Tăriceanu spune că a stabilit cu Dragnea ca niciun ministru ALDE să fie remaniat

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu spune că a discutat subiectul remanierii cu partenerul de coaliție, Liviu Dragnea, și că niciun ministru dintre cei numiți de el nu va părăsi guvernul Dăncilă. „ALDE nu remaniază pe nimeni” a spus Tăriceanu la Bistrița.

Intrebat daca PSD vrea sa aiba Ministerul Energiei, condus de deputatul ALDE Anton Anton, Tariceanu a raspuns: "Eu nu am mai auzit de subiectul acesta vehiculat. Nu am facut discutii de acest gen, fiecare partid isi face propria evaluare a ministrilor care sunt reprezentanti in Guvern".

Chestionat daca este multumit de ministrii ALDE din Guvern, Calin Popescu Tariceanu a spus ca per ansamblu activitatea lor a fost considerata satisfacatoare, in urma analizei din cadrul partidului.

"Niciodata nu pot sa spun ca totul merge perfect, nici in ceea ce-i priveste pe colegi si pe mine. Fiecare avem loc sa facem mai bine sau mai mult, dar per ansamblu activitatea lor a fost considerata ca satisfacatoare, in contextul unei afirmatii de tip generic, noi am facut o evaluare pe obiective, pe activitatea avuta. Asta nu exclude, fiecare am avut discutii si colegii mei si eu personal am putut face observatii pentru a-si imbunatati performanta", a explicat liderul ALDE.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Palament, ca sunt zero sanse ca dupa remanierea guvernamentala totul sa ramana la fel in Executiv. Seful PSD a negat ca s-ar lua in calcul si o comasare sau reducere a numarului de ministere.

Intrebat de jurnalisti, miercuri la Parlament, cand va avea loc remaniera guvernamentala si Comitetul Executiv al PSD, Liviu Dragnea a raspuns: "Cand se intoarce doamna prim-ministru din vizitele oficiale. Impreuna cu doamna premier vom stabili data CExN".

Premierul Viorica Dancila se afla in aceasta saptamana intr-un turneu care include deplasari in Turcia, Emiratele Arabe si Kuwait.

Tăriceanu speră că va obține 6 mandate la alegerile europarlamentare și 15% dintre voturi

Întrebat, vineri, tot la Bistrița, dacă la alegerile europarlamentare a negociat cu PSD liste comune și dacă a mai vorbit cu Liviu Dragnea despre candidatura sa, Tăriceanu a răspuns: ”Nu am mai discutat în ultima perioadă nici una, nici alta. Vom avea proprii candidați, dacă vom merge pe listă separată sau comună vom vedea. Nu anul acesta. Colegii din ALDE își vor depune candidaturile”.

Tăriceanu a afirmat că a discutat cu Norica Nicolai și Renate Weber și se bucură că și-au manifestat dorința de a candida din nou.

”Sunt Daniel Barbu, Ovidiu Silaghi care doresc, dar nu sunt singurii colegi care își manifestă dorința să fie pe liste. Pe baza criteriilor, comisia va evalua și alege. Vom avea grijă să existe pe listă personalități care să reprezinte o anvergură”, a spus preşedintele ALDE.

Întrebat, de asemenea, câte mandate intenționează să obțină la europarlamentare, Tăriceanu a răspuns: ”Depinde, nu știu cum se face împărțirea. Obiectivul nostru e să atingem 15% și intră cinci mandate, cu redistribuire putem să luăm 6 mandate”.