Vineri, ziua marilor șantaje între tabere pro și anti-Dragnea. Ce rol va juca Dăncilă?

Tabara anti-Dragnea are o strategie clara de lupta: atrage de partea sa cit mai multi parlamentari, asa incit acesta sa piarda controlul asupra majoritatii parlamentare si sa poata forta demiterea lui Dragnea din pozitia de presedinte al Camerei Deputatilor. De partea cealalta, Dragnea si adeptii santajeaza cu pierderea guvernarii, incercind s-o determine pe Viorica Dancila sa se plaseze public de partea lui. Ceea ce premierul se pare ca ar fi refuzat. Deocamdata.

In seara dinaintea Consiliului Executiv National, taberele sunt relativ egale, negocierile nu au inclinat balanta in favoarea uneia sau alteia. Mai sunt insa 5 filiale nehotarite, care vor decide maine si care pot avea cuvintul decisiv. Mai e, desigur, si piesa importanta numita Dancila. Vineri va fi ziua marilor santaje la scena deschisa.

Dragnea e ca si out de la sefia Camerei Deputatilor

Faptul ca ”dizidentii” iau in calcul formula amenintarii cu pierderea majoritatii parlamentare, ceea ce inseamna blocaj pe legi si ordonante de urgenta, cu consecinte grave pentru activitatea guvernului, a fost devoalat chiar de Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii scrisorii. Acesta a declarat joi dimineata ca 50 de parlamentari au semnat scrisoarea ” toti de la organizatii PSD extrem de puternice”. Numarul acestora ar fi ajuns la 70 spun alte surse din tabara asa-zisilor dizidenti. Cifrele conteaza insa mai mult pentru impresia artistica si ca forma de presiune, pentru ca in realitate ar fi suficienti si 20 de parlamentari pentru ca Dragnea sa piarda controlul. Sa nu uitam ca votul la Codul penal a fost la mustata, doar unul in plus.

Indiferent de rezultatul de la Comitetul executiv de vineri, indiferent chiar de echilibrul de forte dintre cele doua tabere, indepartarea lui Dragnea de la presedintia Camerei Deputatilor este scenariul cel mai plauzibil, prima arma de care se vor folosi pucistii pentru a forta o demisie de la sefia PSD.

Liderul grupului PSD de la Camera, Daniel Suciu, parlamentar de Bistrita, filiala al carei lider a semnat scrisoarea, va solicita demisia lui Dragnea. Cum si vicepresedintele PSD de la Camera, Carmen Mihalcescu, a declarat clar ca ”sunt alaturi de Adrian Tutuianu, Paul Stanescu, Marian Neacsu, Gabriela Firea si de multi alti colegi care au formulat public un set de principii si valori. Acestea trebuie sa stea la baza deciziei de vine", soarta lui Dragnea pare pecetluita. Si procedura ii este potrivnica: vot secret. Sub pavaza acestuia, cu o buna mobilizare, inclusiv a opozitiei, Dragnea va fi out de la sefia Camerei Deputatilor. Asta inseamna pierderea unei influente redutabile.

In locul lui va fi instalat un om al ”dizidentilor”. In piata circula doua nume grele: Marcel Ciolacu, baronul de Buzau, si Mihai Tudose,ambii aflati in prima linie a luptei anti-Dragnea.

Vrei votul, da aeroportul

In tabara cealalta negocierile se poarta cu banii si cutitele pe masa. Dragnea nu are scrupule pentru ca are totul de pierdut si nu a stat cu mainile incrucisate. I-a primit in biroul sau de la Camera pe Marian Oprișan (Vrancea), Ionel Arsene (Neamț), Adrian Gâdea (Teleorman), Laurențiu Nistor (Hunedoara), dar și pe consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov.

Surse citate de presa vorbesc despre ”oferte de nerefuzat”, care incep cu posturi de ministri, secretari de stat si merg pina la aeroporturi, lacuri si zeci de milioane din fondul de rezerva al premierului. Nimic surprinzator, asta e cutuma la PSD nu de ieri de azi.

