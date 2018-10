Decontul referendumui eșuat. În PNL începe revolta împotriva lui Orban: #ajunge

Mai mulți lideri ai PNL au postat imediat după aflarea rezultatului referendumului au postat pe Facebook un mesaj comun împotriva conduceri actuale a PNL, pe care o acuză de dezbinare și promovează o politică retrogradă.

"Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură și către un nou eșec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge", este mesajul care apare pe paginile de Facebook ale liberalilor Adriana Săftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scântei, Mara Calista Cătălin Predoiu, fost ministru de Finanțe.

Mai mulți liberali și-au manifestat și în trecut nemulțumirea față de conducerea actuală a PNL pentru că nu au fost consultați în probleme precum sesizarea penală pe numele premierului Dăncilă sau poziționarea față de proiecte importante în Parlament. Ultima nemulțumire a fost legată de atitudinea partidului față de referendumul privind redefinirea familiei.

Ovidiu Raețchi a declarat că partidul trebuie să își ceară scuze față de publicul laic liberal, orientat către libertăți și drepturi, care este subreprezentat ideologic în interiorul formațiunii. Liberalul propune o platformă de dezbatere idelogică care să contrabalanseze pozițiile conservatoare, potrivit Mediafax.

"Așa cum am anunțat, vom lansa în următoarele săptămâni o platformă ideologică liberală în cadrul PNL, având că obiectiv atât contrabalansarea unor poziții conservatoare excesive ale partidului în ultima perioadă, cât și - pe termen lung - susținerea unei moțiuni integral liberale la următorul Congres. În acest moment, publicul laic liberal, orientat către drepturi și libertăți, este subreprezentat ideologic în partid, iar acest lucru a dezamăgit mulți votanți tradiționali PNL, față de care trebuie să ne cerem scuze. Nu avem decât de pierdut negând realitatea. Am ajuns ca, într-un partid nominal liberal, cei care resping excesele reacționare și mistice să fie considerați "neo-marxiști" sau "progresiști LGBT", deși în joc sunt cele mai simple principii ale liberalismului și solicitarea elementară de a separa sfera politică de cea religioasă - care trebuie să rămână în spațiul privat și să nu devină izvor de drept secular", a scris deputatul PNL Ovidiu Raețchi, duminică seară pe Facebook.

Acesta susține că un liberal adevărat trebuie să reprezinte prioritar drepturile și libertățile individuale și să le protejeze.

"Din punctul nostru de vedere, oricât de tentante ar fi sondajele de opinie (care, paradoxal, s-au dovedit total neîntemeiate), un liberal trebuie să își dedice în primul rând energia protejării libertăților și drepturilor inclusiv celor care, uneori, pot fi puțini și slabi, iar nu suprareglementării moralei publice. Acesta trebuie să fie centrul unui crez liberal autentic", a completat parlamentarul PNL.

Romeo Nicoară, deputat PNL, a scris duminică seara, pe Facebook, după închiderea secțiilor de votare, că PNL trebuie să comunice mai bine cu propriul electorat, iar cei care au încercat azi să se joace cu fricile și ura au greșit.

"Așa cum s-a tot spus în ultimele săptămâni: “poporul a vorbit”, tema propusă la Referendum a fost una falsă și verdictul este clar. Agenda și năzuințele românilor sunt altele: Europa, prosperitate, modernitate. Cei care au încercat azi să se joace cu fricile și ura au greșit", a scris, pe Facebook Romeo Nicoară, deputat PNL.

"Sper ca această analiză să fie îmbrățișată și de colegii mei din conducerea PNL. E timpul să comunicăm mai bine cu electoratul nostru", mai precizează deputatul.

În 2016, sub conducerea de atunci, Alina Gheorghiu, BPN al PNL votase susținerea referendumului pentru familie prin ratificarea unui protocol cu Coaliția pentru Familie. Tot atunci, PNL s-a bâlbâit cu propunerea pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, numindu-l pentru scurt timp pe Marian Munteanu drept candidat.

"PNL sustine familia traditionala, este un punct cheie din programul de guvernare - familia, masurile care incurajeaza natalitatea, care incurajeaza demografia din Romania, insa evident credem in egala masura in forme de protectie juridica pentru minoritati, asa cum Constitutia prevede. Vom discuta luni si despre proiectul care se afla in Parlament in acest moment, pentru ca orice initiativa legislativa facuta la initiativa cetatenilor care reuseste sa coaguleze un numar de peste 3 milioane de semnaturi este legitima, isi urmeaza calea parlamentara. Este in Senat la momentul acesta, acest blocata in plen din lipsa de cvorum, dar, in opinia mea, in primavara poate fi deja o initiativa care sa poata sa fie supusa referendumului national", a spus Gorghiu intr-o conferinta de presa