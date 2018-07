Efectul raportului Comisiei de la Veneția: CCR le strică ploile lui Dragnea si Tăriceanu

Deciziile pe care Curtea Constitutionala le-a dat miercuri au rasturnat intr-o buna masura socotelile lui Liviu Dragnea in special in ce priveste modificarile la legislatia penala dar nu numai.

Este vorba de aminarea dezbaterilor la Codul penal si de Procedura, care poate fi justificata si de criticile dure din raportul preliminar al Comisiei de la Venetia, dar si de respingerea unor proiecte de lege importate pentru PSD, cum ar fi Fondul Suveran de Investitii.

Amânari fatale

Aflat intr-o cursa contra cronometru spre Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, care va da verdictul decisiv in dosarul angajarilor fictive in care a primit deja, in prima instanta, o condamnare de 3 ani si jumatate, Liviu Dragnea miza pe scurtarea procedurilor privind contestarea la CCR a modificarilor la Codul penal si cel de procedura penala.

Curtea Constitutionala a aminat insa pentru luna septembrie dezbaterea sesizarilor la Codul penal si de procedura. Astfel, pe 17 septembrie judecatorii CCR vor lua in discutie sesizarile facute de PNL, USR, ICCJ si PMP impotriva modificarilor facute la Codul Penal. Tot in septembrie, abia pe data de 25, vor fi dezbatute sesizarile cu privire la modificarile aduse Codului de Procedura Penala. Tot in septembrie, dupa vacanta judecatoreasca, este de asteptat sa fie data si motivarea ICCJ ( completul de 3 judecatori) la condamnarea primita de Dragnea.

Interesant este ca raportor in cazul Codului de procedura penala a fost stabilit Daniel Morar, cel care a votat in multe situatii alaturi de reprezentantii PSD-ALDE in CCR, iar pentru Codul Penal, cel care dezincrimineaza abuzul in serviciu, a fost desemnata raportor Livia Stanciu, cunoscuta pentru opiniile separate facute fata de cele mai multe decizii controversate ale CCR.

Aminarile vin in contextul informatiilor despre posibilitatea ca guvernul Dancila sa dea o Ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, care ar rezolva dintr-un foc problemele penale ale multor potentati, in frunte cu Liviu Dragnea.

Joi este programata o noua sedinta de guvern, dupa cea de marti in care nu s-a discutat insa despre o OUG in sensul amintit. Miercuri, presedintele Iohannis a avut o intilnnire cuu premierul Dancila.

Fondul Suveran, neconstitutional

Curtea Constitutionala a admis miercuri toate sesizarile formulate de Opozitie si presedintele Klaus Iohannis cu privire la Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare de Investitii. Motivul CCR, asa cum a anuntat Valer Dorneanu, se refera la faptul ca Fondul ar fi trebuit infiintat prin hotarire de guvern. Pina apare insa motivarea CCR este greu de stiut exact ce anume reproseaza Curtea acestei legi, daca este declarata in totalitate neconstitutionala sau doar anumite articole.

Controversatul proiect al Fondului Suveran a fost direct asumat de Liviu Dragnea, impotriva lui existind critici venite din zona oamenilor de afaceri, dar mai ales din partea Comisiei Europene. Pentru adoptarea lui era nevoie de un aviz obligatoriu al Eurostat, care nu exista la momentul votarii legii. Mai mult, Eurostat a trimis o serie de amendamente, insusite initial de guvern, dar de care parlamentul nu a tinut cont.

Fondul Suveran de Investiții și Dezvoltare urma să fie format din 33 de companii de stat și cu un aport în numerar de 9 miliarde lei.

Victor Ponta a fost primul care a laudat, miercuri, decizia CCR, intr-o postare pe Facebook:

"Curtea Constitutionala a oprit (pentru moment cel putin) cel mai mare jaf din avutia Romania dupa 1989 - aceasta uriasa hotie a fost promisa de Liviu Dragnea "protectorilor" sai din afara tarii (Rusia, Israel, SUA) / era un pret de peste 10 miliarde de euro din ce a mai ramas Statului si poporului Roman pe care Dragnea era dispus sa il plateasca pentru protectia sa politica si pentru cateva fotografii cu lideri internationali!", a scris acesta.

Cuplurile gay si familia traditionala draga lui Dragnea

Judecatorii CCR au admis, miercuri, sesizarea cu privire la dreptul de libera circulatie si sedere a persoanelor casatorite de acelasi sex, in spiritul deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene din luna iunie ca urmare a unei plingeri formulate de cuplul gay Adrian Coman si Clai Hamilton..

Decizia nu reglementeaza practic casatoriile gay, ci impune statului roman sa recunoasca practic casatoriile intre persoane de acelasi sex doar pentru stabilirea resedintei cetatenilor europeni si a membrilor familiei lor.

"S-a admis in sensul ca textele criticate sunt constitutionale in masura in care recunosc dreptul la libera circulatie si la sedere pe teritoriul Romaniei. Nu ne-am pronuntat cu privire la recunoasterea casatoriei. Am recunoscut in spiritul deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene", a anuntat miercuri presedintele CCR, Valer Dorneanu.

Decizia nu poate fi insa pe placul liderului PSD, Liviu Dragnea, promotor al unui referendum privind familia traditionala, amanat de cateva ori si esuat in cele din urma.