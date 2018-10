Tudorel Toader nu știa de sesizarea CCR privind un conflict între Parchet și Parlament

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că nu cunoaște conținutul sesizării CCR cu privire la existenta unui conflict intre Ministerul Public si Parlament, legat de protocolul SRI-Parchetul General din anul 2016, pentru că nu a fost consultat.

Sesizarea la CCR a fost transmisă de Florin Iordache în numele Camerei Deputaților, după ce Liviu Dragnea, președintele Camerei, i-a delegat pentru 24 de ore atribuțiile.

"Nu (am fost consultat - n.red.) . Astazi am aflat si eu. Pana la urma, Guvernul inteleg ca nu este parte si atunci dansii l-au redactat si l-au depus", le-a spus Toader jurnalistilor care l-au chestionat pe acest subiect la intrarea in sediul CSM unde participa la audierea Giorgianei Hosu pe care a propus-o in functia de adjunct al DIICOT.

Intrebat daca el considera ca este admisibila sesizarea Camerei Deputatilor, Toader a evitat sa se pronunte: "Cata vreme azi am aflat de ea si nu-i stiu continutul, fiti de acord sa nu-mi exprim nici puncul de vedere".

Tudorel Toader spunea, însă, zilele trecute că CCR nu poate fi sesizată în problema protocoalelor.

Curtea Constituţională verifică doar constituţionalitatea unei legi sau a unei Ordonanţe date de Guvern, astfel că nu poate fi sesizată în legătură cu protocoalele de colaborare încheiate de instituţiile din justiţie şi serviciile de informaţii pentru că protocolul nu este un act normativ, a explicat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Tot pe subiectul protocoalelor, Toader a explicat că Executivul nu poate da o Ordonanţă pentru revizuirea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în baza acestor protocoale pentru că s-ar substitui Legiuitorului, în condiţiile în care în Parlament există deja un proiect de lege privind aprobarea OUG 6.

„Vorbeam de o eventuală revizuire a hotărârilor date pe bază de protocoale. Dar nu uitaţi că Guvernul nu se poate substitui Parlamentului în opera de legiferare. Au fost decizii CCR, eram judecător când s-a stabilit că ordonanţă e neconstituţională în condiţiile în care Guvernul, prin legiferarea aceasta, se substituie Parlamentului şi preia de la Legiuitor ce are în dezbatere. În condiţiile de astăzi există în Parlament un proiect de lege privind aprobarea OUG 6, aia cu protocoalele. Deci Gvernul nu poate da o Ordonanţă, pentru că s-ar substitui legiuitorului”, a explicat joi în Parlament ministrul justiţiei, citat de News.ro.

Întrebat dacă aceste protocoale ar putea fi declarate neconstituţionale, Toader a spus că CCR nu poate fi sesizată în acest sens, pentru că instituţia verifică doar constituţionalitea unei legi sau a unei Ordonanţe, însă protocolul nu este un act normativ. „CCR nu verifică decât constituţionalitatea unei legi sau ordonanţe. Protocolul nu e nici lege şi nici OUG, deci CCR nu poate fi sesizată cu aşa ceva”, a subliniat Toader.