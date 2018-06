Incredibil. Toader spune ca decizia ICCJ de condamnare a lui Dragnea este ”interpretativa”

Ministrul justitiei ii cinta in struna premierului Dancila si sustine ca judecatorii care l-au condamnat pe Dragnea nu au tinut cont de decizia CCR privind abuzul in serviciu.

Mai mult, Toader afirma ca decizia judecatorilor de la Inalta Curte este una ”interpretativa” si ca o ”decizie a CCR nu poate fi neglijata chiar daca legiuitorul nu pune textul legii in acord cu decizia”.

Ceea ce nu spune ministrul este ca in motivarea deciziei 392 din 6 iunie 2017, Curtea Constitutionala si-a declinat competenta in a judeca chestiunea pragului valoric la abuzul in serviciu, spunind ca acesta ar trebui reglementat de parlament. ”Curtea subliniaza ca legiuitorul are obligatia de a reglementa pragul valoric al pagubei si intensitatea vatamarii dreptului sau interesului legitim rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu, pasivitatea acestuia fiind de natura sa determine aparitia unor situatii de incoerenta si instabilitate”.

Deci nici vorba sa existe o decizie a CCR care impune un prag al abuzului in serviciu sau dezincriminarea acestuia.

Cu toate acestea, ministrul Tudorel Toader urmeaza calea deschisa joi de comunicatul premierului Dancila si sugereaza ca hotarirea judecatorilor Inaltei Curti ar fi viciata. In plus, comenteaza faptul ca nu a existat unanimitate in completul de 3 judecatori, unul avind o opinie separata, ca si cum acest lucru ar fi in neregula, ceea ce e grav pentru un ministru de justitie.

”Astept sa vad si eu motivarea, ca sa imi fac o parere. In orice caz, oricare cetatean beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. Exista multi care au fost condamnati initial, apoi au fost achitati sau invers", a declarat vineri la Iasi Tudorel Toader.

Întrebat dacă Liviu Dragnea ar trebui să își dea demisia din fruntea Camerei Deputaților, Toader a spus că nu vrea să se pronunțe pentru că este o ”chestiune politică”.





Discursul lui Tudorel Toader este în aceeași linie cu mesajul transmis joi seara de premierul Viorica Dăncilă.



”Decizia instanței de judecată în cazul președintelui PSD ne arată că modul în care în România se aplică legea este încă sub influența arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o faptă prevăzută de un articol pentru care există deja o decizie a CCR că trebuie modificat pentru a fi în acord cu regulile Constituției. Într-un stat democratic, incertitudinile nu au ce căuta în înfăptuirea actului de justiție, iar atât timp cât există decizii ale CCR pe care unii judecători le acceptă, alții nu, nu ne putem gândi decât că această hotărâre de condamnare nu se va menține și după recursul din apel”, a transmis Dăncilă, printr-un comunicat de presă.



Liviu Dragnea a fost condamnat joi, în primă instanță, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive.

Reamintim ca PSD a incercat sa stabileasca un prag la abuzul in serviciu, in asa fel incit Dragnea sa scape de acuzatie, si prin OUG 13. Discutiile pe aceasta tema au fost reluate sistematic in ultimul an. Florin Iordache, de exemplu, a propus un prag de 19.000 lei, stiut fiind ca prejudiciul din dosarul Dragnea se ridica la 100.000 lei.



Inncepind de ieri, de la condamnarea lui Dragnea la 3 ani sii 6 luni la inchisoare cu executare ( decizia nu e definitiva), in spatiul public se discuta tot mai mult despre intentia PSD de a da o Ordonanta de Urgenta prin care abuzul in serviciu sa fie dezincriminat. Sau prin care sa fie stabilit un prag valoric sub prejudiciul lui Dragnea.