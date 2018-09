Victorie zdrobitoare a lui Dragnea față de cei care-i contestă autoritatea: rămâne președinte PSD

Dragnea a obținut o victorie zdrobitoare față de cei care-i contestă autoritatea în partid după peste 8 ore de ședință a Comitetului Executiv, for de decizie al PSD. Cifrele sunt controversate, Firea spune ca 39 au votat pentru menținerea autorității lui Dragnea si 8 împotrivă, altii ca scoruul a fost 60 la 8. spun surse din partid.

A existat și o propunere de excludere a Gabrielei Firea, cea care a rostogolit tăvălugul revendicărilor anti-Dragnea, dar chiar el a fost cel care s-a opus.

Cei care au votat impotriva lui Dragnea sunt:Gabriela Firea, Paul Stanescu, Adrian Tutuianu, Mihai Tudose, Robert Negoita, Marcel Ciolacu, Marian Neacsu si Niculae Badalau.

Ambele tabere fac declarații:

Firea a vorbit în numele contestarilor lui Dragnea și a spus că a fost prima oară când s-a spus lucrurilor pe nume în CEx.

Din declarația comună, asumată de 25 de membri ai CEx, s-a supus la vot doar punctul privind demisia lui Dragnea:

10 - au votat pentru demisie,

39 - să rămână președinte

1 abținere

Restul până la 60 au lipsit sau au plecat, spune Firea, susținută de Țuțuianu, Neacșu și Stănescu.

Firea a confirma că s-a cerut și excluderea ei de către primarul de la sectorul 5, dar nu s-a supus dezbaterii și aprobării la solicitarea lui Dragnea și Dăncilă.

Codrin Ștefănescu, secretar general al PSD spune că, de fapt, rezultatul votului votul a fost 55 pentru Dragnea și 8 împotrivă. El susține că rezultatele comunicate de el vor fi confirmate de un proces verbal care va fi dat publicității și că votul a fost la vedere.

Raportul e foarte important în economia conflictului pentru că un număr mai mare de votanți în favoarea lui Dragnea înseamnă, de fapt, că s-au produs replieri masive în tabăra protestatarilor.

***

Desi confruntarea dintre cele doua tabere parea a fi una pe viata si pe moarte, in joc fiind soarta lui Liviu Dragnea, caruia i s-a cerut demisia si a fost acuzat, printre altele, de prabusirea in sondaje a partidului si de conducere discretionara, in prima parte a ședinței CEx spiritele s-au calmat acuzele au fost inlocuite cu apeluri la calm și adversarii ce pareau de neimpacat au pupat cuminti ”Piata Independetii”. Ramine de vazut daca finalul sedintei va fi in acelasi registru.

UPDATE 19.50 - Dragnea răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse.

UPDATE 18:18 Liviu Dragnea a ieșit pentru câteva momente din ședința CEx și a anunțat că se va da un vot la final, fără a spune la ce se referă acesta, transmite Hotnews.ro. Cel mai probabil este vorba de un vot referitor la menținerea încrederii politice în el, ca președinte, ceea ce e de natură să pună punct oricăror contestații împotriva sa, pentru că în actuala configurație a CEx, Dragnea menține controlul majoritar.

UPDATE Toți semnatarii scrisorii au spus că își mențin punctele de vedere din declarație și au cerut demisia lui Dragnea. I s-a reproșat acestuia in special conducerea defectuoasă și discreționară,

Gabriela Firea, Paul Stănescu, Adrian Ţuţuianu, Mihai Tudose şi Robert Negoiţă au cerut demisia lui Dragnea.

UPDATE Vicepremierul Paul Stănescu a reproșat că aministia trebuia să fie un cadou oferit de PSD românilor un an de centenar, însă că social - democrații nu au întreprins niciun demers concret în acest sens. Stanescu a avertizat in sedinta ca premierul Dancila risca un dosar penal si inchisoarea daca Dragnea o forteaza sa dea OUG de aministie si gratiere, scrie g4 media.

Viorica Dancila a precizat ca nu e treaba Guvernului sa dea ordonanta de urgenta in acest sens, ci Parlamentul ar trebui sa se mobilizeze.

UPDATE Gabriela Firea i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la șefia PSD în jurul ora 16.00, iar Paul Stănescu a spus că s-a vorbit prea mult de amnistie și grațiere și că ar fi trebuit dată în an centenar, potrivit unor surse citate de g4media.ro.

UPDATE După trei ore de discuții niciun social-democrat nu a cerut până acum demisia lui Liviu Dragnea . Adrian Țuțuianu și Paul Stănescu au luat cuvântul și au vorbit despre solicitările pesediștilor din scrisoare. "Nu s-a cerut până acum demisia"- susțin sursele social-democrate

UPDATE Viorica Dăncilă a luat cuvântul după Dragnea și le-a spus colegilor că nu își dă demisia și va merge pe continuitate în cazul proiectelor Guvernului. Premierul a evitat să spună clar dacă îl susține sau nu pe Liviu Dragnea, ceea ce l-a nemultumit pe acesta.



UPDATE Liviu Dragnea a luat cuvântul în CEX si le-a cerut pesediștiilor să-și spună toate nemulțumirile. Dragnea ar mai fi spus că nu vrea ca partidul să fie dezbinat. El a făcut apel la unitate, astfel încât să se meargă mai departe cu programul de guvernare.



