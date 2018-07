Dansând cu minciuna. Evenimentul Zilei se folosește de CNSAS pentru a cânta aria calomniei

Evenimentul Zilei s-a folosit de o adresă a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) pentru a afirma că pagina a doua din „lista celor 200“ de colaboratori ai Securității există de fapt în arhivele CNSAS și că revista 22 și istoricul Mădălin Hodor au falsificat documentul. O minciună groasă.

Demontată chiar de CNSAS, care recunoaște oficial, sub semnătura președintelui Constantin Buchet, că pagina 2, cu litera „B“, lipsește într-adevăr din listă și nu se află în arhivele CNSAS, așa cum a afirmat și revista 22. Germina Nagâț (membru în Colegiul CNSAS) explică incidentul, pe care îl include la categoria „fantasy media“, și faptul că pagina din listă nu a fost predată CNSAS de SIE, deși au trecut 12 ani.

Publicarea în revista 22 a listelor de colaboratori ai Securității, așa cum au fost întocmite chiar de defuncta instituție, provenind din arhivele CNSAS, liste pe care figurează nume sonore ale intelectualității românești, a declanșat un veritabil cutremur pe scena publică. Aria calomniei împotriva revistei 22 și a autorului articolelor, istoricul și cercetătorul Mădălin Hodor, a fost interpretată cu mai mult sau mai puțin talent de acea parte a media care cultivă naționalismul comunist, îi reevaluează pe șefii Securității, în frunte cu defunctul Iulian Vlad, și care vrea, la aproape 30 de ani de la revoluția din decembrie 1989, să convingă opinia publică de „patriotismul“ odioasei instituții represive.

Ca primadonă, interpretând într-un stident falset aria cu pricina, s-a remarcat a fi Evenimentul zilei, care nu-și găsește odihna, deși a dat deja un număr remarcabil de reprezentații cu sala goală. Le-am ignorat pe toate. În primul rând, din cauza muzicii de proastă calitate. Asta până la apariția unui articol, sub semnătura unui domn care a dezvoltat de mulți ani o „obsesie“ față de revista 22, Grupul pentru Dialog Social (GDS) și, mai nou, față de Mădălin Hodor. Numele domnului este lipsit de importanță, mult mai important în context este faptul că CNSAS, sub înaltul patronaj al președintelui său, Constantin Buchet, intră în această operetă de joasă calitate. Acesta este motivul pentru care credem că lucrurile trebuie puse la punct și adevărul restabilit.

Misterioasa pagină lipsă din lista Securității

Când Mădălin Hodor a publicat în revista 22 articolul în care era prezentată lista integrală a celor 200 de colaboratori aflați în „legătura UM 0225“, așa-numita „Brigadă antiemigrație“ din subordinea general-locotenentului Aristotel Stamatoiu, şeful Centrului de Informaţii Externe, a precizat clar că din documentul obținut (pe căi legale) din arhiva CNSAS lipsește pagina a doua, cea cu litera B. „Din document lipsește pagina a doua (de la poziția 10 la poziția 23) care nu a fost predată de către SIE și a cărei lipsă nu a fost se pare observată de reprezentanții CNSAS în comisia mixtă atunci când au preluat dosarul. Motiv pentru care, până când SIE se va hotărî să o desecretizeze şi să o predea în conformitate cu prevederile legale, nu vom ști numele celor aflați pe respectiva pagină“, scria Hodor.

După ce a bifat mai toate calomniile, minciunile și scenaritele posibile la adresa revistei 22 și a lui Mădălin Hodor, Evenimentul Zilei își depășește propriile limite în articolul mai sus menționat. De data asta nu singur, ci ajutorul unei adrese a CNSAS sub semnătura lui Constantin Buchet. Subiectul: existența sau nu în arhiva CNSAS a paginii doi din lista celor 200 (cea care lipsește). Nu comentăm modul în care fost formulată întrebarea adresată de EvZ CNSAS, reproducem doar răspunsul instituției: „Da, în fondul arhivistic al CNSAS se regăseşte pagina a doua a documentului publicat de domnul Mădălin Hodor. Având în vedere că demersul domnului Mădălin Hodor a fost unul personal, generat prin calitatea sa de cercetător acreditat, nu ne putem pronunţa asupra criteriilor sale opţionale şi nici asupra factorilor determinanţi în ceea ce îl priveşte“.

Trecând peste calomniile EvZ că revista 22 și Mădălin Hodor au decupat pagina cu pricina din document, peste apelative și insulte, răspunsul clar și asumat de președintele instituției este că pagina 2 se află în arhivele CNSAS. Doar ca e vorba de altă pagina 2, de o incalificabilă „greșeală“ deloc întâmplătoare.

Ca în bancul cu bicicleta furată

În realitate, pagina a doua din „lista celor 200“ nu se află în află în arhivele CNSAS, nefiind predată de SIE în comisia mixtă, exact așa cum a afirmat revista 22. Greșeala / minciuna a fost recunoscută chiar de d-l Buchet, pe care l-am contactat după aparitia articolului din EvZ. Întrebat dacă a văzut cu ochii lui pagina respectivă, mi-a mărturisit că nu, deși curiozitatea de istoric și fost membru PRM ar fi trebuit să-l determine s-o citească. Măcar și pentru a afla dacă nu cumva pe acea filă, cu litera „B“, se află numele mai vechiului său adversar, Traian Băsescu, așa cum s-a speculat ulterior apariției listei. Motivul real pentru care nu a văzuut-o cu ochii lui este că nu avea ce să vadă, deoarece pagina pur și simplu nu există în arhive, în pofida celor afirmate în adresa către EvZ.

