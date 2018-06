Duelul mitingurilor. Peste 5000 de protestatari în fața Parlamentului: Jos Dragnea!

Miercuri este o zi a protestelor in Romania. Acțiunile au început în fața parlamentului, unde se va dezbate moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă și continuă, apoi, cu un marș până în Piața Victoriei.

La rândul său, Dragnea le-a cerut primarilor de sector să scoată câte 1000 de oameni fiecare pentru un ”protest spontan” miercuri seară la Cotroceni. E sprijinit de fundația lui Voiculescu a cerut aprobare de miting pentru joi seara în același loc.

Trotuarul de peste drum de parlament a fost deja ocupat de protestatari de la primele ore ale zilei. Sunt proteste și în țară. Lor li se alătură românii din diaspora care organizează ieșiri în stradă, la fel ca în marile orașe din țară. Sunt anuntate proteste la Dublin si Madrid pentru miercuri seara. Au inceput sa ajunga oamenii in fata Parlamentului: "Mi-am luat concediu medical, stie sefa". Au venit mai multi jandarmi la Parlament, intrarea de la Parcul Izvor, si au inceput sa monteze garduri.Din cand in cand unii dintre cei prezenti mai scandeaza "Parlament de hoti si de mafoti!" si "Demisia!". Vor sa imparta si jandarmilor banderole cu "fara penali in functii publice", dar acestia le refuza. Sunt prezenti la Parlament si cei care strang semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice". Unul dintre voluntari spune ca si liderul PNL Ludovic Orban a semnat. Cei de la USR au adus pentru protestatari banderole si steaguri cu mesajul "fara penali in functii publice" - scris Ziare.com.

La Cluj cativa tineri au facut o demonstratie de cum poate fi blocata țara. Cativa tineri au iesit in strada cu mesajul "Suspendati democratia, blocam Romania".Timp de cateva minute, ei au traversat continuu pe o trecere de pietoni din centrul orasului, astfel incat strada respectiva se blocheaza."Este doar un avertisment. Daca lucrurile continua, vom bloca orasele". Dupa demonstratia de cateva minute, ei au plecat spre sediul PSD.

Deputatul USR Tudor Pop descrie atmosfera din Parlament:

"Le e frica. Sunt cu mult in afara zonei lor de confort si se vede. Azi au inchis presa de la Parlament intr-un tarc, ba mai mult, le-au interzis jurnalistilor sa circule intre Senat si Camera Deputatilor. Liftul care duce la grupul USR a fost branduit cu un afis pe care scrie 'exclusiv pentru demnitari'. Au interzis accesul invitatilor USR in Parlament, dar balcoanele de la plen vor fi astazi pline de sustinatori PSD".

Filosoful Mihai Șora, 101 ani, a avut noaptea trecută un mesaj pentru romani in care i-a indemnat sa iasa in strada:

"1 an, 5 luni si 22 de zile de cand ii suportam. Nici macar un an si jumatate: 538 de zile. In tot acest rastimp, singura lor preocupare a fost sa-si salveze pielea, sa-si puna la adapost averile, sa injoseasca, prin faptele si vorbele lor, ideea insasi de democratie. Voi merge maine in Parcul Izvor si ma voi uita la cladirea aceea hidoasa unde se decide soarta Romaniei. Trag nadejde ca vom fi multi".

Apelul USR: Ia-ti o zi libera pentru Romania!

Apelul la protest a fost dat de Uniunea Salvati Romania. Cei de la USR le-au cerut la sfarsitul saptamanii trecute oamenilor, dupa ce Liviu Dragnea a lasat sa se inteleaga ca vrea ca Guvernul sa treaca modificarile la Codurile Penale prin ordonanta de urgenta, sa-si ia miercuri o zi libera si sa isi arate dezacordul printr-un protest pasnic in fata Parlamentului, incepand cu ora 12:00.

