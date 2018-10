Augustin Zegrean: Ordonanța pe Legile Justiției nu se va aplica. Nu suntem țară bananieră

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, afirmă că ordonanța lui tudorel Taoder de modificare a legilor Justiției este „absolut contrară Constituției” și nu crede că cineva o va aplica, pentru că „nu suntem totuși într-o țară bananieră”.

"Eu cred ca spaima este inutilă, este o dispoziție constitutională, legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau administrative mai favorabile. Nu cred ca in baza acestei ordonante oamenii care au ocupat functiile in baza legilor care erau in vigoare la data la care ei au fost numiti in functie pot fi obligati sa plece", a declarat fostul presedinte al CCR intr-o interventie la Digi24.

Fostul judecător constituțional mai arata ca procurorii vizati de ordonanta au fost numiti in functii in baza legislatiei valabile până joi, iar daca mandatul a fost obtinut legal, acesta "se duce pana la capat pentru ca nu poate fi anulat printr-o lege anterioara".

"Nici ce spune OUG nu este adevarat, ei au fost numiti in baza legislatiei existente. Exista o teorie a mandatului care spune ca, daca mandatul a fost obtinut legal la data la care a fost obtinut, el se duce pana la capat, pentru ca nu poate fi anulat printr-o lege anterioara.

Oamenii astia au fost numiti, pentru ca indeplineau conditiile legale sa fie numiti acolo. Nu poti sa vii sa ii dai afara astazi, ca nu mai indeplinesc conditii legale. Din aceasta perspectiva, ordonanta este absolut contrara Constitutiei.

Cine vrea sa acceada la unul din parchetele acestea minunate trebuie sa indeplineasca noile conditii", a adaugat Zegrean.

In fine, fostul presedinte CCR crede ca nimeni nu va aplica ordonanta, intrucat "nu suntem, totusi, intr-o tara bananiera" si atrage atentia ca "nu trebuia sa se apeleze la o OUG pentru aceste lucruri".

"Trebuie sa citim ordonanta in spiritul Constitutiei, nu cum vrea cineva. Daca se face altfel este o aberatie, atunci putem sa inchidem justitia. Nu cred ca cineva va aplica ordonanta asta, nu suntem totusi intr-o tara bananiera, nu se poate.

Nu trebuia sa se apeleze la o OUG pentru aceste lucruri, categoric, nu. Din pacate, cine poate sa o opreasca nu este decât Avocatul Poporului care va sesiza Curtea Constitutionala", a mai spus Zegrean.

Declaratiile vin dupa ce ordonanta de urgenta pentru Legile Justitiei, adoptata luni dimineata de catre Guvern, a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial, la 30 de ore distanta.

Una dintre prevederi duce, practic, la blocarea DNA, dupa cum a aratat Ziare.com intr-o analiza a textului ordonantei.

Este vorba de un articol aparent banal, care spune ca procurorul DNA trebuie sa fi dat un examen in fata Sectiei pentru procurori din CSM. Lucrul acesta insa nu l-a facut niciunul, deoarece prevederea abia a intrat in vigoare.