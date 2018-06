Ziua marelui miting PSD, demonstrația de forță a lui Liviu Dragnea

Mitingul PSD va avea loc sâmbătă, începând de la ora 20:00, în Piața Victoriei. Anunțat de multă vreme sub diverse denumiri, a ajuns în final la unul de „protest împotriva abuzurilor din justiție”.

Ce spun principalii actori de pe scena politică românească referitor la această manifestație neuzuală a unui partid care deține o majoritate mai mult decât confortabilă în Parlament:

„Facem acest miting pentru a arăta că suntem deciși să mergem până la capăt”, a declarat Liviu Dragnea, promițând că în Piața Victoriei vor fi „câteva sute de mii” de susținători ai PSD.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că este o abordare caraghioasă și pur populistă. "Mi se pare o ciudățenie ca să nu folosesc alte clasificări. Un miting organizat de guvernanți ca să se autosusțină sau să se laude singuri, astfel de manifestări am mai avut pe vremea comuniștilor", a mai spus Iohannis.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a spus că prin mitingul de sâmbătă seară din Piaţa Victoriei se face "un nou pas în lupta cu abuzurile şi cu sistemului opresiv format în România sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" şi îi cheamă pe oameni în stradă.

"Este vremea ca şi vocea noastră să se facă auzită, nu doar a celor care protejează instituţiile de forţă, procuratura şi aplaudă spectacolul cătuşelor. Este momentul să arătăm că suntem puternici şi că lupta împotriva statului paralel are o susţinere semnificativă în rândul românilor", scrie Tăriceanu pe Facebook, el distribuind pagina creată de ALDE pentru mitingul PSD de sâmbătă seară.

Totodată Tăriceanu i-a promis lui Dragnea că va contribui cu 20.000 de susținători ai ALDE.

"Am programat să aducem din toate judeţele din ţară, în funcţie de distanţa la care se situează judeţele de Bucureşti. Cele până în 250 de kilometri vor avea o normă mai mare, cele între 250-500 de kilometri o normă ceva mai mică şi cele peste 500 de kilometri vor aduce, probabil, un număr redus, la nivel de 100 de persoane. Bucureştiul şi Ilfovul au obligaţii mult mai mari, care se cifrează în jurul cifrei de 4.000. Per total, scontăm aproximativ 20.000 de persoane să vină", a anunţat liderul ALDE.

Cum explică liderul PSD aducerea a sute de mii de oameni în București

„Este un miting organizat împotriva abuzurilor care se întâmplă în România de mult timp, este un miting împotriva faptului că democraţia şi statul de drept sunt puse serios sub semnul întrebării, ba putem spune şi mai dur că sunt afectate de câţiva ani buni în România. Facem acest miting pentru a arăta că suntem decişi să mergem până la capăt, pentru ca România să devină o ţară democratică, o ţară unde libertăţile şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor sunt respectate, aşa cum scrie şi în Constituţia României şi toate tratatele internaţionale pe care România le-a semnat", a declarat preşedintele PSD, la finalul reuniunii CExN al formaţiunii de pe 4 iunie.

Baronii locali sunt responsabili cu aducerea oamenilor la miting

Liderul PSD Iaşi, Maricel Popa, susţine că din judeţul Iaşi vor pleca la mitingul de sâmbătă 5-6.000 de persoane.

”Ne descurcăm, vor pleca de la Iaşi 5-6.000 de oameni. Deplasarea se va face cu autocare, maşini mici, dar şi cu trenul. Vor fi trei puncte de plecare în judeţ - Iaşi, Paşcani şi Târgu Frumos. Nu a fost complicată mobilizarea. Sunt comune unde la început aveam 50 de oameni care voiau să meargă, acum sunt o sută”, a declarat pentru News.ro liderul PSD Iaşi, Maricel Popa.

Organizaţia PSD Vaslui ar putea aduce 2.500 - 3.000 de oameni la mitingul de care ar urma să fie organizat sâmbătă, la Bucureşti, de social-democraţi, a susținut luni preşedintele filialei, Dumitru Buzatu, citat de Agerpres.

"S-a tot discutat despre organizarea acestui miting, s-au enunţat obiectivele sale şi, evident, s-a creat un nivel de aşteptare în rândul oamenilor. Eu cred că pregătirea cea mai bună nu trebuie să o avem noi, preşedinţii organizaţiilor, ci oamenii, cei care urmează să fie mobilizaţi pentru a fi prezenţi la acest miting şi eu m-am confruntat în ultimele săptămâni cu nenumărate solicitări de a declanşa această acţiune. (...) Noi am estimat, în raport cu capacitatea de transport, am făcut o estimare foarte realistă, că am putea aduce în condiţii de siguranţă 2.500 - 3.000 de oameni la acest miting", a spus Buzatu, la Palatul Parlamentului, înainte de şedinţa conducerii PSD.

Presedintele filialei PSD Bacău, senatorul Dragoș Benea, un aliat fidel al lui Liviu Dragnea, promite că va aduce aproximativ 10.000 de membrii și simpatizanți PSD din județ.

Miting organizat pentru "condamnatul penal Liviu Dragnea"

Totuși nu toți PSD-iștii îl susțin pe liderul lor, Liviu Dragnea. Primarul PSD din Cavnic, Vladimir Petruț, un contestatar al lui Liviu Dragnea de la celebra OUG 13, a declarat, la postul de televiziune TV Sighet, că mitingul organizat de social-democrați sâmbătă, la București, este pentru "condamnatul penal Liviu Dragnea".

"De exemplu și acum, prostia asta de miting. Cum să faci tu miting în capitala țării, când tu conduci țara, tu ai prefecții, tu ai primarii 80%, tu ai președinții de consilii județene, tu ai prim ministrul, tu ai guvernul României, tu ai Camera Deputaților, tu ai Senatul, poți legifera, poți face legi, poți să faci dezbateri publice, sau meri cumva să-l aperi pe penalul Dragnea. E, aici e problema, penalul Dragnea (...) dl Dragnea e condamnat penal, este penalul Dragnea. (...) Nu poți să meri să fii alături de un condamnat penal", a spus acesta, potrivit unei înregistrări video publicate pe Facebook.

"Părerea mea personală e că acest miting e pentru iubitorul poporului, condamnatul penal Liviu Dragnea", a susținut el.

Autocare și chiar trenuri pentru pentru transportul PSD-istilor

Un adresă a PSD către filiala din Constanța dezvăluie culisele organizării manifestației.

Participanții la mitingul de sâmbătă al social-democraților sunt sfătuiți să fie îmbrăcați în haine albe sau costume populare, să aibă la ei lanterne mici sau telefoane mobile cu lanternă și să vină cu imnul României tipărit, varianta prescurtată.

Fiecare județ are zona lui în piata, grupele de 10 oameni trebuie sa aibă șef de grupă, grupurile de 40 de oameni au sef de grup, detasamentele de 100 au șef de detașament, iar la fiecare 50 de persoane sa existe o pancarta.

De asemenea, toți participanții vor avea pe piept un autocolant de 7-8 cm in forma de cerc cu logoul partidului, vor flutura cu totii flyere si stegulete tricolore (pe care le primesc la urcarea in autocar, impreuna cu un pachetel cu mancare si apa asigurate de organizatia judeteana sau locala).

S-au dat indicații și cu privire la traseul care trebuie urmat de către autocarele care vin din provincie, două dintre punctele unde se vor strânge acestea fiind Romaero Băneasa și Piața Charles de Gaulle.

Pregătiri la Primăria Capitalei

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat vineri un comandament în cadrul căruia s-au discutat mai multe măsuri de prevenire a incidentelor la cele 14 evenimente care se vor desfășura sâmbătă în Capitală, printre care mitingul PSD și parada LGBT. Firea a mai precizat că în cererea de autorizare pentru mitingul PSD a fost estimat un număr de 220.000 – 250.000 de persoane.

"Cele mai multe evenimente au loc în zona centrală și am convocat acest comandament pentru a ne asigura că toate manifestările care au loc în Capitală în dată de 9 iunie se vor desfășura legal, civilizat, cu respect față de legislație și valorile umane, astfel încât să nu existe incidente neplăcute", a declarat Gabriela Firea.