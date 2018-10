Incredibil, istoricul Mădălin Hodor, amenințat chiar de Colegiul CNSAS cu plângere penală

Colegiul CNSAS ar urma sa ia in discutie daca va face plangere penala impotriva cercetatorului Madalin Hodor, cel care a publicat in revista 22 un document continând lista cu intelectualii care ar fi colaborat cu Securitatea. Pretextul este acela ca documentele ar fi fost obtinute cu incalcarea regulamentului intern al institutiei.

Potrivit ziare.com, unul dintre cei mai vehementi contestatari ai istoricului este Cazimir Ionescu, propus de PSD in Colegiu desi este trimis in judecata de procurorii Parchetului Militar pentru crime impotriva umanitatii in dosarul Mineriadei din 1990. In martie 2018, inaintea audierii lui Cazimir Ionescu in parlament, Madalin Hodor a publicat in revista 22 articolul intitulat ”Asediu la CNSAS. Miza : Dosarul Revoluţiei” in care atragea atentia asupra incompatibilitatii dintre functie si acuzele pe care i le aduc procurorii.

Interesant este ca in actiunea de pedepsire a istoricului, potrivit unor surse din CNSAS, par a fi angrenati si Alexandra Toader, reprezentanta presedintiei in Colegiu, dar si cei doi reprezentati ai PNL, Sulfina Barbu si Dinu Zamfirescu. Cum Presedintele Iohannis s-a dovedit un sustinator al deconspirarii Securitatii si predarii documentelor ramase in arhivele SRI si SIE catre CNSAS si a facut demersuri concrete in acest sens, atitudinea celei care il reprezinta in Colegiu ridica un mare semn de intrebare.

Plingerea penala pe care Colegiul CNSAS ar urma sa i-o faca lui Hodor, ar putea sa fie discutata chiar in sedinta de joi si supusa la vot. Cu toate acestea, purtatorul de cuvant al institutiei a negat ca pe ordinea de zi de joi a Colegiului ar fi o astfel de solicitare, scrie ziare.com.

”Lista celor 200” a deranjat CNSAS

Lista celor 200 de colaboratori aflati in ”legatura UM0225”, asa numita”Brigada antiemigratie”, din subordinea general-locotenentului Aristotel Stamatoiu, şeful Centrului de Informaţii Externe, a zacut timp de 12 ani in arhivele CNSAS, desi fusese predata de SIE in urma unei comisii mixte si normal ar fi fost sa suscite interes. De ce a fost ingropata atita amar de vreme a devenit limpede de abia in 2018.

Dupa ce a publicat lista cu cele 200 de nume, Madalin Hodor a inceput sa aiba probleme cu sefii din CNSAS si cei din Colegiu.

Cercetatorul este functionar in cadrul Directiei Investigatii din CNSAS, dar articolele publicate erau parte dintr-o documentare pe care acesta o facea pentru o lucrare stiintifica, in calitate de cercetator acreditat, asa cum sunt cei mai multi functionari ai CNSAS.

Potrivit ziare.com, Hodor avea patru acreditari privind lucrarile: "Cadrele Securitatii, 1948-1989", "Istoria spionajului romanesc de la Al Doilea Razboi Mondial la Revolutia din Decembrie 1989", "Jaful de la Filiala Giulesti a BNR din 1959" si "Revolutia Romana din Decembrie 1989".

In prima faza, Colegiul a demarat o cercetare disciplinara impotriva sa, apoi i-au suspendat acreditarile de cercetator. A urmat anularea celor patru acreditari, iar in vara s-a decis sanctionarea lui Hodor cu 30% din salariu pe o perioada de trei luni.

Fata de aceste presiuni al caror scop este sa-l impiedice sa-si continue cercetarile si sa mai publice, Grupul pentru Dialog Social a lansat un Apel de solidaritate Madalin Hodor, semnat de zeci de intectuali. Madalin Hodor a fost premiat si de Societatea Timisoara pentru activitatea depusa in slujba aflarii adevarului despre regimul comunist si Securitate.

Printre cei 200 de oameni de pe respectiva lista se afla nume sonore ale intelectualitatii romanesti: istorici (Ioan Aurel Pop, Dan Berindei, Ioan Chiper, Radu Constantinescu), sociologi (Dorel Abraham, Stefan Costea), ziaristi (Cornel Nistorescu, Adrian Vasilescu, Mihai Pelin), filologi (Stefan Cazimir, Ion Coja, Ion Deaconescu), medici (Petre Ciobanu, Constantin Gorgos) si altii.

Ca si altii de pe acea lista, Ioan Aurel Pop a negat orice colaborare cu Securitatea intr-o declaratie pentru revista 22.

Minciunile au, totusi, picioare scurte

Desi istoricul si cercetatorul Madalin Hodor nu a afirmat ca cei de pe ”lista celor 200” sau de pe urmatoarele liste publicate au colaborat cu Securitatea, scandalul declansat a luat proportii.

Un adevarat tavalug al calomniei a fost pornit împotriva revistei 22 și a autorului articolelor, in special de acea parte a media care cultivă naționalismul comunist, îi reevaluează pe șefii Securității, în frunte cu defunctul Iulian Vlad, și care vrea, la aproape 30 de ani de la revoluția din decembrie 1989, să convingă opinia publică de „patriotismul“ odioasei instituții represive. Dar mai ales vrea sa ingroape adevarul.

Virf de lance a fost publicatia Evenimentul zilei, care l-a acuzat pe Madalin Hodor ca a extras din ”lista celor 200” pagina 2 , de la pozitia 10 la pozitia 23, care cuprindea litera B, si ca respectiva fila s-ar afla de fapt in arhivele CNSAS. O minciuna, pentru ca, asa cum explicase Hodor, pagina 2 NU fusese predata de SIE, deci nu avea cum sa fie la CNSAS.

Revista 22 a cerut oficial CNSAS sa faca demersurile legale pentru obtinerea paginii 2. Surpriza, in 19 septembrie, CNSAS a raspuns oficial ca SIE a predat respectiva pagina. Mincina are, totusi, picioare scurte.

In ideea aflarii adevarului despre trecutul comunist, idee pe care o sustine de aproape 30 de ani, revista 22 a cerut oficial CNSAS sa verifice, in temeiul legii, eventuala ”calitate de colaborator al Securitatii” a celor aflati pe lista, printre care Ioan Aurel Pop si Cornel Nistorescu.

”Revista 22 consideră că, la aproape 30 de ani de la Revoluție, trebuie aflat adevărul despre elitele colaboraționiste și rolul lor. Pentru asta există o singură cale: desecretizarea și predarea către CNSAS a dosarelor aflate la Serviciul de Informații Externe (SIE).

Revista 22 cere public tuturor instituțiilor implicate în procesul deconspirării Securității să facă demersurile legale în vederea clarificării subiectului colaboratorilor Centrului de Informații Externe (CIE), a căror protejare nu-și mai are rostul. Facem apel la societatea civilă să susțină acest demers”.