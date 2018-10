Recomandarile Comisiei de la Venetia pe care le ignora OUG de modificare a legilor justitiei

Modificarile introduse in ordonanta de urgenta pe Legile Justitiei, care va fi discutata luni, intr-o sedinta speciala de guvern, vizeaza amanarea pensionarii anticipate a magistratilor, actiunea in regres sau modul de revocare a membrilor CSM.

OUG nu contine insa unele dintre cele mai importate recomandari ale Comisiei de la Venetia, cum ar fi modalitatea de numire și revocare a procurorilor șefi ai principalelor Parchete si reconsiderarea înființării unei secții speciale pentru investigarea magistraților.

Principala modificare din legea privind statutul magistatilor, pe care Klaus Iohannis a fost obligat s-o promulge vineri, se refera la amputarea prerogativelor sefului statului in numirea si revocarea din functie a procurorilor sefi. Astfel, presedintele va putea refuza o singură dată, motivat, propunerea ministrului Justiției pentru șefia unuia dintre cele trei Parchete.

Legea privind infiintarea sectiei speciale a fost modificata de ministrul Tudorel Toader prin OUG, in care s-a introduus prevederea ca sefii acestei sectii sa nu mai fie numiti de plenul CSM si direct de sefa CSM.

Principalele modificari aduse prin ordonanta la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor:



- Statul, prin Ministerul de Finante, va exercita actiunea in regres impotriva judecatorului sau procurorului, daca in urma raportului consultativ al Inspectiei Judiciare rezulta ca eroarea judiciara a fost cauzata ca urmare a exercitarii de catre judecator sau procuror a functiei cu rea credita sau grava neglijenta.

- Procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de procurori sefi ai parchetelor se face in baza unui interviu transmis in direct pe pagina de internet a Ministerului Justitiei.

- Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de judecatori sau procurori poate fi exercitata si de ministrul justitiei. Verificarile prealabile, pentru a se stabili daca exista indicile savarsirii unei abateri disciplinare, precum cercetarea disciplinara, se efectueaza de catre Inspectia Judiciara, la solicitarea ministrului Justitiei.





- Procurorii, inclusiv cei cu functii de conducere, pot fi delegati cu acordul acestora inclusiv pe functii de conducere. Este necesar acordulul scris al sectiei de procurori din CSM pentru delegare.





- Procurorii DNA si DIICOT pot fi revocati prin ordin al procurorilor sefi, cu avizul Sectiei pentru procurori din CSM, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii uneia din sanctunile disciplinare.

Se amana pensionarea la 20 de ani vechime



Este amanata pana pe 31 decembrie 2022 intrarea in vigoare a unor articole privind pensionarea magistratilor, la o vechime minima de 20 de ani, inaintea implinirii varstei de 60 de ani.



Motivul: "Acest sistem de pensionare anticipata va avea un impact major asupra functionarii instantelor judecatoresti si a parchetelor, eficientei si calitatii actului de justitie, generand riscul de scadere substantiala a numarului magistratilor in activitate".



Potrivit motivarii, Comisia de la Venetia a recomandat renuntarea la schema de pensionare anticipata.





Membrii CSM, noi criterii de revocare din functie



Reprezentantii societatii civile participa numai la lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si au drept de vot. Varianta din actuala lege este fara drept de vot.



- Sunt stabilite criteriile pentru revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii. Nu doar cand acestuia ii este retrasa increderea adunarilor instantelor sau parchetelor in care functioneaza sau a sanctiunilor disciplinare.



- Apare un criteriu nou: "neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor in cadrul CSM ori savarsirea unor fapte de natura a aduce atingere grava independentei justitiei". Potrivit actului, prin "neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor in cadrul CSM" se intelege incalcarea grava a obligatiilor administrative si jurisdictionale care incumba calitatii de membru al CSM si care deriva din legi si regulamente.



- Apar si proceduri in plus la revocarea unui membru CSM: Plenul CSM poate dispune revocarea din functia de membru ales al CSM, cu votul majoritatii membrilor.





Completul de apel de 3 judecatori, in asteptare



In cazul Legii 304/2004 de organizare judiciara sunt facute mai multe modificari privind componenta completurilor de apel de 2 judecatori, care trebuiau schimbate in completuri de 3 judecatori, potrivit ultimelor modificari legislative. Ordonanta stabileste ca judecarea apelurilor de completuri de 3 judecatori va incepe in cazul proceselor care vor fi inregistrate de la 1 ianuarie 2020.



Masura este motivata ca urmare a subdimensionarii personalului din instante si pentru a nu fi afectat principiul judecarii cauzelor intr-un termen rezonabil.





Principalele solicitări ale Comisiei de la Veneția în ceea ce privește legile Justiției: