„Care dintre noi / Which One of Us“, de Chris Simion-Mercurian și Cătălina Flămînzeanu

2018 / 10 / 02

Marți, 2 octombrie 2018, de la ora 19.00, în cafeneaua librăriei Cărturești Verona, Chris Simion-Mercurian, cunoscuta regizoare și autoare, lansează volumul Care dintre noi / Which One of Us, un proiect special realizat împreună cu prietena ei Cătălina Flămînzeanu, fotograf, și publicat la Editura Trei. Dialogul dintre cele două artiste va fi moderat de Magdalena Mărculescu, director editorial Trei.

Care dintre noi / Which One of Us este experiența majoră-magică a lui Chris după ce a primi recent diagnosticul de cancer și, în loc să închidă fereastra, a deschis-o larg. Albumul a început ca o joacă între ea și Cătălina, devenind pe parcurs un joc între ea și toată lumea. Chris vede paharul plin și când acesta e gol și scoate din orice suferință sensul, latura izbăvitoare: „Am ieșit pe plus, acest diagnostic mi-a reamintit ce e esențial. Am primit această «boală» ca pe un dar. Nu ca pe o nenorocire. Și am simțit neîncetat că Dumnezeu e cu mine“. Chris Simion-Mercurian (n. 1977) este absolventă a două facultăți din cadrul UNATC „I.L. Caragiale“ (teatrologie în 1999 și regie teatru în 2004). A publicat nouă cărți, printre care Ce ne spunem când nu ne vorbim, 40 de zile, În fiecare zi Dumnezeu se roagă la Mine și Imperativele adolescenței, toate la Editura Trei. În teatru este recunoscută drept o regizoare cu o viziune modernă, inedită și cu un curaj estetic rar. Este inițiatoarea Festivalului de Teatru Independent Undercloud și a proiectului Grivița 53 / G 53 – primul teatru construit împreună.

Cătălina Flămînzeanu (n. 1979) este absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca. Pasionată de portretistică și fotografie de teatru, este fotograful oficial al Festivalului Undercloud. A realizat expozițiile FotografIE cu IE și Mama. Eseu despre iubire. Convinsă că emoțiile nu cad niciodată în banalitate, Cătălina știe să creeze, pentru cel aflat în fața aparatului foto, acel moment unic de încredere și, totodată, de vulnerabilitate.