"USR cheama oamenii la un protest pasnic, in fata Parlamentului, miercuri, 27 iunie, in ziua votului motiunii de cenzura. Dragnea trebuie impiedicat sa nimiceasca justitia in Romania prin papusile lui, guvernul-marioneta Dancila, in favoarea unor condamnati penal, unor infractori dovediti si in interesul personal al unor infractori. Hai in strada! Ia-ti o zi libera pentru Romania! Miercuri vino la Parlament!", a fost mesajul celor de la USR, iar lor li s-au alaturat si liberalii, care si-au incurajat sustinatorii sa vina miercuri in fata Parlamentului.

Pe pagina de Facebook a evenimentului 3.000 de persoane si-au anuntat participarea, in timp ce alte aproape 9.000 si-au declarat intentia de a participa. Oamenii au precizat in mediul online ca fie isi iau ziua libera, fie isi petrec pauza de masa in fata Parlamentului. De asemenea, mai multe companii au anuntat public ca miercuri nu lucreaza pentru a le permite angajatilor sa participe la protest, daca vor.

Unele firme nu lucrează miercuri pentru ca angajații să poată protesta în fața Parlamentului

Gestul unor companii vine după apelul făcut de USR care le-a cerut angajaților să-și ia o zi iberă miercuri, când în Parlament este dezbătută și votată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

Astfel, oamenii care nu sunt de acord cu modul in care PSD, si in Guvern, si in Parlament, se face scut în jurul lui Liviu Dragnea, chiar si dupa cea de a doua condamnare, atacand justitia si statul de drept, sunt chemati de la ora 12:00 in fata Parlamentului.

Mai multi oameni au salutat initiativa si au anuntat, in mediul online, fie isi iau ziua libera, fie isi petrec pauza de masa in fata Parlamentului. Insa, mai mult de atat, sunt si firme care si-au anuntat clientii si colaboratorii ca miercuri au inchis, pentru a le permite angajatilor care doresc sa mearga in strada.

Primii care au anuntat au fost cei de la Papaya Advertising.

"Dorim sa anuntam clientii, furnizorii si colaboratorii Papaya Advertising ca agentia va fi inchisa in ziua de miercuri, 27.06.2018. Am luat aceasta decizie pentru a da posibilitatea tuturor colegilor nostri sa aiba o zi libera, zi in care ii puteti gasi in fata Parlamentului, la intrarea dinspre Parcul Izvor. Incepand cu ora 12:00. Va multumim pentru intelegere. Conducerea", este mesajul postat luni seara pe Facebook.

Papaya este agentia de publicitate care a realizat reclama pentru Transavia, viralizata dupa ce, in vremurile pe care le traim, cand politicul incearca sa subjuge justitia, oameni cu functii inalte in stat cer iertare puscariasilor si nivelul de cultura si discurs al celor cu functii publice este la cel mai jos nivel, vorbeste despre principii, integritate si verticalitate ca stalpi de baza ai unei Romanii puternice.

Tot cei la Papaya sunt si in spatele reclamelor de la vopseaua Savana care ironizeaza greselile de gramatica elementara pe care le fac actualii lideri politici.

Mesajul a fost publicat si de cei de la IQAds, care au incurajat si alte companii din domeniu sa faca acelasi lucru: "Salutam initiativa si suntem curiosi daca mai sunt creativi ai industriei care trag chiulu' de la munca maine, pentru a merge la jobul celalalt, mai part-time, asa, de cetatean preocupat".

La 24 de ore de cand a facut anuntul ca da o zi libera destinata activitatilor civice, agentia a precizat ca CEC Bank, banca detinuta de stat, i-a notificat, dupa 10 ani de colaborare, ca reziliaza contractul.

"Nu regretam postarea, pentru ca noi credem ca dreptul la libera exprimare este mai important decat orice buget. Suntem liberi, si nu doar de contract. Suntem liberi pentru ca asa am decis sa fim", a fost reactia companiei.

De asemenea, o alta firma ce a luat aceeasi decizie pentru ziua de miercuri, ARP Asigurari, spune ca e vizata de o companie de denigrare la una dintre televiziunile apropiate Puterii. "Ne vedem la Parlament, este multa iarba in parcul Izvor si putem sa zburam liberi!", au reactionat, in aceeasi nota, si cei de la compania de asigurari.

Internautii lauda initiativa celor doua firme, insa sunt si comentarii care fie le spun ca nu au de lucru si, de aceea, isi permit sa ia pauza o zi, fie ca "ati intrat in gasca lui Dide, Bot si Sandu". La cel din urma, postat la ARP, acestia i-au raspuns cetateanului cu mesaj critic: "noi avem o gasca mult mai mare, de peste 20 de milioane de oameni, se numeste Romania!".

Si Humanitas a anuntat ca da invoiri "pentru interes personal-civic" celor care vor sa participe la protest.

"Ne intalnim miercuri, 27 iunie, de la ora 12:00, in parcul Izvor din fata Parlamentului, si de la ora 19:00, in Libraria Humanitas de la Cismigiu, la lansarea cartii 'Va vedem!'", a anuntat editura pe Facebook, impreuna cu o fotografie a biletului de voie.

Dupa ce vor afla rezultatul de la votul pe motiunea de cenzura, manifestantii au stabilit sa porneasca in mars spre locul consacrat al protestelor #rezist, Piata Victoriei

"La ora 12:00, vom fi prezenti la Parlament, in zona Parcului Izvor, dupa care vom pleca (dupa ce aflam rezultatul motiunii) in mars catre Guvern, Piata Victoriei fiind destinatia finala. Traseul este: Fantani, Unirii, Universitate, Romana, Piata Victoriei. Dupa 600.000 de oameni in strada in 2017 si alte zeci si sute de mii iesiti anul acesta, dublul infractor doreste sa 'reinvie' fatidica OUG 13. Ce vrea Dragnea acum: impunerea unui prag de 200.000 de euro si scaderea limitelor pedepsei, de la 2 la 7 ani cat este in prezent, la 1 - 5 ani. Codul Penal va intra in dezbaterea comisiei speciale conduse de nimeni altul decat obedientul Florin Iordache, fostul artizan al Ordonantei de Urgenta 13", e mesajul de pe pagina de Facebook a evenimentului.

Coloane catre Bucuresti 3.0. Jos Guvernul Dancila!

Nu numai bucurestenii protesteaza, ci lor li se alatura oameni din toata tara, care se organizeaza sa vina cu masinile spre Capitala in ziua motiunii.

"Guvernul incompetentei absolute Dancila trebuie sa cada miercuri la motiunea de cenzura sustinuta de Opozitie. Este o buna ocazie ca UDMR sa demonstreze ca nu este o anexa a PSD, ca UDMR nu este magyar PSD. La solicitarea majoritatii organizatiilor civice din tara, ne alaturam si noi cu un mars motorizat din Oradea-Arad-Timisoara-Deva-Alba-Sebes-Sibiu-Pitesti si incurajam organizatiile din Moldova si din sudul tarii sa faca un efort si sa ni se alature. Mesajul nostru pentru bucuresteni este: daca noi putem strabate sute de kilometri pe drumuri preistorice, voi doar trebuie sa coborati din blocuri sau sa va luati o zi libera pentru viitorul copiilor nostri", au anuntat organizatorii pe pagina de Facebook Coloane catre Bucuresti 3.0. Jos Guvernul Dancila!

PSD anunta contramanifestatie si incita la violente

Mobilizarea celor care vor demisia Guvernului Dancila si a lui Liviu Dragnea nu a ramas fara ecou din partea PSD. Luni seara, la Antena3, senatorul PSD Claudiu Manda a spus ca este posibil sa fie prezenti in fata Parlamentului si sustinatori ai PSD-ALDE.

PSD a transmis o circulară în filiale solicitând ca fiecare județ să trimită 15 oameni la București în ziua moțiunii, cu mașinile personale, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Potrivit acestora, pesediștii din teritoriu nu trebuie să fie angajați în administrație și nici lideri cu vizibilitate.

Surse din PSD Constanța au confirmat pentru G4media.ro că organizațiile locale ale partidului au primit directive clare să asigure un număr minim de participanți la mitingul de susținere a guvernului Dăncilă în ziua moțiunii de cenzură.

În Constanța vor fi mobilizate femeile în încercarea partidului de a transmite un mesaj cu impact emoțional sporit, de susținere a primei femei ajunsă în funcția de premier al României. De organizare s-ar ocupa Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna de 18 ani, președinta organizației de femei a PSD Constanța și o apropiată a lui Liviu Dragnea.

