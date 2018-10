Preda, în Parlamentul European: Rușine liberalilor și socialiștilor! Țin în brațe corupți

In Romania "securistii corupti apara independenta Justitiei vorbind despre servicii secrete", afirma eurodeputatul Cristian Preda, care crede ca familiilor politice socialista si liberala ar trebui sa le fie rusine ca "tin in brate" coruptii de la Bucuresti.

"Este o bucurie sa avem aici, in Parlamentul European, o voce din Romania care apara UE si care se gandeste la viitorul ei. Din pacate, acum trei saptamani, am avut o alta voce din Romania, cea a sefei Guvernului, care a atacat PE si a aratat fatis ca nu vrea sa coopereze cu institutiile europene", a declarat Cristian Preda (PPE), citat de Ziare.com.

Declaratiile au fost facute in cadrul dezbaterii organizate in Parlamentul European pe tema viitorului Uniunii Europene, dezbatere la care astazi a fost invitat de onoare presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

Eurodeputatul roman a atras atentia asupra pozitiilor antieuropene exprimate in ultimii doi ani de liderii din partidele conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, o parte dintre ei membri in Guvern.

"Aveti dreptate cand spuneti ca UE nu trebuie sa lase in urma vreun stat membru, dar cred ca e la fel de adevarat sa spunem ca e nevoie ca si guvernele din statele membre sa nu uite Europa, sa nu o lase in urma.

Din pacate, ceea ce se intampla in Romania de doi ani incoace este tocmai acest lucru: Europa e uitata. Nu stiu vreun guvern din numeroasele echipe propuse de PSD si ALDE care sa fi aparat vreodata Uniunea Europeana, care sa fi vorbit despre ce inseamna Europa in mod concret. Niciunul! Nu exista vreun ministru care sa fi facut asta", a remarcat Cristian Preda.

In contextul in care astazi s-a discutat intens si despre preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, Cristian Preda a reamintit cateva dintre numele din Guvernul Dancila care sunt aprig contestate in spatiul public.

"Dvs spuneti ca va fi o presedintie (a Consiliului UE - n.red.) fructuoasa. Eu ma tem ca nu va fi. Cu cine sa aparam Europa, dle presedinte? Cu Daea, cu Andrusca, cu Olguta, cu Tudorel Toader? Ii vedeti prezidand vreo reuniune a omologilor lor? No way, mr president!", a declarat Cristian Preda.

La finalul interventiei sale, eurodeputatul i-a transmis un mesaj direct liderului ALDE european, Guy Verhofstadt, cel care in discursul tinut anterior a dezvaluit ca dupa Revolutia din 1989 a adus in Romania un post de radio privat si s-a aratat ingrijorat de existenta protocoalelor semnate de SRI cu diverse institutii.

"Imi pare rau ca a plecat dl Verhofstadt, pentru ca i-as fi spus ca in Romania securistii corupti apara independenta Justitiei vorbind despre servicii secrete. Asta e realitatea. Nu e un punct de vedere liberal!

Iar dl Verhofstadt ne-a povestit ca in 1990 a facut cadou un post de radio in Romania. I l-a facut lui Calin Popescu Tariceanu, a uitat sa mentioneze proprietarul. Pana in ziua de astazi il tine in brate pe Tariceanu, orice ar face. Rusine familiei liberale! Rusine familiei socialiste! Amandoua tin in brate corupti", a declarat Cristian Preda, facand trimitere la familiile europene ALDE si S&D.