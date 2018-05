Etgar Keret la București, la Salonul Internațional Bookfest

2018 / 06 / 01

La invitația Editurilor Humanitas și Humanitas Fiction și a Ambasadei Israelului la București, Etgar Keret, unul dintre cei mai importanți scriitori israelieni, va fi prezent la București, la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2018, în perioada 1–2 iunie, cu ocazia lansării edițiilor în limba română a volumului de memorii Șapte ani buni și a volumului de povestiri Și, deodată, cineva bate la ușă.

Cea mai populară figură a noii generații de scriitori israelieni, Etgar Keret este un maestru al prozei scurte, plin de spirit și originalitate, iar cărțile sale au fost publicate până în prezent în 45 de țări. Povestirile sale au apărut în The New York Times, Le Monde, The New Yorker, The Guardian, The Paris Review și Zoetrope. A publicat mai multe volume de povestiri care au devenit bestselleruri, fiind traduse în 42 de limbi – Tzinorot (Conducte, 1992, 2004), Ga’aguay Le-Kissinjer (Mi-e dor de Kissinger, 1994), Ha-Kaytana Shel Kneller (Tabăra de vară a lui Kneller, 1998), Anihu (Eu sunt el, 2002), Și, deodată, cineva bate la ușă (Pitom Dfika Ba-Delet, 2010; Humanitas Fiction, 2018) –, volumul de memorii Șapte ani buni (Seven Good Years, 2015; Humanitas, 2018) și cărți pentru copii. A primit în 2016 Charles Bronfman Prize și English Pen Award și, în calitate de regizor, în 2007 a câștigat împreună cu soția sa, Shira Geffen, Caméra d’Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes pentru filmul Meduzot. În 2010, statul francez i-a acordat titlul de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. În prezent predă la Facultatea de Litere a Universității Ben-Gurion din Negev și la Facultatea de Cinematografie a Universității Tel Aviv.

Programul evenimentelor:

∙ Vineri, 1 iunie, ora 16.30, la standul Israelului

Întâlnire cu Etgar Keret

„Cu ce se ocupă scriitorii?“, discuție cu autorul și lectură publică din volumul de memorii Șapte ani buni, apărut la Editura Humanitas, și din volumul de povestiri Și, deodată, cineva bate la ușă, apărut la Editura Humanitas Fiction.

Vor vorbi, alături de autor: Camelia Crăciun, lector dr., Departamentul de Studii Iudaice, Universitatea din București, Lidia Bodea, director general al Editurii Humanitas, și Denisa Comănescu, director general al Editurii Humanitas Fiction

∙ Sâmbătă, 2 iunie, ora 16.00, la standul Humanitas

Eveniment Etgar Keret – lansarea volumelor Șapte ani buni, apărut în colecția „Memorii/Jurnale“, Editura Humanitas, Și, deodată, cineva bate la ușă, apărut în colecția „Raftul Denisei“, Editura Humanitas Fiction.

Vor vorbi: Etgar Keret, Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvulescu, Lidia Bodea, Denisa Comănescu

Ambele evenimente se vor încheia cu sesiuni de autografe.