O oferta profesionista de inchirieri auto Otopeni ar trebui sa cuprinda aceste 5 beneficii

Atunci cand calatoresti cu avionul pana in capitala tarii, cea mai buna solutie de transport pe care o ai la dispozitie este cea propusa de companiile de inchirieri auto din Otopeni.

O masina de inchiriat ofera eficienta, mobilitate, siguranta si confort, insa pachetul de servicii care o insoteste este cel putin la fel de important. In cautarea celei mai bune oferte de inchirieri auto in Otopeni care sa te ajute sa atingi obiectivele profesionale sau personale, va trebui intai sa te asiguri ca ai de-a face cu o firma serioasa, care trateaza clientii cu profesionalism si ofera transparenta. Va fi nevoie, asadar, ca firma respectiva sa aiba o experienta relevanta pe piata de inchirieri auto din Otopeni si sa se bucure de recenzii numeroase si pozitive din partea clientilor care i-au trecut pragul.

Inca un lucru la care trebuie sa fii atent este contractul ce trebuie semnat la inchiriere, astfel incat pentru a fi sigur ca nu vei fi nevoit sa platesti taxe suplimentare si ca iti vei recupera garantia fara probleme, va trebui sa citesti cu atentie termenii si conditiile din respectivul contract. In afara de cele mentionate mai sus, iata ce trebuie sa mai cuprinda o oferta de inchirieri auto Otopeni pentru a fi completa, variata si pentru a putea acoperi toate situatiile:

1. Mobilitate maxima. Multe firme de inchirieri masini impun o limita de kilometri sau interzic parasirea tarii in masina de inchiriat pe care ti-au pus-o la dispozitie. In acest sens, o companie serioasa nu va limita distanta pe care o poti parcurge si nu va interzice depasirea granitelor la volanul autoturismului inchiriat. Mai mult, iti va oferi, optional, o extindere a politei Casco pentru acoperirea tuturor situatiilor din afara tarii.

2. Livrare rapida si servicii eficiente. Atunci cand aterizezi pe aeroportul Henri Coanda, nevoia stringenta de transport dicteaza o livrare rapida a masinii de inchiriat. O oferta buna de inchirieri auto Otopeni va asigura livrarea in cel mult 3 ore la adresa aleasa de tine si iti va putea oferi posibilitatea de transfer aeroport-hotel sau viceversa si posibilitatea inchirierii unui sofer personal. In plus, in eventualitatea unei tamponari sau defectiuni, autoturismul ar trebui inlocuit in mod gratuit in cel mult 5 ore de la contactarea call-center-ului respectivei firme.

3. Autoturisme noi si sigure. Bineinteles, ai nevoie de cele mai bune conditii de siguranta si confort, astfel incat masinile din parcul auto al firmei cu care colaborezi trebuie sa fie mai noi de 5 ani, cu toate reviziile tehnice la zi si sa fie supuse unei inspectii tehnice riguroase inainte de a-ti fi livrate. In acest fel, vei fi sigur ca te vei bucura de cele mai noi sisteme de siguranta, confort si divertisment, toate acestea intr-o masina rapida si fiabila.

4. Taxele si asigurarile incluse in pretul de baza. O companie serioasa de inchirieri auto din Otopeni nu va avea niciodata costuri ascunse. Astfel, oferta cea mai buna va trebui sa includa toate taxele de drum si asigurarile auto (full Casco, RCA, rovinieta) in pretul afisat pe site, astfel incat suma finala sa fie cea pe care ai anticipat-o.

5. Dotari adecvate. Inca un aspect foarte important este echiparea corespunzatoare conditiilor de drum. Daca unele firme incadreaza anvelopele de iarna la “dotari premium”, oferta unei companii profesioniste va cuprinde toate dotarile de siguranta (cauciucuri de iarna/vara, lichid de parbriz adaptat temperaturilor extreme, etc.) in pretul de baza.

Pentru a beneficia de toate avantajele mentionate mai sus si multe altele, apeleaza cu incredere la FocusRent, companie cu o experienta de peste 12 ani pe piata de inchirieri auto din Otopeni, Bucuresti si Cluj!