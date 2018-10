Toader, despre riscul reducerii efectivelor de procurori: legea e lege și se aplică pentru toți

Prezent la ședința CSM de miercuri, la care s-a discutat despre ordonanța prin care a modificat legile Justiției, ministrul Tudorel Toader a evitat să dea un răspuns explicit cu privire la posibilitatea ca numărul procurorilor din DNA și DIICOT să se reducă simțitor, ca o consecință directă a prevederilor ordonanței.

Întrebat de ce participă la ședința în care se va discuta despre ordonanța emisă de el, Toader le-a spus jurnaliștilor că este dreptul său, în calitatea pe care o deține, de membru al CSM.

Toader le-ar fi sugerat membrilor CSM cum să interpreteze controversata ordonanță, scrie Ziare.com.

În urma articolului din OUG care prevede că procurorii din DNA și DIICOT trebuie să aibă 10 ani de vechime pentru a activa în cele două Parchete, o treime dintre procurori ar trebui să plece.

Tudorel Toader a parasit sediul CSM spunandu-le jurnalistilor ca membrii Sectiei de procurori a CSM "sunt oameni cu experienta, care stiu sa interpreteze" corect legile. "N-am venit sa ii lamuresc eu, am avut o discutie foarte buna", a subliniat ministrul Justitiei, in ciuda informatiilor contrare obtinute de jurnalisti pe surse.

Intrebat direct ce procurori daca pleaca din functii incepand de joi, Tudorel Toader a evitat sa dea un raspuns clar.

"Legea este lege si trebuie respectata de toata lumea. Stiti deosebirile intre o lege civila si o lege penala. In momentul asta, cand vorbim, avem in sistemul judiciar aproximativ 2.700 de procurori in schema, 2.500 efectiv. Stim ca procurorii putem sa ii impartim in 4 mari categorii. Unii detasati din Ministerul Public la alte autoritati, putini, cam 23, si care urmeaza regimul legal al detasarilor. A doua categorie - procurorii care sunt delegati in MP de la o unitate la alta si respecta regimul delegarilor. O alta, cea mai numeroasa probabil, cei care sunt numiti pe baza de concurs si o alta - cei numiti pe baza de interviu, cu deosebirile respective. Vreau sa transmit procurorilor un mesaj de stabilitate, evident in conditiile legii", a declarat Tudorel Toader.

Intrebat insistent de jurnalisti cum trebuie interpretata ordonanta de urgenta in privinta procurorilor deja numiti in functii, Tudorel Toader a continuat sa raspunda evaziv.

"Luati articol cu articol si vedeti. Orice lege aduce un plus de reglementare, orice lege poate de multe ori sa ridice standardele de exercitare a unei profesii. Am incredere ca Sectia de procurori va da interpretarea corecta catre sistem", a spus ministrul Justitiei.

De la CSM, Tudorel Toader a plecat la Parlament, fiind vazut de jurnalisti intrand in biroul lui Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, care tocmai sustinea declaratii de presa pe hol. Intrebat de jurnalisti ce face ministrul Justitiei in biroul sau, Dragnea a mimat ca e luat prin surprindere, raspunzand cu o intrebare retorica: "De ce a venit?".

Chestionat daca ordonanta de urgenta pe Legile Justitiei este una dintre teme, liderul PSD a raspuns: "Il intreb".

La iesirea din biroul lui Dragnea, Tudorel Toader a fost din nou asaltat de jurnalisti, raspunzand la fel de evaziv.

Ministrul Justitiei a refuzat sa spuna daca a discutat cu Liviu Dragnea in acest weekend, inainte de adoptarea ordonantei.

"Pe baza acestei forme am avut mai multe discutii in zile diferite. Duminica am fost la Iasi si am ajuns in Bucuresti seara, chiar la o ora tarzie. Am venit de la Iasi, am venit cu masina, am ajuns la o ora tarzie", a spus el.

Intrebat inca o data cum se aplica art. 7 din ordonanta referitor la procurori, Tudorel Toader a raspuns: "N-ati citit ordonanta?".

"Sunt interpretari diferite, ca la orice act normativ, dar nu sunt eu detinatorul adevarului absolut. Aveti incredere in interpretarea Sectiei de procurori. (...) Art 7 face parte integranta din ansamblul reglementarii (...) Nu sunt legiuitor eu. Cititi legea 24 pe 2000 privind tehnica legislativa si vedeti ca art 7 se integreaza", a sustinut, printre altele, Tudorel Toader.

La scurt timp, Sectia pentru procurori a CSM a transmis un comunicat de presa in care a anuntat ca recomanda ca interpretarea data ordonantei de urgenta sa fie aceea ca procurorii raman pe functii, prevederile urmand sa se aplice pentru viitor.

Ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei, recent adoptate de Parlament si promulgate de presedinte, a fost initiata de Tudorel Toader si adoptata in sedinta de luni a Guvernului Dancila, fara un aviz din partea CSM. De altfel, textul ordonantei de urgenta nu a fost dat publicitatii decat pe surse si nu a aparut oficial decat la 30 de ore de la adoptare.

In timp ce politicienii din PSD si-au exprimat satisfactia cu privire la prevederile OUG, specialistii in drept au criticat-o, avertizand ca ea afecteaza activitatea DNA si ingreuneaza lupta impotriva marii coruptii in Romania.