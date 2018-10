Meet Jonah Sachs: Lansare „Gândirea riscantă”

2018 / 10 / 10

Miercuri, 10 octombrie, de la ora 19:00, la Mezanin (Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, București), Black Button Books și The Power of Storytelling 2018: Rewrite organizează la o întâlnire cu Jonah Sachs. Autorul bestsellerului „Războiul poveștilor” va sta de vorbă cu Cristian Lupsa despre noua sa carte: „Gândirea riscantă”.

Din postura de cofondator al companiei Free Range Studios, Jonah Sachs a ajutat sute de branduri și cauze umanitare să pătrundă în conștiința publicului prin campanii memorabile. Legendarele sale clipuri virale „The Meatrix“ și „The Story of Stuff“ au atras atenția a peste 65 de milioane de oameni asupra unor probleme sociale esențiale. Un inovator constant, poveștile și site-urile create de el au fost premiate în numeroase rânduri la Festivalul de Film South by Southwest. Prima sa carte, „Războiul poveștilor“, a fost apreciată la nivel mondial. Articolele și opiniile lui Jonah Sachs au apărut în The New York Times, The Washington Post, la CNN, Sundance Film Festival, NPr și în Fast Company Magazine, care l-a numit unul dintre cei mai influenți 50 de inovatori pe plan social. Prin intermediul poveștilor unor inovatori din business, sănătatea, educație și activism, și a numeroase studii de cercetare, „Gândirea riscantă” dezvăluie calea către zone revoluționare pentru oricine este pregătit să iasă din zona de confort.

Accesul la eveniment este gratuit.