Blaga îl apără pe Orban împotriva contestatarilor și ar vrea să schimbe statutul PNL

Vasile Blaga, fost co-lider al partidului, crede că liberalii care au criticat conducerea partidului după eșecul referendumului au greșit, pentru că decizia de vot a fost a fiecăruia, așa cum a fost luată cu acceptul întregii conduceri a partidului și nu doar de președintele Ludovic Orban.

Blaga ar mai fi spus, joi, in Biroul Poilitic National care are loc la Parlament, ca statutul PNL trebuie schimbat, acesta fiind unul "sindicalist", care impiedica presedintele sau Biroul Executiv sa ia masuri impotriva celor care nu fac performanta.

"Astazi PNL are cel mai sindicalist statut posibil. Presedintele sau BEx-ul nu pot lua masuri ferme impotriva celor care nu se implica, nu fac performanta", a precizat fostul co-presedinte al PNL, conform unor surse din partid citate de Ziare.com.

Vasile Blaga ar fi sustinut, de asemenea, ca, daca partidul va obtine la vot pana in 30% la europarlamentare, "va fi crima si pedeapsa pentru PNL".

Referitor la criticile aduse conducerii PNL, Blaga considera ca sunt gresite, pentru ca a fost vorba despre o decizie a mai multor persoane.

"Eu cred ca au facut cel putin doua greseli. Prima pentru ca decizia foarte corecta de a lasa fiecare coleg sa voteze asa cum doreste dupa propria constiinta a fost luata de conducerea partidului, nu a fost luata de o persoana. Cine a dorit sa mearga la vot a votat. Eu am fost si am votat pentru, adica da. Nu mi-a spus nimeni sa ma duc sau sa nu ma duc. Pe de alta parte, si momentul a fost nefericit, pentru ca presiunea era pe cei care votau", a afirmat fostul co-presedinte PNL, Vasile Blaga, in Parlament.

In ciuda criticilor aduse, Blaga nu crede ca trebuie sa fie aplicate sanctiuni.

"Nu pot sa spun ca nu (a afectat conducerea partidului-n.red.) Da, sigur... dispute interne de acest gen...Eu intotdeauna am insistat in permanenta ca orice discutie de orice fel sa fie discutate in sedinta.

Atunci minoritatea se supune majoritatii. Fiecare isi asuma. Nu cred ca trebuie vorbit de sanctiuni", a adaugat Vasile Blaga.

De asemenea, fostul co-presedinte al PNL a sustinut ca se considera competent pentru a deveni europarlamentar din partea PNL, deoarece are experienta.

"Eu cred ca voi putea contribui in grupul PPE la destule lucruri bune pentru Romania din zona in care ma pricep, evident, tot ce inseamna parcursul pe care l-am avut in Schengen. Nu cred ca sunt prea multi oameni care au conexiuni la Bruxelles, cu cei cu care am negociat la momentul respectiv. Partidul va hotari mai departe", a conchis Blaga.

Despre candidatii PNL care s-au inscris pentru alegerile europarlamentare, Vasile Blaga a raspuns: "Eu cred ca sunt oameni cu foarte multa experienta, care pot spune multe lucruri la Bruxelles". Printre cei care s-au inscris pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare se numara Vasile Blaga, Crin Antonescu sau Mircea Hava.

Comentariile lui Blaga vin in contextul in care liberalii Alina Gorghiu, Adriana Saftoiu, Mihai Voicu, Iulia Scantei, Mara Calista, Cezar Preda si Catalin Predoiu au postat duminica seara, pe Facebook, un mesaj comun impotriva conducerii PNL, despre care spune ca dezbina si propune o politica retrograda.

"Conducerea PNL a aruncat partidul intr-o noua aventura si catre un nou esec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu uneste, ci dezbina. Nu modernizeaza, ci propune o politica retrograda. #ajunge", se arata in mesaj.