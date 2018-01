Profesorii universitari cer restabilirea accesului la Biblioteca Digitala a Bucurestilor

Mai multi profesori universitari din tara si din strainatate au initiat o petitie online pentru ca Biblioteca Metropolitana si Primaria Municipiului Bucuresti sa restabileasca accesul la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor.

De mai mult timp, aceasta nu mai este online si, in ultimele zile, a disparut temporar pana si site-ul www.digibuc.ro.

Biblioteca Digitala a Bucurestilor, realizata de Biblioteca Metropolitana Bucuresti si care care curpinde surse pentru cercetarea din Romania, nu mai este online de mai mult timp si in ultimele zile a disparut temporar pana si site-ul www.digibuc.ro (initial: www.dacoromanica.ro), unde putea fi accesata online gratuit.

"Biblioteca Digitala a Bucurestilor cuprinde surse indispensabile pentru orice profesor din universitate si liceu, orice cercetator din domeniul stiintelor umaniste, precum si pentru oricine este interesat de cultura romana si istoria Romaniei. Permitand accesul de la distanta la un imens fond de carte si periodice, este un instrument esential atat pentru cercetatorii din tara, cat si pentru cei din afara tarii care isi dedica cercetarile culturii romane si istoriei Romaniei", argumenteaza mai multi profesori, conferentiari, cercetatori si lectori.



Petitia, initiata de Philippe Blasen, colaborator stiintific la Centrul de Studii asupra Migratiei Umane Dudelange, subliniaza ca "avand in vedere ca numeroase publicatii digitalizate si accesibile in Biblioteca Digitala a Bucurestilor sunt disponibile in format pe hartie doar la Bucuresti, este clar ca disparitia ei pericliteaza cercetarile aflate in curs si prejudiciaza serios cercetarea academica, precum si orice efort de cunoastere care se baza pe accesul la ea".

"Considerand ca Biblioteca Digitala a Bucurestilor este un instrument unic de cercetare in Romania, desfiintarea sa va diminua inclusiv vizibilitatea Municipiului Bucuresti si a Romaniei in peisajul international al mediilor online de documentare. De altfel, prin abandonarea proiectului de digitalizare si prin dezactivarea bazei de date, banii publici investiti de Primaria Municipiului Bucuresti in acest proiect vor fi irositi, mai sscriu profesorii.

Pentru acest motiv, apeleaza la Biblioteca Metropolitana Bucuresti si la Primaria Municipiului Bucuresti sa faca demersurile necesare pentru restabilirea accesului online si gratuit la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor precum si pentru promulgarea unui regulament de organizare si functionare al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti care sa permita continuarea eficienta a proiectului de digitalizare cu instrumentele inca existente.

De asemenea, profesorii apeleaza si la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Academia Romana si institutiile publice de cultura pentru a sprijini acest demers.

Semnatarii petitiei sunt:

Radu ARDEVAN, profesor universitar, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;

Philippe BLASEN, collaborateur scientifique, Centre de Documentation sur les Migrations humaines, Dudelange (L);

Ionuț BUTOI, asistent universitar, Universitatea din Bucuresti;

Roland CLARK, Lecturer, University of Liverpool;

Andrei CUȘCO, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Chișinău / Fellow, New Europe College, București;

Dennis DELETANT​, Ion Ratiu Visiting Professor, Georgetown University, Washington DC / Emeritus Professor, University College, London;

Dorin DOBRINCU, cercetător știinţific, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Iași;

Alex DRACE-FRANCIS, Associate Professor, University of Amsterdam;

Anca FILIPOVICI, cercetător știinţific, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca;

Robin GULLBRANDSSON, Heritage Officer, Västergötlands museum, Skara (SE);

Konrad GÜNDISCH, Vorstandsmitglied, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München;

Armin HEINEN, Universitätsprofessor, RWTH Aachen University;

Florian KÜHRER-WIELACH, Direktor, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München;

Irina LIVEZEANU, Associate Professor, University of Pittsburgh;

Bogdan MURGESCU, profesor universitar, Universitatea din București;

Irina NASTASĂ-MATEI, asistent universitar, Universitatea din București;

Mihai A. PANU, lector universitar, Universitatea de Vest din Timişoara;

Zoltán ROSTÁS, profesor universitar, Universitatea din București;

Dan RUSCU, conferențiar universitar, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;

Ligia RUSCU, conferențiar universitar, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;

Oliver SCHMITT, Universitätsprofessor, Universität Wien;

Dragoș SDROBIȘ, Fellow, New Europe College, București;

Ottmar TRAȘCĂ, cercetător știinţific, Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Cluj-Napoca;

Felician VELIMIROVICI, cercetător știinţific, Muzeul Banatului Montan, Reșița;

Katherine VERDERY, Distinguished Professor, The City University of New York;

Context

Până în septembrie 2017 aproximativ, cercetătorii români și străini puteau consulta pe pagina www.digibuc.ro o imensă bază de date digitală, Biblioteca Digitală a Bucureștilor.