UPDATE Digi24 anunta ca Gabriela Firea a prezentat proiectele sale pentru Bucuresti si ar fi reiterat atacurile din ultima vreme şi i-ar fi reproşat modul discreţionar în care conduce partidul,

UPDATE 14.47 - Este posibil ca o nouă ședință a CEx să aibă loc luni. Nu s-a cerut demisia lui Dragnea, transmite Digi 24

UPDATE 14:36 Până la această oră, în ședința Comitetului Executiv au luat cuvântul Gabriela Firea, Lia Olguța Vasilescu și Rovana Plumb. Gabriela Firea a reclamat blocajul din ministere. Replica a venit de la Olguta Vasilescu care i-a cerut să spună ce ministere îi blochează proiectele, transmite Hotnews.ro

UPDATE 13:49 - Liderilor PSD care au venit la CEx li s-a cerut să lase telefoanele la intrare.

UPDATE 13.43 - Negoiță, întrebat despre posibile excluderi din PSD la CEx: ”Haideți să nu plecăm de aici învinși toți”

UPDATE 13:00 - Liviu Dragnea a sosit la ședința CEx împreună cu premierul Dăncilă cu o întârziere de o oră și după ce a dus timp de o oră luptă de lămurire cu premierul. Nicio declarație înainte de CEx atât de la Dragnea cât și de la Dăncilă.

UPDATE 12:40 - Negocierile Dragnea - Dăncilă continuă de peste 30 minute. Liviu Dragnea întârzie la CEx. Liderul PSD încearcă s-o convingă pe Viorica Dăncilă să nu cedeze contestatarilor. La discuții participă și Rovana Plumb și Carmen Dan care încearcă s-o înduplece pe Dăncilă să-l susțină pe Dragnea.

UPDATE 12:20 - Gabriela Firea, a sosit la Parlament împreună cu Paul Stănescu și Adrian Țuțuianu, semnatarii scrisorii în care se cere demisia lui Liviu Dragnea. „Cred că miza este excluderea mea și să fie dați afară din Guvern doi miniștri: Paul Stănescu și Tudorel Toader, un ministru care „îl irită pe Dragnea”, a declarat primarul Capitalei.

UPADTE 12:15 - Contestatarii lui Dragnea s-au întâlnit și ei în biroul lui Adrian Țuțuianu: Paul Stănescu, Gabriela Firea,Niculae Bădălău, Marian Neacșu, Robert Negoiță, Marcel Ciolacu, Rodica Nassar și Mihai Tudose.

UPDATE 11:40 - Rovana Plumb și Carmen Dan sunt în biroul lui Liviu Dragnea și duc luptă de convingere cu Viorica Dăncilă să nu se alăture taberei puciștilor.

UPDATE: 11:35 - La aceasta ora in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor au venit peste zece lideri PSD cu drept de vot in CExN al partidului. Mediafax transmite ca printre ei se numara Vasile Gliga (Mures), Felix Stroe (Constanta), Dorel Caprar (Arad), Florin Carciumaru (Gorj), Doina Pana (Bistrita-Nasaud), Gabriel Zetea (Maramures), Adrian Gadea (Teleorman), Bogdan Trif (Sibiu), Marian Oprisan (Vrancea) si Dan Nica (Galati).

UPDATE 11:10 – Marian Oprișan, vicepreședinte PSD și președintele organizației Vrancea, membru CEX - pro-Dragnea - Normal e să vorbim în interiorul partidului. Știți că nu mor de dragul lui Dragnea. Întotdeauna ce am avut de spus am spus în interiorul partidului. Nu poți să vii peste noapte, după ce n-ai deschis gura în organismele statutare și în CEX și să scrii o scrisoare, să te adresezi membrilor PSD, cu probleme interne dintre care multe nu au legătură cu realitatea. Se va încheia pe bază de principii democratice: minoritatea se supune majorității. Majoritate va decide azi. Dacă introduci o criză în partidul de guvernare trebuie să te gândești și la cursul euro și la altele. Este cel mai grav atac la adresa PSD din istoria partidului. Eu am un jurământ față de cetățenii din Vrancea pe care-i iubesc foarte mult și nu voi accepta nicio funcție în această perioadă.

Dragnea a negociat om cu om înaintea ședinței CEX amenințând cu pierderea guvernării în cazul detronării sale de la șefia partidului. Acesta este mesajul-cheie pe care apropiații liderului PSD au încercat să-l transmită pe tot parcursul zilei de joi: sperietoarea pierderii guvernării. Vineri dimineața, scrisoarea anti-Dragnea care îi are printre semnatari pe Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu, indică faptul că Liviu Dragnea și-a asigurat majoritatea în ședința CEX, programată să înceapă la ora 12.30.

Potrivit surselor G4Media.ro ar fi promis funcții: Ministerul de Interne lui Oprișan, postul de vicepremier lui Felix Stroe, conducerea Romsilva președintelui PSD Vâlcea etc. Antena 3, de pildă, postul de propaganda al PSD, care a oscilat între tabere, susține că la această oră Dragnea și-ar fi adjudecat peste 50 de voturi.

Pe de altă parte, meciul nu este încă jucat. Premierul Viorica Dăncilă nu s-a poziționat public. Vicepremierul Paul Stănescu, unul din semnatarii scrisorii anti-Dragnea, a declarat joi seara că a vorbit cu premierul, că i-a propus Vioricăi Dăncilă să accepte funcția de președinte interimar al PSD. Potrivit surselor G4Media, va conta mult cum se va poziționa în CEX premierul Dăncilă, mai ales că argumentul suprem al liderului PSD este că dacă va fi schimbat partidul riscă să piardă guvernarea. Dragnea promite și împarte funcții, însă resursele și puterea de decizie sunt totuși la șeful guvernului.

Despre situația dinaintea CEx-ului și cum au decurs negocierile puteți citi aici:

