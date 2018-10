Liviu Dragnea tot mai contestat în interiorul partidului. Cercul disidenților se lărgește

Ioan Rus, liderul informal al așa-numitului grup de la Cluj, grup influent în PSD, fost vicepremier în Guvernul Năstase și ministru al Transporturilor în Guvernul Ponta, susține ideea avansată de Adrain Țuțuianu, că PSD a coborât sub 30% atât ca intenție de vot, cât și ca încredere.

Totodată, Ioan Rus este convins că adevăratul organizator al referendumului pentru familia tradițională fost demers eșuat din cauza liderului social-democrați și a grupului intim de colaboratori ai acestuia.

”Este clar pentru oricine: Liviu Dragnea și PSD au organizat referendumul pentru familia tradițională – acum, nici asta nu mai recunoaște nimeni! – și l-au organizat într-atât de prost, încât și-au bătut joc de acest demers care a eșuat într-un mod lamentabil. Referendumul a fost foarte prost pregătit. Asta nu poate însemna nimic altceva decât că PSD nu mai este în stare să facă ceea ce își propune. Când îți fixezi o agendă importantă, îți faci niște calcule, niște analize serioase, lucrezi serios la mobilizare… PSD s-a chinuit, dar nu a reușit!”, a spus Rus.

Dezastrul PSD

„Povestea cu referendumul eșuat ne arată că, într-adevăr, PSD s-a prăbușit sub 30% în adevăratele sondaje – nu știu dacă la 27-28%, dar sigur se află sub 30%. Am auzit că asta susține și Adrian Țuțuianu – are dreptate. După atâtea convulsii, scandaluri, crize, prăbușirea PSD este firească. Să nu uităm că, de aproape doi ani, PSD girează formule guvernamentale din ce în ce mai slabe, mai proaste – toate aceste erori și derapaje majore au spulberat imaginea și electoratul partidului. Este imposibil să îți stabilizezi sau să îți crești capitalul politic când comiți toate aceste enormități. Repet: PSD s-a prăbușit sub 30%”, a declarat Ioan Rus pentru Psnews.ro.