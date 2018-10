Filosoful Mihai Șora a fost premiat de PE cu distincția de Cetațeanul European al Anului

Mihai Sora si Asociatia MagiCAMP sunt laureatii premiului Cetateanul European al Anului, acordat de Parlamentul European. Motivatia celor care i-au nominalizat - europarlamentarii romani Monica Macovei, Cristian Preda si Siegfried Muresan - priveste deopotriva vocatia de a se pune in slujba societatii si a celuilalt, cat si pe cea a apartenentei europene.

Apartinem Europei si asta nu de azi, de ieri, ci de secole in care cultura democratica europeana s-a sedimentat si ne-a definit. Tocmai de aceea, solidaritatea si disponibilitatea pentru celalalt inseamna si apararea acestei vocatii si apartenente europene a Romaniei, au spus, la unison aproape, laureatii de anul acesta ai Premiului Cetateanul European al anului, Mihai Sora si MagiCAMP, prin vocea Melaniei Medeleanu, relatează Ziare.com.

Mihai Sora, "filosoful-cetetean", asa cum a fost numit, a vorbit limpede si cu inalta modestie care i-a definit profilul public, despre valorea disponibilitatii de a fi alaturi de ceilalti, in spatiul comun european, caruia Romania ii apartine.

"Nu stiu de unde am energia, sper sa o am, asa cum se vede din afara. Ma simt frate cu cei care ma inconjoara, de la ei iau energia pe care incerc sa o valorific spre binele tuturor", a spus Mihai Sora.

"Acest premiu e pentru mine un imbold la a merge mai departe pe calea pe care o apucasem deja: solidaritate cu cei care ne inconjoara si pe care ii simt facand impreuna cu mine o singura comunitate. Sunt recunoascator", a adaugat filosoful.

Solidaritatea sociala, insa, apararea culturii democratice nu ar fi posibile in afara Europei, o apartenenta pe care cativa par a o contesta si la Bucuresti.

"Suntem europeni, facem parte organica din acest continent care este o cultura desfasurata de-a lungul a catorva milenii. Pe acest plan suntem solidari, din acest motiv suntem europeni. Europa este un destin comun, pentru zeci si sute de milioane de oameni, cu care noi suntem solidari", adauga Sora.

Trebuie sa le facem fata celor care contesta Europa, "sa nu ii lasam in plata Domnului, sa aparam valorile europene. Sunt valorile care ne-au constituit si fara de care ne lasam in voia sortii. Trebuie sa avem aceste valori ca ghid care sa ne calauzeasca, sa ne arate directia si sa nu incetam sa facem asta", este mesajul clar al lui Mihai Sora.

Tot valorile comune europene ale solidaritatii si binelui comun sunt cele care compun temelia Asociatiei MagiCAMP, in numele careia a primit premiul Melania Medeleanu.

Melania Medeleanu a ales sa povesteasca despre o zi a unui copil aflat in tabara care ii ajuta pe micutii cu afectiuni oncologice sa faca fata acestei lupte aprige. Iata povestea, totodata un strigat demn de ajutor:

"In Romania lui 2018, unde unul din 11 copii se duce la culcare flamand, peste 500 de copii au trecut prin MagicCamp si am avut anul asta un copil care isi lingea degetele dupa masa de pranz a doamnei Polonic. Ar fi vrut sa mai manance, dar nu mai era loc.

Noi i-am spus ca e in regula, ca poate manca la masa de seara. Ar fi trebuit sa ii vedeti ochii: Cum, aici se mananca de trei ori pe zi?

Mai e o foame, din ce in ce mai apriga, pe care nu reusim sa o stavilim: e teama de siguranta, sa nu iti fie teama ca maine nu vei gasi medicamentele pentru copilul tau, ca vei merge la spital si te vei imbolnavi.

Si mai e o foame: foamea de demnitate, ca nu te vei simti injosit in raport cu statul, sa stii ca si daca ai, si daca nu ai bani vei fi tratat la fel.

Ne e foame de demnitate si siguranta, dar portiile sunt din ce in ce mai mici".

