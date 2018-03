„Hamlet şi noi” la Centrul Nicolae Bălcescu

2018 / 03 / 20

Laboratorul de Artă organizează marţi, 20 martie, şi miercuri, 21 martie, orele 19.00, în incinta Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” (Str. 11 Iunie, nr. 41, Sector 4, Bucureşti), spectacolul Hamlet şi noi, de Antoaneta Cojocaru, după piesa lui W. Shakespeare. Spectacolul-laborator este un manifest pentru artă şi cultură în care Antoaneta Cojocaru îmbină tehnici inovatoare de arta spectacolului şi arta actorului, traducând într-o manieră contemporană marile teme existenţiale dezbătute în opera lui Shakespeare: dragostea, relaţia cu autoritatea, familia, moartea şi renaşterea.



„Mereu am sperat într-o lume mai bună şi în schimbare. Acest demers artistic, ce are în spate o lume nouă, este cel mai aproape de aceste năzuinţe. Cred cu tărie că trebuie să sădim ceva în societate, în special când nu ne este comod să o facem. Şi mai cred că arta trebuie preţuită în societatea contemporană la valoarea ei: inestimabilă. Mulţumesc personal tuturor celor ce s-au implicat activ în acest demers”. ( Antoaneta Cojocaru)



Laboratorul de Artă este o organizaţie non-guvernamentală tânără care are ca scop promovarea iniţiativelor artistice de impact din prezent din teatru, dans, muzică, pictură, fotografie, literatura, film, design şi alte arii artistice conexe, precum şi crearea de experienţe profunde de educare prin artă.