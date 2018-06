Dragnea, puscaria sau butonul nuclear?

Exista premisele ca Dragnea sa declansaze razboiul civil pentru a scapa de condamnare. Nu mai are nimic de pierdut. S-ar putea sa-l opreasca partidul de frica sa nu piarda alegerile. Steaua lui Dragnea insa apune, orice ar face.

Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni cu executare in pofida masinariei de razboi pesediste care a actionat impotriva justitiei in ultimii doi ani. E un semnal important prin care magistratii isi reafirma independenta si demonstreza ca nu e totul pierdut, ca pot rezista presiunilor. Un semnal important si pentru magistratii care incepusera sa se resemneze si sa inchine steagul. Opinia publica isi recistiga si ea increderea in justitie, subminata sistematic de campania politico-mediatica si de achitarile din ulltima perioada.

De azi Marele Daddy incepe sa intre la apa. Se va face tot mai mic cu fiecare zi care trece. E chestie doar de timp. Achitarea la completul de cinci judecatori la Inalta Curte este putin probabila. Reactia pesedeilor este intre pleosteala, furie si omagii. La fel si cea a maciucilor de presa.Spectacolul merita toate paralele.

Intrebarea e ce va urma dupa condamnarea lui Dragnea, ce se va intimpla in PSD, care va fi impactul pe scena politica si cum va arata asaltul asupra justitiei? Fara discutie e un moment de rascurce.

In primul rind, e clar ca se vor declansa luptele pentru putere in PSD. In prima faza camarila si baronetul vor face ostentativ zid in jurul lui Dragnea- in special pentru a nu pierde conducerea Camerei Deputatilor- asa cum se vede deja din primele reactii- Dancila, Stannescu, Buzatu, Tariceanu, Stanescu, Nica, Carmen Dan, etc. In subteran insa sforile se trag. Gruparea dizidenta, in frunte cu Mihai Tudose, e deja pregatita si va cauta sa formeze o masa critica pentru inlaturarea lui Dragnea. Pe masura ce se va apropia sentinta definitiva, undeva spre sfirsitul toamnei, este probabil ca puterea lui Dragnea se va diminua si ca tot mai multi vor cauta alternative. De fapt, incepind de azi, PSD intelege ca partidul nu mai are sanse in alegeri cu Dragnea condamnatul in frunte ( candidatura la prezidentile devine o gluma sinistra). Mai devreme sau mai tirziu, partidul ii va lua gitul, dar pina atunci Dragnea nu va mai fi cea a fost. Ramine doar intrebarea cine ii va lua locul. Care va fi alternativa.

Diminuarea puterii in partid ( desi nu este exclus sa se prabuseasca mai repede decit putem anticipa acum) se va rasfringe si asupra guvernarii. Chiar daca Dancila va ramine aceeasi marioneta- a dovedit-o deja prin comunicatul dat dupa condamnare- guvernul in ansamblul său nu va mai fi la dispozitia lui Dragnea ca pina acum. Vor exista presiuni din mai multe parti, frine de tot felul, iar guvernul nu va mai fi omogen. La fel, e chestie de timp.

In al doilea rind, exista riscul ca lupta impotriva justitiei- in parlament sau prin ordonante de urgenta- sa se accelereze. Sa intre in faza acum ori niciodata. In fond, singura scapare a lui Dragnea se contureaza a fi dezincriminarea abuzului in serviciu. Formula parlamentara, adica modificarea Codului Penal in parlament in sensul dezincriminarii de care vorbeam, este lunga si nesigura. Legea va fi intoarsa de presedinte, contestata la CCR- care se va gindi de doua ori inainte de a mai face jocurile lui Dragnea, pentru ca va simti ca se schimba vintul. Nu este sigur ca strategia va da rezultate inainte de decizia pe care o va lua Completul de 5 judecatori.

Mult mai rapida este formula ordonantei e urgenta, iar Dragnea va pune probabil presiune pe Dancila si Tudorel Toader sa dea o astfel de OUG. Deocamdata, daca e sa ne luam dupa comunicatul Guvernului in care se vorbeste exact de articolul privind abuzul in serviciu ( care a mai trecut odata pe la CCR) se contureaza directia de actiune. Cu toate astea, nu e totusi clar daca cei doi isi vor risca pielea. Pentru ca si-o vor risca intr-o masura mult mai mare decit a facut-o Iordache cu OUG 13 in 2016. Dar nimic nu e imposibil, disperarea e mare. E suficient ca o Ordonanta prin care sa se dezincrimineze abuzul in serviciu sa fie in vigoare o singura zi ( sau 10 minute) ca Dragnea sa scape de puscarie. Vara pare un moment oportun pentru asa ceva. La prima vedere.

In al treilea rind, opinia publica ar putea exploda daca Dragnea incearca sa scape de puscarie cu o OUG. Dupa mitingul PSD si dupa agresiunile jandarmilor de miercuri seara, manifestatiile prin care se va cere demisia lui Dragnea (si a lui Dancila) vor cistiga in amploare si determinare. La ora la care scriu Piata Victoriei e deja plina. In acest context, o OUG cu dedicatie clara pentru Dragnea, deja condamnat, va putea provoca o asemenea furie in societate incit riscul violentelor devine aproape o certitudine. Ce va face PSD? Greu de spus, dar e limpede ca un astfel de gest va mobiliza electoratul anti-PSD intr-un moment nu prea indepartat de campania electorala. Dragnea ar putea realmente arunca tara in aer ca sa scape de puscarie, dar asta nu inseamna ca el, ca politician, nu este terminat.

In al patrulea rind, desi situatia presedintelui Iohannis nu se va schimba, mai ales ca a primit un ultimatul de la PSD pina cind ar trebui sa semneze decretul de revocare ( saptamina viitoare) are o carte in plus pe care o va putea juca. Condamnarea lui Dragnea arata mai clar adevarata miza a deciziei CCR si presedintele va putea ataca pe tema asta. Cu cit mai repede cu atit mai bine. Pe de alta parte, este posibil ca PSD sa forteze suspendarea, pentru a muta atentia de la condamnare si a-si mobiliza propriul electorat. Lucru valabil insa si pentru electoratul anti-PSD. Iohannis are sansa sa se repozitioneze si sa devina actor intr-un moment in care pare cu spatele la zid.

In al cincilea rind, campania de intoxicare cu statul paralel va intra intr-o noua epoca. Dragnea va fi prezentat drept victima acestuia, a abuzurilor DNA si judecatorilor, despre care ni s-a spus deja ca au dat o ”decizie politica”. Doar ca de acum inainte va deveni mai clar ( chiar si pentru propriul lor electorat) ca lupta cu justitia si statul paralel are legatura doar cu Dragnea si puscaria. Televiziunile, site-urile si ziaristii din buzunarul PSD vor lucra la foc continuu.

Concluzie