Cum se impart tabere pro si anti-Dragnea

Votul care s-a dat joi in organizatiile judetene nu a transat situatia, fiecarei tabere i-ar trebui 35 de voturi pentru a cistiga. Deocamdata fortele sunt relativ echilibrate: 22 pro Dragnea, 22 anti-Dragnea, potrivit HotNews.ro

De partea lui Dragnea sunt majoritatea filialelor din Ardeal, dar si destule din Moldova:

Radu Moldovan (Bistrița), Maricel Popa (Iași), Ionel Arsene (Neamț) , Doina Fedorovici (Botoșani), Dragoș Benea (Bacău), Ioan Stan (Suceava), Constantin Rădulescu (Vâlcea), Marius Dunca (Brașov),Aurelia Fedorca (Satu Mare), Dan Nica (Galați), Bogdan Trif (Sibiu), Ioan Dârzu (Alba), Mihai Fifor (Arad), Adrian Gâdea (Teleorman), Ioan Mang (Bihor), Vasile Gliga (Mureș), Laurențiu Nistor (Hunedoara), Daniel Florea (sector 5 București), Gabriel Mutu (sector 6 București), Rovana Plumb (Organizația de Femei a PSD ), Ioan Popa (OSPD), Tiberiu Marc (Sălaj).

Tabara anti-Dragnea are pina acum 22 de filiale, o ultima achizitie surpriza ar putea fi cea a lui Claudiu Manda, seful organizatiei Dolj si seful Comisiei SRI. Acest lucru pune sub semnul intrebarii si votul organizatiei conduse de Olguta Vasilescu.

Astfel in tabara anti- Dragnea sunt mai toate organizatiile din sud, cele pe care se sprijinea odinioara Dragnea, si cele din est:

Paul Stănescu (Olt),Gabriela Firea (București/Ilfov), Adrian Țuțuianu (Dâmbovița), Marian Neacșu (Ialomița), Ion Mocioalcă (Caraș-Severin), Șerban Valeca (Argeș), Nicolae Bădălău (Giurgiu), Claudiu Manda (Dolj), Aladin Georgescu (Mehedinți), Ion Rotaru (Brăila), Dumitru Buzatu (Vaslui), Marcel Ciolacu (Buzău), Felix Stroe (Constanța), Horia Teodorescu (Tulcea), Călin Dobra (Timiș), Horia Nasra (Cluj), Dan Tudorache (sector 1), Rodica Nassar (sector 2), Robert Negoiță (sector 3), Daniel Băluță (sector 4), Marian Oprișan (Vrancea), Gabi Petre (organizația de tineret-TSD)

Mai sunt si citeva mari necunoscute, filiale care au spus ca se vor decide vineri, la fata locului. E vorba de 5 filiale: Maramureș, Călărași, Covasna, Harghita, Gorj (Olguta Vasilescu).

Dancila, marea necunoscuta

Primul ministru tace si iar tace. La ea se afla insa cheia. Chiar daca pozitia ei ramine o necunoscuta, data fiind loialitatea dovedita pina acum fata de stapinul ei politic, tabara Dragnea o foloseste ca instrument de santaj, amenintind cu pierderea guvernarii. Diverse surse spun ca Dragnea mizeaza ca Dancila isi va arata sustinerea pentru el la CEx. Situatie in care strategia pucistilor poate fi grav avariata. Asta pentru ca miza principala a PSD este sa ramina la putere.

Pe de alta parte, tocmai faptul ca Dancila tace poate fi un semnal, caci tacerea in numite situatii limita inseamna acceptare, complicitate. Nu este exclus ca Dancila sa vrea sa rupa lanturile sclaviei si sa-si proclame independenta. Una falsa, evident, pentru ca il va schimba pe vataful national cu baronii locali.

In concluzie, dupa cum arata lucrurile in seara premergatoare Consiliului Executiv este putin probabil ca acolo sa se decida un invingator. Dragnea nu-si va da demisia vineri, asa cum spera tabara dizidentilor, dar politic vorbind este deja mort. Cea care il va ingropa va fi pierderea controlului asupra majoritatii parlamentare si, implicit, a presedintia Camerei Deputatilor.

Trebuie insa retinut, lucru care se vede limpede din scrisoare, ca PSD, cu sau fara Dragnea, nu are nici cea mai mica intentie sa se reformeze si sa respecte statul de drept.