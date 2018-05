Netflix, după ce Udrea a spus că va fi eroina unui serial: nu ştim nimic despre proiect

Reprezentanţii Netflix au venit cu precizări după ce Elena Udrea a declarat că i-au făcut o ofertă pentru a realiza un serial documentar despre viaţa ei.

La solicitarea „Adevărul“, reprezentanţii Netflix au răspuns scurt: „We are not aware of any project with Elena Udrea/ Nu ştim nimic despre vreun proiect cu Elena Udrea.“

Într-un interviu pentru GSP, Elena Udrea a declarat că reprezentanţii Netflix, cea mai mare televiziune online, i-au propus, la un moment dat, să facă un serial despre viaţa ei.

„Apropo, am avut, am o propunere de la Netflix. Să fac un serial. Am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare şi mai interesant că sunt aici (Costa Rica - n.r.). Dacă se finalizează discuţiile, se va face. A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant“, a spus Udrea. Întrebată dacă ar deveni milionară în cazul în care semnează cu Netflix, fostul ministru a răspuns: „Da! În dolari!“

Precizăm însă că după vâlva creată în presă, Elena Udrea a reacţionat pe Facebook, susţinând că nu a fost de acord să ofere un interviu şi că jurnalistul de la GSP a înregistrat-o pe ascuns, după ce a fost de acord să aibă o discuţie off the record. Totodată, Udrea a publicat schimbul de mesaje pe care l-a avut cu ziaristul.