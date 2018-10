România, printre ultimele țări industrializate la calitatea democrației dintr-o listă de 41

România se plasează pe ultimele locuri într-un studiu publicat de Bertelsmann Stiftung care măsoară calitatea democrației în 41 de țări industrializate din lume, se arată într-un articol publicat de The Financial Times, citat de Rador.

România se plasează alături de Polonia, Mexic, Ungaria și Turcia, țări cu derapaje democratice majore. Potrivit publicației citate, încrederea cetățenilor în guvernele iliberale ale Ungariei, Poloniei și Turciei este în creștere, în ciuda declinului standardelor democratice din aceste țări, arată un nou raport.

În studiul său privind 41 de țări industrializate, publicat marți, Bertelsmann Stiftung afirmă că explicația acestor tendințe din Ungaria, Polonia și Turcia este aceea că „valorile democratice fundamentale nu sunt suficient ancorate în conștiința politică a unei părți considerabile a societății.”

Grupul de reflecție cu sediul în orașul vest-german Gütersloh a realizat un tablou preponderent întunecat al standardelor democratice în întreaga lume occidentală. În 26 de țări nivelul democrației a regresat, comparativ cu rezultatele unui studiu similar realizat de Bertelsmann în 2014. Doar 14 state au înregistrat un progres.

Cele cinci țări care s-au clasat pe primele locuri în privința calității democrației lor sunt Suedia, Finlanda, Norvegia, Danemarca și Germania. Cele cinci codașe sunt Polonia, România, Mexic, Ungaria și Turcia.

Regatul Unit s-a poziționat pe locul 16, la egalitate cu Slovenia, iar SUA pe locul 18 din 41.

Dintre țările cel mai prost clasate, Polonia a cunoscut cea mai dramatică schimbare, prăbușindu-se 29 de locuri, de pe 8 pe 37, rezultat, afirmă raportul, al „violărilor flagrante ale standardelor democratice și statului de drept” de către guvernul naționalist conservator al Partidului Lege și Justiție ales în 2015.

În ciuda acestui fapt, raportul Bertelsmann citează date din Raportul ONU privind Fericirea Mondială din acest an, publicat în martie, care arată că 50% dintre polonezi aveau încredere în guvernul lor în 2017, cu 19% mai mult decât în 2007.

În Turcia, în mod similar, „ordinea democratică și constituțională s-a deteriorat drastic în ultimii câțiva ani ca urmare a intervenției masive a guvernului de sub președintele Recep Tayyip Erdogan.”

„Cu toate acestea, 59% dintre cei intervievați declarau în 2017 că au încredere în guvernul lor”, afirmă raportul Bertelsmann.

În cazul Ungariei, „statul de drept a fost erodat masiv sub guvernul [premierului Viktor] Orban. Însă și aici încrederea populației în guvernul ei a tins să crească – deși la un nivel mai scăzut (de la 25% în 2007 la 38% în 2017)”, scriu autorii.

Raportul Bertelsmann subliniază că, deși mulți unguri, polonezi și turci aprobă poate cotitura împotriva democrației liberale, există în toate cele trei țări „o proporție semnificativă a populației […] care se plasează în opoziție față de erodarea democrației.”

„Acest fapt indică o considerabilă divizare social-ideologică în interiorul acestor țări.”

Raportul, intitulat „Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and EU: Sustainable Governance Indicators 2018” [„Performanță Tactică și Capacități de Guvernare în OCDE și UE: Indicatori de Guvernare Sustenabilă 2018”], afirmă că declinul standardelor democratice și polarizarea politică în creștere îngreunează implementarea de către guverne a unor reforme durabile sociale, economice și de mediu.

Raportul rezervă aprecieri deosebit de tranșante administrației Trump instalate în ianuarie 2017. „Regresele clare observate în SUA la toți cei trei piloni SGI – performanță tactică, calitate a democrației și a guvernării – arată că sub președinția haotică a lui Donald Trump nu se poate aștepta nici o soluție sustenabilă în materie de politici”, afirmă raportul.