Joe Satriani revine în România la Arenele Romane din București

2018 / 07 / 25

Pe 25 iulie celebrul chitarist Joe Satriani revine la București, la Arenele Romane, în cadrul turneului de promovare al celui mai recent album al său, What Happens Next.

Joe Satriani este unul dintre cei mai mari chitariști pe care i-a văzut scena muzicală mondială vreodată. Cu vânzări de peste 10 milioane de albume și cu nu mai puțin de 15 nominalizări la premiile Grammy, el apare în toate topurile de profil dedicate chitaristilor. Prin mâna lui au trecut mulți alți muzicieni precum Steve Vai, Kirk Hammett (Metallica), Andy Timmons sau Alex Skolnick (Testament). Este fondatorul celebrului turneu G3 ale cărui baze au fost puse în 1995 și care a avut 10 ediții din 1996 până în 2007. De-a lungul timpului, alături de Satriani au urcat pe scenă în acest turneu nume mari precum Paul Gilbert, John Petrucci, Eric Johnson, Steve Morse, Tony MacAlpine sau Brian May

Debutul muzical l-a avut în 1986 cu albumul Not of This Earth, iar de atunci chitaristul a lansat 16 albume, cel mai recent fiind What Happens Next, scos anul acesta pe 12 ianuarie. Printre artiștii care l-au influențat la rândul său pe Satriani se număra Jimi Hendrix, Jimmy Page, Ritchie Blackmore sau Eric Clapton. A colaborat cu mulți alți artiști precum Alice Cooper, The Yardbirds, Ian Gillan, Dream Theater, Mick Jagger sau Deep Purple.

Biletele pentru concertul de la București se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Berăria H, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman și pe terminalele self-service ZebraPay din toată țara.