Corina Crețu critică din nou guvernul, ”exasperată” de ritmul de absorbție a fondurilor UE

Corina Creţu critică din nou Guvernul de la Bucureşti. Comisarul european spune că preocuparea principală a autorităţilor române trebuie să fie atragerea banilor europeni şi nu încheierea de parteneriate public-privat. Şi asta pentru ca prin aceste parteneriate se cheltuie bani de la buget.

„Mi-am făcut datoria de a avertiza statele membre, nu e numai România avertizată. Suntem undeva pe la media UE (ca grad de absorbție a fondurilor europene, n.r.). Ideea e că nu avem prea mult timp. Avem multe întârzieri și datorită adoptării târzii a legislației. Eu nu am pus nicio clipă toate întârzierile pe seama guvernelor. Dar, pe de altă parte, sigur că uneori sunt exasperată, dar nu numai în România, de ritmul lent, mai ales în domeniul infrastructurii de transport”, a spus Corina Crețu, intervievată de Digi 24.

„Orice țară trebuie să atragă investitori străini pentru a participa la dezvoltarea economică. Dar cred că principala preocupare ar fi aceea de a cheltui, în primul rând, banii care sunt gratuiți, banii oferiți de Uniunea Europeană prin proiecte”, a spus Crețu cu privire la parteneriatele public-privat încheiate de guvern.

„Eu aș merge pe o accelerare a cheltuirii banilor europeni și să vorbim despre aceste parteneriate public-privat – pentru care statul va plăti, cetățenii vor plăti – după ce ne vom cheltui alocația pe care o avem. Avem miliarde de euro care așteaptă la Bruxelles”, a adăugat comisarul european.

Corina Crețu a avut o reacție și la întrebarea unei jurnaliste, conform căreia premierul Viorica Dăncilă a spus că îi va cere explicații pe această temă. „Eu sunt comisar european. Există tratate la care România s-a angajat...aceea de a nu face presiuni la adresa comisarilor pe care România i-a numit. Și nici s-a întâmplat acest lucru”.

Corina Crețu a reamintit că România a fost sancționată, ieri, de Curtea Europeană de Justiție.

“În primul rând că eu sunt comisar european, există tratat la care România s-a angajat, aceea de a nu face presiuni la adresa comisarilor pe care România i-a numit şi nici nu s-a întâmplat acest lucru, am avut discuţii (n.r. – cu premierul Viorica Dăncilă) în nenumărate rânduri. Ştiţi bine că am fost aici din prima zi în care a fost nominalizată ca prim ministru. Atunci am făcut o trecere în revistă a tuturor proiectelor. Am ieşit în conferinţa de presă comună arătând care sunt riscurile. Acest lucru se întâmpla, cred, mai mult de un an, nu? Din păcate, după cum vedeţi, ceea ce am avertizat, că România va fi sancţionată de Curtea Europeană de Justiţie, s-a întâmplat ieri. Eu am vorbit acest lucru cu dânsa de un an de zile”, a spus Corina Creţu.