comisiei de miercuri, iar in finalul lucrarilor a supus aprobarii solicitarea liderului grupului PSD, Daniel Suciu, de inlocuire a sa cu deputatul Nicusor Halici, potrivit ziare.com.

Solicitarea a fost aprobata in unanimitate, Nicolicea anuntind ca ramine membru al Comisiei juridice.

Nicusor Halici este la primul mandat de deputat. El a fost ales in Vrancea, unde a ocupat in ultimii ani diverse functii in Consiliul Judetean sau la Prefectura, fiind un apropiat al lui Marian Oprisan, conform jurnalistilor de la Realitatea de Vrancea.

Potrivit declaratiei de avere din mai 2018, Halici are un teren agricol in judetul Vracea de 10.305 mp, dobindit prin donatie din partea lui Bogdan Necula, un apartament in Focsani, un Audi si mai multe datorii la banci. Sotia sa este consilier judetean in Vrancea.

Noul presedinte al Comisiei juridice a afirmat ca este deschis colaborarii cu reprezentantii tuturor partidelor si a primit felicitari din partea deputatului PNL Ioan Cupsa. ”Va tinem pumnii, sa va dea Dumnezeu minte, intelepciune, sa fiti cu adevarat un presedinte bun al acestei comisii", a spus Cupsa.

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a fost criticat in ultima perioada de diversi lideri PSD pentru faptul ca ar fi refuzat sa semneze Ordonanta de urgenta referitoare la amnistie, iar Liviu Dragnea l-a avertizat pe Calin Popescu Tariceanu ca postul de la justitie apartine PSD.

Dupa referendumul pentru familia traditionala, care va avea loc in 6 si 7 octombrie, Dragnea a anuntat ca va urma o remaniere guvernamentala. Printre numele ministrilor care ar urma sa fie schimmbati se numara si cel al lui Toader. Surse vehiculate de presa sustin ca in locul lui Toader ar fi pregatit Eugen Nicolicea, a carei misiune va fi sa dea ordonantele de urgenta dorite de seful sau de partid.

Nicolicea este autor al mai multor amendamenente controversate la legile justitiei si Codurile penale, fiind unul dintre cei mai consecventi critici ai anticoruptiei.