Activitatea DNA pusă în pericol de un articol din OUG a lui Toader. Rolul ministrului, sporit

Activitatea DNA este pusă în pericol de o prevedere a Ordonanței de Urgență prin care se modifică legile Justiției, adoptată luni de guvern și publicată marți. Ordonanța, prezentată luni de ministrul Tudorel Toader a fost publicată abia marți în Monitorul Oficial, la 30 de ore de la prezentarea sa publică.

Este vorba de un articol aparent banal, în baza căruia procurorii DNA ar fi trebuit să susțină un examen în fața Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii - ceea ce până acum nu s-a făcut, pentru că prevederea abia a intrat marți în vigoare, prin publicarea ordonanței în Monitorul Oficial.

Potrivit articolului VIII din ordonanța de urgență, la data intrării sale în vigoare procurorii din Parchetul General, DIICOT și de la DNA rămân în funcție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 303. Articolul trebuie corelat cu altă prevedere din ordonanță, care stabilește că procurorii, pentru a intra într-unul din cele trei parchete, trebuie să susțină un concurs în fața Secției de procurori din CSM - condiție inexistentă până acum pentru procurorii din cele trei mari parchete.

Practic, pentru a lucra la DNA este nevoie de un concurs. Acest lucru nu apare la DIICOT, unde este nevoie doar de interviu. "Nu-si permiteau sa blocheze DIICOT, acolo sunt dosare cu crima organizata, interlopi si traficanti de droguri", au explicat surse din magistratura.

"Pentru a fi numiti in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, cel putin 10 ani vechime in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in un urma unui CONCURS organizat de catre comisia constituita in acest scop", se arata in OUG, in cazul DNA.

"Pentru a fi numiti in cadrul Directiei de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, o vechime de cel putin 10 ani in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma INTERVIULUI organizat de catre comisia constituita in acest scop", arata OUG, in cazul DIICOT.

CSM va analiza maine situatia creata de aceasta ordonanta. Surse din Consiliu spun ca va fi de ales intre doua rele: fie intr-adevar se va merge pe ideea ca niciun procuror DNA nu indeplineste acum conditiile si deci toti trebuie sa plece, fie conditia concursului se va aplica doar pentru viitor, cu riscul ca actele de urmarire penala facute de procurorul fara concurs sa fie anulate in camera preliminara, scrie ziare.com care citează surse din magistratură.

Față de prezentarea pe care ministrul Tudorel Toader a făcut-o luni ordonanței, la adoptarea sa de guvern, dar fără a oferi continuțul ei dezbaterii publice, au apărut o serie de prevederi la care Toader nu a făcut referire.

Inspecția Judiciară apare în procedura de revocare a membrilor CSM

Rolul secției de procurori din cadrul CSM la numirea șefilor de parchete este doar cel de a aviza propunerile ministrului pentru șefii mari de parchete și nu de a numi și de a revoca, ceea ce va duce la o întărire a puterii ministrului în procesul de numire

Potrivit OUG, noua forma este: "Avizeaza propunerea ministrului Justitiei de numire si revocare a procurorilor sefi de sectii ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT."

Vechea forma era: "Numeste si revoca procurorii sefi de sectii ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT."

Modificarea a fost facuta pentru a stabili mai bine procedura de numire si a delimita rolul Sectiei de procurori din CSM si a corela cu o alta lege. Numirile in functii se desfasoara in baza Legii 303/2004, privind statutul magistratilor, modificate recent.

Articolul 54: "Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al DNA, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al DIICOT si adjunctii acestuia sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Sectiei pentru procurori a CSM dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data".

