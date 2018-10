Mureșan: Guvernul Dancilă a votat tăierea fondurilor europene pentru pesta porcină

Guvernul Dăncilă sabotează fermierii români afectați de flagelul pestei porcine africane, votând în Consiliul Uniunii Europene reducerea finanțărilor destinate despăgubirilor în Bugetul UE pentru 2019, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan.

"Guvernul Dăncilă sabotează orice şansă ca fermierii români afectaţi de pesta porcină africană să fie despăgubiţi din fonduri europene! Guvernul României a votat în Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea alocărilor pentru fermierii afectaţi de pesta porcină africană (PPA) în Bugetul UE 2019, la o săptămână după ce solicitasem în Parlamentul European creşterea cu 110 milioane de euro a alocărilor pentru PPA în bugetul UE de anul viitor”, afirmă Mureșan.

”Dintr-un document oficial obţinut ieri de la Consiliul UE am aflat că, în data de 4 septembrie a.c., deci la aproape o săptămână după amendamentele depuse de mine, Guvernul a votat în Consiliu tăierea fondurilor pentru pesta porcină. Concret, Executivul condus de Viorica Dăncilă a votat alocarea a zero euro către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectaţi de pesta porcină africană, acolo unde eu solicitasem 100 de milioane de euro. Mai mult, Guvernul Dăncilă a votat şi pentru reducerea cu 8,5 milioane de euro a alocărilor pentru măsuri de urgenţă de combatere a bolilor la plante şi animale în Uniunea Europeană, faţă de propunerea iniţială a Comisiei. La acest capitol, eu am solicitat o creştere de 10 milioane de euro”, adaugă europarlamentarul.

Forma finală a Bugetului UE 2019 va fi negociată şi aprobată de Parlamentul European şi Consiliul UE la finalul lunii noiembrie.

”Între timp, eu am obţinut deja sprijinul Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, pentru susţinerea amendamentelor mele după ce le-am explicat gravitatea situaţiei şi nevoia de a ajuta fermierii români. (...) Este clar că principalul obstacol pentru obţinerea acestor alocări către fermierii păgubiţi este însuşi Guvernul României care, cu 3 luni înainte de preluarea Preşedinţiei Consiliului UE, se arată incapabil de a pune pe agenda europeană o problemă de maxim interes pentru România", mai spune Mureșan.

****

Conform datelor prezentate joi de ANSVA, Pesta Porcină Africană evoluează în 246 de localități din 13 județe, cu un număr de 998 de focare (dintre care 15 în exploatații comerciale) și 90 de cazuri la mistreți, în total fiind eliminați 348.691 de porci afectați de boală, scrie Mediafax.

Au fost stinse până la această dată 5 focare în județul Satu-Mare, iar unitatea de procesare a cărnii Carniprod din județul Tulcea și-a reluat activitatea în 14 august 2018.

De asemenea, nu au mai fost înregistrate noi focare de boală în județele Satu-Mare (din data de 31.08.2018) și Bihor (din data de 08.08.2018).

Detaliat, situaţia evoluţiei focarelor de PPA se prezintă astfel:

– Judeţul Satu-Mare – 7 focare în gospodăriile populaţiei şi 10 cazuri la mistreţi;

– Judeţul Bihor – 28 de focare în gospodăriile populaţiei şi un caz la mistreţi;

– Judeţul Sălaj – 4 cazuri la mistreţi;

– Judeţul Tulcea – 564 de focare (dintre care 5 focare la exploatații comerciale și un focar, la o exploatație de tip A) şi 52 de cazuri la mistreţi;

– Judeţul Brăila – 86 de focare (dintre care 8 focare la exploatații comerciale);

– Judeţul Constanţa – 81 de focare în gospodăriile populaţiei şi 2 cazuri la mistreţi;

– Judeţul Ialomiţa – 123 de focare în gospodăriile populaţiei şi 6 cazuri la mistreţi;

– Judeţul Galaţi – 14 focare în gospodăriile populaţiei şi un caz la mistreţi;

– Judeţul Ilfov – 9 focare în gospodăriile populaţiei;

– Judeţul Călăraşi – 70 de focare (dintre care un focar la o exploatație comercială) şi 10 cazuri la mistreţi;

– Județul Buzău – 3 focare în gospodăriile populaţiei;

– Județul Giurgiu – 12 focare în gospodăria populaţiei și 4 cazuri la mistreți;

– Județul Dâmbovița – un focar în gospodăria populației.

Până la 10 octombrie au fost despăgubiți 6.625 de proprietari, valoarea totală a plăților fiind de 71.806.990 de lei.

Detaliat, situaţia plăților despăgubirilor se prezintă astfel:

– Judeţul Satu-Mare - au fost plătite despăgubiri pentru toate cele 14 exploatații afectate în valoare de 56.490 de lei

– Judeţul Bihor – au fost plătite despăgubiri pentru toate cele 211 exploatații afectate în valoare de 947.620 de lei

– Judeţul Tulcea - au fost plătite despăgubiri pentru 942 de exploatații dintr-un total de 1.068 de exploatații în valoare de 38.432.970 de lei

– Judeţul Brăila – au fost plătite despăgubiri pentru 2.172 de exploatații dintr-un total de 2.904 de exploatații în valoare de 22.124.870 de lei

– Judeţul Constanţa - au fost plătite despăgubiri pentru 794 de exploatații dintr-un total de 799 de exploatații în valoare de 3.350.930 de lei

– Judeţul Ialomiţa - au fost plătite despăgubiri pentru 2.387 de exploatații dintr-un total de 2.492 de exploatații în valoare de 6.494.000 de lei

– Judeţul Galaţi - au fost plătite despăgubiri pentru 68 de exploatații dintr-un total de 69 de exploatații în valoare de 146.000 de lei

– Judeţul Ilfov - au fost plătite despăgubiri pentru 5 exploatații dintr-un total de 7 exploatații în valoare de 42.560 de lei

– Judeţul Călăraşi - au fost plătite despagubiri pentru 32 exploatații dintr-un total de 205 de exploatații în valoare de 211.550 de lei.

Prezenţei virusului pestei porcine africane în ţara noastră a fost semnalată pentru prima oară pe 31 iulie 2017, în judeţul Satu-Mare.