Contactată telefonic, Mariana Gâju a negat vehement că s-ar ocupa de mobilizarea femeilor din județ și a vorbit de participarea ei, în calitate de vicepreședinte al Organizației Naționale de Femei a PSD, la ședința CEx de mâine: ”Doamne ferește! Ce vorbă e asta? Nu se mobilizează, doamnă, nimeni. Poate că nu știu eu. Eu vă transmit ce știu la ora asta: Dacă la nivel de județ o vicepreședintă merge maine la CEx e cu totul altceva. Dar nicidecum femeile Constanței…”

"Sunt două variante, fie să-i putem compara numeric, fie să ajungă la conflict. Numai că ce vedem azi că se întâmplă, inclusiv la nivelul Parlamentului, s-ar putea să își dorească în continuare, cei care vin acum, protestatarii, astfel de acțiuni. Am luat și măsuri în Parlament, însă te poți gândi că susținătorii USR vin la restaurant, să ia furculița și apoi să fugă cu furculița prin Parlament”, a spus Manda la Antena 3, preluat de Hotnews.ro, întrebat de moderator ce s-ar putea întâmpla dacă în ziua votului moțiunii vor fi la Parlament și susținătorii PSD-ALDE și cei ai opoziției.

Senatorul PSD a adăugat că moțiunea de cenzură nu are nicio șansă să treacă și că este posibil ca și parlamentari ai Opoziției să nu fie prezenți sau să voteze moțiunea. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni, că social-democrații vor fi prezenți în plenul reunit pentru a asigura cvorumul necesar, dar nu vor vota la moțiunea de cenzură.

Președintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizanților formațiunii pe care o conduce, îndemnându-i să iasă în stradă la mitingurile organizate în ziua moțiunii, atât în țară cât și în București.

" Am luat decizia de a solicita membrilor, simpatizanților PNL, să fie prezenți la toate manifestațiile de susținere a moțiunii de cenzură, atât în București miercuri, în ziua moțiunii, cât și în toate celelalte orașe în care se vor organiza mitinguri și le-am solicitat să fie prezenți pentru a fi alături de cetățenii români care vor ca România să revină pe drumul drept”.

La rândul său, președintele USR, Dan Barna, a anunțat luni că aleșii formațiunii pe care o reprezintă au intrat în grevă japoneză, urmând ca până miercuri să poarte banderole albe la mână. USR cheamă oamenii în stradă, pe timpul votului moțiunii de cenzură.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis, luni, că USR nu va mai putea face accesul invitaților la grupul parlamentar al partidului, a anunțat liderul deputaților Claudiu Năsui. Protestatarii de săptămâna trecută au intrat cu ajutorul unor invitații din partea USR.

Imediat după ce au făcut accesul la Palatul Parlamentului, aceștia nu s-au dus la nivelul 1M, unde este grupul parlamentar al USR, ci au rămas la nivelul P1, unde au protestat, în timp ce premierul Viorica Dăncilă susținea un discurs în plenul reunit despre preluarea președinției Consiliului UE de către România din ianuarie 2019.

Dragnea mobilizează primăriile de sector, activul de partid din teritoriu. Pușcăriașul Dan Voiculescu întinde și el o mână de ajutor

Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis verbal primarilor de sector din Capitală să scoată câte 1000 de oameni fiecare pentru un ”protest spontan” care ar urma să aibă loc miercuri seara la Cotroceni, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

De asemenea, fundația controlată de familia Voiculescu, patronul Antenelor, a cerut aprobare de miting pentru joi seara tot la Palatul Cotroceni, în zona Leu, între orele 19 și 21, mai scrie sursa citată.

Marți seară au protestat în Piața Victoriei circa o sută de persoane. La protest au participat preşedintele PNL, Ludovic Orban și mai mulţi parlamentari liberali, între care Raluca Turcan, Mara Mareş, Robert Sighiartău, Pavel Popescu. Protestul a fost anunțat încă de luni seara în interiorul PNL, dar Ludovic Orban a negat după protest că acțiunea ar fi fost organizată de partid.