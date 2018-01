Tudose ar vrea restructurarea Guvernului ca sa complice planurile lui Dragnea

Premierul Tudose isi doreste restructurarea Guvernului, nu o simpla remaniere, deoarece schimbarea structurii Guvernului presupune un vot de incredere in Parlament.

Aceasta miscare ar complica planurile lui Liviu Dragnea, liderul PSD, de a-l da jos pe premierul Tudose dupa modelul Grindeanu, conform HotNews, care citeaza surse din PSD.



In plus, cei vizati de restructurare ar fi in primul rand oamenii lui Dragnea.

Niculae Bădălău, președintele Executiv al PSD, a declarat, conform Digi 24, ca viitorul guvern restructurat ar putea include doar 16 ministere, față de 24, câte sunt în prezent.



Alti puternici lideri locali, scrie HotNews, sunt de parere ca nu se va ajunge la o restructurare, ci maxim la o remaniere si ca vizati ar fi „acesti ministri care nu performeaza”.

Vicepremierul Paul Stănescu, un alt lider al PSD, spune, pe de altă parte, că un congres al partidului nu ar fi tocmai o soluție bună și crede că Guvernul Tudose nu ar trebui restructurat.

„Nu cred că este momentul să se întâmple acest lucru, să se comaseze ministere. Cred că Guvernul funcţionează foarte bine. Nu cred că trebuie făcute comasări sau alt gen de lucruri făcute în Guvern. Eu cred că Guvernul - în calitate de membru al Guvernului, confirm că Guvernul la această oră funcţionează foarte bine. (Reporter: În structura actuală?) În structura actuală”, a spus vicepremierul Paul Stănescu, conform Digi24.

În ceea ce privește un Congres extraordinar, Stănescu spune: „Deocamdată eu spun că nu este cazul. Pentru că nu sunt motive”.

La Congresul PSD, potrivit statutului, poate fi aleasă echipa de conducere a partidului – vicepreședinți și președintele executiv al partidului, cel care, în eventualitatea unei demisii sau a unei condamnări a lui Liviu Dragnea, ar prelua conducerea partidului.

Președintele PSD este ales în mod uninominal de către toți membrii partidului și tot așa poate fi revocat.

Potrivit Digi 24, Badalau mai spune că un congres extraordinar ar face bine partidului.

Decizia ar urma sa fie luata in Comitetul Executiv al PSD imediat dupa 7 ianuarie, dupa sarbatoarea de Sfantul Ion.

Potrivit Constitutiei, daca se schimba structura sau compozitia politica a guvernului, este nevoie de un nou vot de incredere in Parlament.

ARTICOLUL 85

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.



(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.



(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

***********************

Liviu Dragnea ar fi pregatit deja terenul pentru asaltul final la premierul Tudose, conform HotNews.

Mai multe surse din partid au confirmat pentru HotNews ca liderul PSD se gandeste la convocarea unui congres extraordinar. Cu o eventuala convocare a Congresului, planificat cat mai curand posibil dupa Anul Nou, pana pe data de 1 februarie, Dragnea ar urmari in primul rand reconfirmarea sa in functia de lider al partidului in cel mai inalt for de conducere.

Despre o eventuala restructurare guvernamentala a vorbit si Liviu Dragnea, liderul PSD, pe data de 28 decembrie.El spunea atunci ca in luna ianuarie se va face o analiza in coalitie pentru a vedea “dacă este nevoie sau nu să se procedeze la o restructurare a Guvernului”.

"Evaluarea Guvernului s-a făcut permanent şi se face uitându-ne la măsurile pe care le-am adoptat în Guvern şi ne uităm şi în Parlament. Trebuie să vedem anul viitor dacă forma Guvenului este cea mai bună, dacă este nevoie sau nu să se procedeze la o restructurare a Guvernului.

Dacă da sau nu. Nu a existat nici din partea Guvernului nici din partea noastră în coaliţie vreo perioadă de răgaz în care să poţi să faci o astfel de analiză şi am avut o discuţie cu primul ministru şi cu domnul Tăriceanu ca în ianuarie să începem să discutăm dacă se impune, dintr-o discuţie cu membrii Guvernului, să vedem dacă este necesar sau nu, pentru că în ianuarie vom începe discuţii serioase despre ce putem face pentru ca activitatea guvernamentală să fie şi mai bună decât a fost în această perioadă. A fost un an guvernamental bun, cu rezultate bune, cu o muncă eficientă, cu măsurile adoptate", a spus Dragnea la România TV, citat de Agerpres.

El a adăugat că este mulţumit de activitatea premierului Mihai Tudose, pe care şi l-ar dori insa mai "calm".

"Eu sunt mulţumit de activitatea premierului Tudose. Este un tip care nu e foarte calm, sunt oameni care nu sunt foarte calmi. (...) Toţi trebuie să fim mai calmi, când eşti mai calm aduni mai multe în jurul tău, când eşti nervos, nu aduni", a arătat el.

Preşedintele PSD mai spunea că, personal, nu are niciun element care să îi spună că trebuie să fie remaniat vreun ministru.