#TeleormanLeaks: Soțul șefei CSM, pe statele de plată ale Tel Drum, controlată de Dragnea

Conform documentelor publicate de site-ul de investigații Rise Project în primele dezvăluiri despre documentele legate de afacerile Tel Drum, soțul șefei CSM, Simona Camelia Marcu, Gil Vasile, ar fi încasat un cec în valoare de 15.200 lei de la Tel Drum.

„Prin borderoul de plăți Tel Drum l-am întâlnit pe Gil Vasile, soțul șefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu (foto). Este avocat specializat în comercial, nu pledează, are birou în București și proprietăți în Teleorman.

Cecul valorează 15.200 de lei și a fost emis de corporație în septembrie 2015, sub semnătura executivului Petre Pitiș. Atunci, soția sa, Simona Marcu, era judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. A devenit președinta CSM pe 5 ianuarie 2018”, scrie Rise Project.

„Public, judecătoarea Marcu s-a distins cu două intervenții notabile: a cerut anchetarea procurorului general Augustin Lazăr ca urmare a declarațiilor împotriva OUG 13 și sprijină legile justiției în forma propusă de PSD”, adaugă site-ul de investigații.

Jurnalistii au facut legatura intre momentul in care valiza a fost "impachetata" si descinderile procurorilor DNA din vara lui 2017.

"Valiza contine exact ce a vrut gruparea Dragnea sa piteasa de procuror la descinderile din 2017, in dosarul in care presedintele partidului de guvernamant e acuzat de initierea unui grup criminal organizat.

Informatiile sunt arhivate pe trei suporturi digitale, majoritatea fiind documente in format electronic. Cele mai recente au fost salvate pe 26 iunie 2017. Pe 4 august procurorii bateau la usa Tel Drum", scriu cei de la Rise Project.

Se pare ca hardul negru gasit in valiza este al contabilei gruparii, Nicoleta Pene, mana dreapta a lui Petre Pitis, fostul director general al firmei Tel Drum. Aceasta a putut fi observata in imaginile postate de Rise Project inca de sambata - femeia bruneta care apare in diverse ipostaze sexy.

Cum se fac trocurile cu functii ale statului

Pe acest hard au fost gasite si numeroase fotografii: selfieuri cu Nicoleta Pene, Petre Pitis, dar si fotografii din vacantele comune ale celor doi. Jurnalistii arata ca pozele erau stocate in telefonul Nicoletei Pene si de aici in backup-ul din calculator.

Documentele si emailurile prezentate de cei de la Rise Project arata si cum se faceau trocurile si numirile discretionare in functii ale statului.

Sotul Nicoletei Pene, Dacian, a fost director de mecanizare in Tel Drum pana in 2014, dupa care a fost numit sef la Registrul Auto Roman Teleorman. Apoi el a fost mutat la Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier), sef regional pe sase judete - Arges, Buzau, Dambovita, Giurgiu, Prahova si Teleorman.

"Cazul lui Dacian Pene de la Tel Drum surprinde politica de cadre la PSD Teleorman, filiala lui Dragnea care daruieste tarii premierul, ministrul de Interne si un pluton de secretari de stat. Cele doua dimensiuni, afacerile si administratia, se intrepatrund aici in mod traditional, monopolizate de aceeasi oameni.

Inclusiv Petre Pitis, manager la Tel Drum, a fost consilier judetean PSD. La fel - Marian Fiscuci, coleg de liceu cu Dragnea, pe numele caruia a fost privatizata initial societatea. Adrian Simionescu, ex-deputat, apare sistematic in scurgerea de informatii pentru ca lucreaza si el formal in grup. Simionescu si Fiscuci sunt cumnati. Toti trei sunt inculpati cu Dragnea in dosar", arata jurnalistii.