Udrea va fi citată în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009 la penitenciar

Elena Udrea urmeaza sa fie citata in penitenciarul Vilma Curling din San Jose (Costa Rica) in procesul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. Decizia a fost luata joi de Curtea de Apel Bucuresti.

Este vorba de cazul in care Elena Udrea este judecata alaturi de Ioana Basescu, fiica fostului presedinte al Romaniei, si de afaceristul Dan Adronic. Acuzatiile in cazul Elenei Udrea: instigare la luare de mita si spalare a banilor.

Cazul este pe rolul instantelor din iulie 2017, dar a fost pana in februarie 2018 in faza de Camera Preliminara.

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea si fosta sefa DIICOT Alina Bica au fost retinute in 3 octombrie de Biroul National Interpol din Costa Rica. Ulterior, Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv pentru doua luni.

La termenul de astazi, avocata Elenei Udrea a aratat Curtii de Apel Bucuresti ca este de notorietate faptul ca clienta sa este arestata. "Se afla intr-un penitenciar din Costa Rica. Solicitarea noastra este pentru a o cita pe aceasta la locul de detinere", a spus avocata.

Ceilalti aparatori din dosar au aratat ca se impune citarea Elenei Udrea la locul de detinere: "Persoanele incarcerate se citeaza in penitenciar, potrivit procedurii."

"Urmeaza sa facem aceasta procedura de citare, prin Ministerul Justitiei. Termenul urmator este 15 noiembrie", a stabilit judecatorul.

Curtea de Apel Bucuresti a amanat astazi, din acelasi motiv, judecarea altei cauze in care Elena Udrea este petent. Tot pentru 15 noiembrie. In acest caz, ea este nemultumita de faptul ca procurorii au clasat o ancheta in cazul fostei sefe a Companiei Nationale de Investitii, Ana Maria Topoliceanu, si al afaceristului Dinu Pescariu. Udrea cere acum redeschiderea anchetei.