Tocmai faptul ca atat Mihai Sora, cat si MagicCamp isi asuma o identitate europeana autentica, aceasta insemnand mai putin o eticheta, cat o cultura a umanismului, a stat la baza motivatiei celor trei europarlamemntari romani ale caror propuneri au fost votate.

Explicatiile europarlamentarilor romani care i-au propus

Cristian Preda a citat dintr-un fragment scris de Gabriela Adamesteanu, care surprinde cel mai clar acest lucru, in ceea ce il priveste pe Mihai Sora.

Gabriela Adamesteanu, in volumul Dialog si libertate, povesteste prima intalnire cu Mihai Sora, imediat dupa 1968, pe care il prezinta astfel: "un european, dar nu dintre cei care cred ca Europa trebuie adusa cu incrancenare si biciul aici. Un european atat de firesc, in spiritul Europei tolerante si cultivate, dar care a optat pentru a aduce plin de discretie Europa aici".

"Faptele pentru care am luat in seama candidatura lui Mihai Sora - o identitate a domnului Sora pe care o stiu de mai multa vreme - Mihai Sora e, inainte de toate, un filosof si nu as vrea ca identitatea lui civica sa calce in picioare vocea filosofului Mihai Sora, unul dintre cei mai originali filosofi romani.

Mihai Sora si-a inceput cariera stiintifica in 1947, la Gallimard. Sunt putini filosofi romani care si-au inceput cariera la Gallimard si nu trebuie sa uitam acest lucru si trebuie sa pretuim cartile pe care le avem de la Mihai Sora", a argumentat europarlamentarul Cristian Preda.

Acesta a completat: "Mihai Sora stie sa asculte, intr-o lume in care incercam mai degraba sa ne impunem punctul de vedere. Mihai Sora stie sa isi aplece urechea la ce se spune. Ii asculta pe ceilalti si apoi le restituie, spunand intotdeauna ceva care are miez".

Monica Macovei, care l-a nominalizat, alaturi de Cristian Preda, pe Mihai Sora, a explicat alegerea, prin admiratia fata de felul in care filosoful-cetatean se pune in slujba celorlalti, daruind.

"Stau astazi langa Mihai Sora, un cetetan european implicat si neobosit si, mai presus, un om care daruieste, si langa Melania Medeleanu, pentru care ajutarea copiilor este o implinire si o daruire. Va multumesc pentru daruirea dumneavoastra.

Redau prima mea discutie cu domnul Sora, cand l-am sunat sa il intreb daca accepta - timp de o ora, mi-a povestit cum se duce in scoli, neobosit, zilnic, cu bucuria de a educa tanara generatie despre Europa. Mihai Sora stie ca tanara generatie educata e cea care este viitorul democratiei.

Mihai Sora este un bastion viu al democratiei, il vedem in Piata Victoriei, determinat si drept, atunci cand este in pericol democratia din Romania. Il vedem tot timpul la Girafa. Trebuie sa va spun, domnule Sora, ca veti mai avea drumuri de facut in Piata Victoriei, pentru ca inca nu avem o democratie. Premiul Cetateanul european al anului este o recunoastere modesta, pentru privilegiul de a-l avea alaturi de noi", a spus Monica Macovei.

"Cand domnul Sora se manifesta public, simt ca o face in primul rand pentru viitor si raspunsul nostru trebuie sa fie unul public, acela de a ne manifesta si noi pentru domnul Sora. (...) Rasfoind biografia domnului Sora, vezi biografia ultimului secol, cand generatia domnului Sora a reusit sa invinga cele doua totalitarisme, comunismul si nazismul", a adaugat si Siegfierd Muresan.

"Am vrut sa fac o nominalizare care sa aiba legatura cu viata de zi cu zi a oamenilor. Cartea Europeana a Drepturilor Omului vorbeste despre demnitatea umana, care trebuie aparata.

Voi exact asta faceti, Melania, MagiCAMP este in primul rand despre demnitate - a copiilor care au nevoie de ajutor, a familiilor lor, a voluntarilor - si despre sanatate. Si daca ati fi ajutat un singur copil, ati fi meritat acest premiu in egala masura".