Creată de către Biblioteca Metropolitană București în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române, această bază de date conține câteva milioane de pagini scanate de carte și periodice.

Accesul online și gratuit la Biblioteca Digitală a Bucureștilor permitea cercetătorilor români și străini să-și desfășoare în mod eficient activitățile de cercetare, dispunând de un instrument de documentare potrivit cerințelor secolului 21.

Dezactivarea paginii digibuc.ro îi obligă să se întoarcă la documente în format hârtie. Fiindcă acestea se găsesc adeseori exclusiv în bibliotecile din București, mai ales cercetătorii din celelalte centre universitare din România și din mediul universitar internațional cu greu își pot completa cercetările. În plus, documentele sunt iarăși expuse riscurilor de deteriorare care decurg de la consultarea fizică.

În data de 22 decembrie, a fost postat online o scrisoare deschisă / petiție pentru restabilirea accesului la baza de date Biblioteca Digitală a Bucureștilor și pentru reluarea proiectului de digitalizare al Bibliotecii Metropolitane București:

https://www.petitieonline.com/ digibuc

Scrisoarea deschisă a fost semnată de 25 profesori și cercetători din România și din străinătate, printre care nume celebre precum Dennis Deletant, Armin Heinen, Irina Livezeanu, Bogdan Murgescu, Zoltán Rostás, Oliver Schmitt și Katherine Verdery. Printre cei peste 550 de semnatari ai petiției online mai găsim alte nume celebre, membri corespondenți și cercetători ai Academiei Române, profesori, directori de muzee și de biblioteci.

Scrisoarea deschisă / petiție se referă la problema esențială că, de aproximativ 3-4 luni, Biblioteca Digitală a Bucureștilor nu mai este accesibilă online și gratuit, în contradicție cu art. 1(2) din regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Metropolitane București.

Scrisoarea deschisă / petiția semnalează și problema aparentei întreruperi a activității de digitalizare, în contradicție cu art. 6 (g) și 18 (o) din regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul General al Municipiului București la 24 noiembrie 2016. Acest regulament prezintă totodată anumite lacune, pentru că (de exemplu) nu stabilește un plan/program de digitalizare și nu definește obiectivele digitalizării, motiv pentru care există riscul ca ele să se suprapună cu cele ale altor biblioteci digitale, cum ar fi Biblioteca Digitală Națională și Biblioteca digitală BCU Cluj.

Pe termen lung, ar fi de dorit ca proiectul de digitalizare a fondurilor Bibliotecii Academiei Române, ale Bibliotecii Naționale a României și ale diferitelor biblioteci universitare, județene, etc. să fie desfășurat programat și ca toate fondurile digitale să fie accesibile pe o platformă unică. Un exemplu în acest sens l-ar putea reprezenta Biblioteca numerică a Bibliotecii Naționale a Franței, Gallica, care adună pe o singură platformă fondurile Bibliotecii Naționale a Franței și ale altor 270 de parteneri.

Semnatarii scrisorii deschise au apelat și la Academia Română și la Ministerul Culturii și Identității Naționale să le sprijine demersul. În timp ce diferiți membri corespondenți și cercetători ai Academiei Române au semnat petiția online, Academia Română încă n-a adoptat o poziție oficială, iar Ministerul Culturii și al Identității Naționale nu a răspuns încă.

Petiția a fost înregistrată la Primăria Muncipiului București cu nr.1587368/29,12,2017. Încă n-am primit răspuns de la Biblioteca Metropolitană București.

Domnul Senator Vlad Alexandrescu (USR) a adresat o interpelare direcției Bibliotecii Metropolitane București și Primăriei Municipiului București.

Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Metropolitane București poate fi accesat aici: https://www.bibmet.ro/wp- content/uploads/2016/10/ Regulament-de-functionare-al- BMB-PMB-Hotarare-383-2016.pdf