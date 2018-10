Calitatea ALDE român de membru al familiei europene, pusă în discuție pe 9 noiembrie

Purtătorul de cuvânt al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat în exclusivitate pentru G4Media.ro că, la Consiliul partidului care va avea loc pe 9 noiembrie la Madrid, va fi dezbătută calitatea de membru a formațiunii conduse de Călin popescu Tăriceanu.

”Calitatea de membru a ALDE RO va fi dezbătută în cadrul Consiliului Partidului ALDE european la reuniunea care va avea loc pe 9 noiembrie 2018 la Madrid”, a declarat Didrik de de Schaetzen, purtătorul de cuvânt al ALDE europena, pentru G4Media.ro.

Purtătorul de cuvânt al ALDE european în contrazice astfel pe Călin Popescu Tăriceanu care a susținut vineri că este falsă informația făcută publică joi de vicepreședintele USR Cristian Ghinea despre posibila excludere a partidului pe care îl conduce din familia europeană la care este afiliat.

“Domnul acesta are un discurs pe care eu nici nu vreau să îl calific, mi se pare de o calitate extrem de proastă, mi se pare că a fost şi ceva ministru la un moment dat, nu ştiu cum a ajuns, dar, în fine. Partidul la care faceţi referire se numeşte Ciudadanos, adică Cetăţenii, este un partid în Spania care nu are nicio solicitare în acest sens, deci informaţia este falsă. Am văzut această declaraţie preluată în presă şi ceea ce vă pot spune este ca în bancul cu Ivan Ivanovici. Ştiţi că lui Ivan Ivanovici i se spune că i s-a dat o maşină Volga şi, după aceea, remarca a fost aşa: că nu i s-a dat, ci i s-a luat, şi nu era Volga, căci era bicicletă”, a spus Tăriceanu.

Preşedintele ALDE a adăugat că, în urma unei întâlniri avute în primăvară cu o delegaţie a ALDE Europa, aceştia din urmă ar fi stabilit că USR nu va intra în formaţiunea europeană, în schimb partidul său va rămâne membru.

“Domnul Ghinea a spus că au pus condiţia ca să intre în ALDE şi că această condiţie se referă la prezenţa noastră, că ei nu vor veni în ALDE dacă suntem noi prezenţi. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că în luna aprilie a acestui an a venit în România o delegaţie ALDE, cu care ne-am întâlnit, am avut lungi discuţii, şi această delegaţie a avut şi o întâlnire cu USR, care îşi dorea să adere la ALDE. Delegaţia de care v-am vorbit, la întoarcerea la Bruxelles, a făcut un raport şi raportul a fost că, în urma discuţiilor care au avut loc în România, ALDE România rămâne membru şi USR nu intră”, a declarat Tăriceanu.

Vicepreşedintele USR Cristian Ghinea a declarat joi, la Bistriţa, în cadrul unei conferinţe de presă, că luna viitoare, în cadrul congresului ALDE Europa, se va pune în discuţie o rezoluţie de excludere a partidului lui Călin Popescu-Tăriceanu din formaţiunea europeană, admiţând că aceasta este şi condiţia impusă de USR pentru a se alătura liberal-democraţilor europeni, transmite Agerpres.

“Partidul lui Tăriceanu este o pubelă de corupţi şi nu merită să fie în ALDE – este mesajul pe care l-am transmis partenerilor noştri liberali europeni la toate întâlnirile şi, ca urmare, la congresul ALDE Europa care se apropie, luna viitoare, va fi pusă pe masă o moţiune pentru excluderea partidului domnului Tăriceanu din formaţiunea europeană. Este condiţia pe care noi am pus-o pentru a merge spre ALDE”, a spus Ghinea.

Potrivit vicepreşedintelui USR, rezoluţia, la discutarea căreia vor fi prezenţi şi reprezentanţi ai Uniunii, a fost iniţiată de partidul Ciudadanos din Spania, adăugând că USR se consideră “partenerul natural” al ALDE Europa în România

“Rezoluţia despre care am spus este propusă de partidul Ciudadanos din Spania, un partid foarte similar USR, care a început de la zero şi a ajuns acum al doilea partid din Spania, este o forţă în ALDE Europa şi ei au propus această rezoluţie – putem să speculăm să spunem ca urmare a întâlnirilor pe care le-am avut noi, USR, cu ei. (…) Mesajul nostru este foarte simplu: oameni buni, liberali europeni, noi suntem partenerul vostru natural în România, pentru că noi chiar credem în aceleaşi lucruri în care credeţi şi voi (…). Tăriceanu este un accident istoric, el pur şi simplu a nimerit acolo pentru că, atunci când PNL a dezertat din ALDE şi s-a mutat la PPE, liberalii europeni aveau şi ei nevoie de cineva cu care să vorbească în România. Asta se numeşte accident istoric”, a declarat Ghinea.

ALDE european, familia politică din care face parte partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu, a decis la începutul lunii septembrie să continue ”monitorizarea cu atenție” a situației din România, pe baza unor standarde foarte clare, și, de asemenea, va cere clarificări de la formațiunea lui Tăriceanu ori de câte ori va fi necesar.

Decizia a fost luată vineri, 7 septembrie la Bruxelles, după ce șefa liberalilor austrieci a solicitat luna trecută excluderea partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu din familia europeană, acuzându-l că acționează ”împotriva intereselor și valorilor” promovate de ALDE european prin refuzul de a părăsi coaliția cu PSD.

