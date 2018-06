Noaptea mintii lui Dragnea

Dragnea si camarila par loviti de stenahorie. Ameninta, insulta, schimonositi de ura si frica, tot ce este nepesesdist in tara asta. Nu mai au nicio limita, sunt dispusi, cum tot repeta Marele Vataf, sa ”mearga pina la capat”.

Adica pina in punctul in care vor pune mina pe toata puterea. Ceea ce in mintea lor inseamna procurorii, DNA in special, si functia prezidentiala, pe care o vor o carcasa goala expusa in ferestrele din Kiseleff. Sau, si mai bine, ale viloiului din Alexandria.

Se impiedica insa in faza asta de Iohannis. Presedintele le-a spus clar ca nu are de gind sa ”execute mecanic” decizia CCR si ca va un raspuns intr-un interval de timp ”rezonabil”. Doar ca pentru ei ”rezonabil” inseamna maine, sau, cel tirziu, pina in 21 iunie cind Dragnea va afla decizia Inaltei Curti. La cit de agitati si furiosi sunt incepe sa se contureze ideea ca Daddy are niscaiva informatii sau presimtiri ca va fi condamnat.

Acesta e decorul in care specialistul in toate si nimic Eugen Nicolicea, absolventul intirziat al unei facultati de drept din Drobeta, a aruncat pe piata o idee nastrusnica: suspendare fara referendum de demitere. Timpenia cit diploma lui Nicolicea care arata insa cit de departe sunt dispusi disperatii de la virful statului sa mearga. In acelasi context, Iohannis a facut o miscare cel putin surprinzatoare: l-a propus la sefia SIE pe Gabriel Vlase, personaj supercontroversat, fost emul al lui Hrebenciuc. Se leaga cele doua miscari de trupe?

Socoteala pesedistilor e simpla: il suspendam in parlament pe Iohannis, dar nu facem si referendumul de demitere. Cum ar fi posibila una ca asta? Pai, ne explica chiar maestrul de ceremonii Nicolicea: ”Dacă este o Hotărâre a Parlamentului prin care s-a ajuns la această procedură de demitere, această Hotărâre poate să fie anulată de către cel care a emis-o, adică nu se mai face niciun referendum”. Intre timp, vine Tariceanu care semneaza tot ce nu vrea sa semneze Iohannis- revocarea lui Kovesi, codurile penale, legile justitiei, inlocuira sefului si adjunctului SRI cu oamenii lor si tot asa. Isi indeplineste omul misiunea, dupa care, zice Nicolicea, parlamentul decide sa-si dea la intors propria hotarire si-l readuce pe Iohannis la Cotroceni. Ce vis frumos! Nu tu consultare populara, niciun risc. Plus ca operatia poate fi cu repetitie ori de cite ori are Dragnea are vreo durere penala, vreo condamnare in asteptare.

Scenariul marca Nicolicea (gurile rele spun ca ideea i-a venit celuilalt geniu, Iordache) nu are insa nicio sansa sa intre in productie in actuala logica constitutionala. Desigur, daca se da peste cap aceasta logica, orice e posibil. Motivul este simplu: hotarirea parlamentului de suspendare a presedintelui merge la Curtea Constitutionala care este obligata sa constate vacantarea functiei si interimatul. Adica, sa dea o decizie prin care Calin Popescu Tariceanu este numit presedinte interimar pina la referendumul de demitere al presedintelui Iohannis. Mai pe intelesul lui Nicolicea, pina cind CCR nu da decizia, Tariceanu nu se poate instala la Cotroceni, deci nu-si poate incepe misiunea demolatoare, iar dupa ce o da, parlamentul nu-si mai poate anula propria hotarire pentru ca intra in conflict cu decizia CCR. O procedura deja declansata si consfintita si de o decizie a Curtii nu poate fi intrerupta pentru ca asa pesedistii. Decit daca vor sa dea o lovitura de stat. In concluzie, daca PSD il va suspenda pe Iohannis nu are cum sa evite referendumul oricit si-a dori asta.

Amenintarea cu suspendarea este insa serioasa si e clar ca Dragnea nu va avea ezitari daca Iohannis tergiverseaza semnarea decretului de revocare sau chiar refuza pe fata. Este presat de data de 21 iunie, cind ar putea fi pus in fata unei condamnari, chiar daca nu e definitiva, si a motiunii de cenzura a PNL. Tot mai multe surse sustin ca dupa condamnare Dragnea va fi lasat din brate de citiva baroni, de o parte a Consiliului National si de mai multi parlamentari care isi vor lua zborul spre Ponta. Va fi un moment critic in care Dragnea ar putea pierde majoritatea parlamentara confortabila de care dispune acum. Daca e asa, ulterior condamnarii din 21 ii va fi imposibil sa obtina majoritatea calificata pentru suspendarea lui Iohannis. Ca sa nu mai spunem ca ar putea trece si motiunea de cenzura. Dupa care e pa.

Jurnalistii de la g4media.ro sustin ca actiunea suspendarea a fost deja pregatita in laboratoarele lui Dragnea si ca pretextul va fi sedinta comuna a parlamentului din data de 20 iunie. Dupa modelul deja folosit in 2012, presedintele poate fi suspendat in parlament in doar o zi, iar intrega procedura- aviz consultativ din partea CCR si sedinta a parlamentului in care se adopta efectiv hotarirea de suspendare, care merge iar la CCR pentru decizia privind interimatul lui Tariceanu- poate dura o saptamina.

Cum apare in acest context decizia lui Iohannis de a-l propune la sefia SIE pe pesedistul Gabriel Vlase? La prima vedere pare o concesie facuta PSD, poate chiar rezultatul unei negocieri. La a doua privire, lucrurile nu mai par a sta chiar asa: presa favorabila lui Dragnea si citiva dintre locotenentii lui au reactionat furibund, semn ca liderul suprem nu a fost nici macar consultat si a fost luat prin surpriza. Desi Vlase a fost numit vicepresedinte PSD la congresul din 10 mai, anterior a fost in tabara lui Mihai Tudose, iar acum se pare ca s-a numarat printre cei care au adunat sustinatori pentru partidul lui Ponta si motiunea de cenzura a liberalilor. ”Vlase este un apropiat al lui Ciolacu si Tudose”. Daca e asa, inseamna ca Iohannis a numit un personaj care nu se afla in gratiile lui Dragnea, votarea acestuia in parlament fiind sigura si o chestiune de zile. (PIna acum Dragnea tace asurzitor de zici ca i-au rontait ”sobolanii” limba.) Mai mult, in eventualitatea unei suspendari a securizat functia de director SIE, in care probabil Tariceanu ar fi numit omul dorit de Dragnea- numele lui Claudiu Manta, seful comisiei de control a SRI si iubitul Olgutei Vasilescu, fiind cel mai vehiculat.

E clar ca mutarea lui Iohannis nu este intimplatoare si ca presedintele incepe sa joace in razboiul santajului cu suspendarea deschis de Dragnea. Ca si in 2012, PSD pregateste o vara fierbinte, la propriu si la figurat. Ca si atunci este prea sigur pe el, are minte putina si nerabdare multa. O combinatie care mereu il impinge la greseli fatale.