Domnul Buchet mi-a explicat că s-a produs o „încurcătură“: e vorba de pagina 2 din întreg dosarul aflat la CNSAS, potrivit numerotării paginilor făcute de instituție, care se afla, evident în dosar, și nu de pagina 2 din „lista celor 200“. În acest sens, CNSAS a trimis un răspuns revistei 22, ca urmare a unei adrese adresate d-lui Buchet, în care se confirmă acest lucru.

Ceea ce frapează este diferența de limbaj între adresa către EvZ și cea către revista 22. Dacă, în prima, d-l Buchet se lansează în aprecieri de ordin personal, dându-și cu părerea despre acțiunea lui Mădălin Hodor, răspunsul către revista 22 excelează prin faimosul limbaj de lemn, menit a ascunde neplăcutul adevăr sub preș. „Dacă ne referim la numerotarea creatorului de arhivă, Centrul de Informații Externe - CIE, se constată cu ușurință că fila nr. 2 nu există, trecându-se direct de la fila nr. 1 la fila nr. 3“, scrie d-l Buchet.

Germina Nagâț: un construct delirant

Cum arată în realitate lucrurile și cum s-a produs de fapt „greșeala“ lui Buchet (adresa trimisă EvZ nu a avut avizul Colegiului CNSAS) ne-a explicat d-na Germina Nagâț, membru în Colegiu și fostă directoare ani la rând a Direcției de Investigație din CNSAS.

„Articolul la care vă refereți, cel apărut în EZ sub semnătura lui Victor Roncea, e un exemplu tipic pentru ceea ce aș numi fantasy media, un construct delirant, provocat, din păcate, de un răspuns greșit trimis chiar de CNSAS. În esență, articolul pleacă de la afirmația reală, dar cât se poate de eronată, că fila 2 a «Listei lui Stamatoiu» [«lista celor 200» publicată de revista 22, n.r.] s-ar regăsi «în fondul arhivistic al CNSAS», ca să reiau întocmai formula din ziar. Când am citit articolul, am crezut că în urma scandalului s-a făcut o gaură în cer și fila 2 a «Listei lui Stamatoiu» a ajuns în sfârșit la CNSAS, după 12 ani de când a fost preluat restul documentului (eu prefer să-i spun «Lista lui Stamatoiu», fiindcă nu Mădălin Hodor a scris-o). Am cerut s-o văd imediat ce am ajuns la serviciu și am aflat cu stupoare că nu exista nicio filă 2 predată recent, ci tot vechea filă 2, numărul pe care arhiva noastră l-a trecut cu roșu atunci când a cotat și certificat dosarul. Va să zică, avem o filă 2, dar nu e fila lipsă din documentul original, ci numărul curent aplicat în procedura standard de prelucrare arhivistică, valabilă pentru toate dosarele. Puteți verifica ce vă spun acum solicitând pur și simplu să consultați cota cu pricina (sau altă cotă în care suspectați că s-ar ascunde fila lipsă). Cum s-a ajuns la răspunsul eronat trimis de instituție rămâne să stabilim, deși nu e greu de reconstituit. Totuși, în cazul funcționarului care a redactat răspunsul greșit semnat de președintele CNSAS aș pune pariu că nu va țipa și nu se va «autosesiza» nimeni, nu va reclama nimeni că s-a încălcat legea funcționarului public și a fost afectată grav imaginea instituției... deși a fost. Și nu doar imaginea instituției, ci și imaginea mai multor persoane. Acest ultim incident ne va arăta cât de imparțiali sunt demnitarii sau funcționarii din CNSAS, care s-au arătat scandalizați când Mădălin Hodor a publicat în revista 22 lista cu «ne-colaboratorii lui Stamatoiu» și care, începând de atunci, l-au supus unei hărțuieli continue“, ne-a declarat Germina Nagâț.

Batista pe țambal

Așa cum am precizat și după publicarea primului articol, demersul revistei 22 și al lui Mădălin Hodor urmărește doar aflarea adevărului despre Securitate și colaboratorii ei. Speculațiile referitoare la o acțiune îndreptată împotriva lui Ioan Aurel Pop sau a oricărei alte persoane de pe listă sunt doar obișnuitele mizerii aruncate în spațiul public de către personaje care nu pot ieși din paradigma „comenzilor“. E propria lor paradigmă în care, din păcate, funcționează de prea mult timp.

Acesta este și motivul pentru care revista 22 a cerut oficial CNSAS reverificarea celor de pe listă, inclusiv a lui Ioan Aurel Pop și a lui Cornel Nistorescu. Am primit de la CNSAS răspunsul oficial că a fost demarată această acțiune. Sperăm să fie una corectă și vom urmări acest lucru.

După acest nou scandal cu pagina 2, cerem oficial CNSAS să solicite SIE să predea, după 12 ani, fila cu pricina. Credem că e în interesul public. Înțelegem că o astfel de decizie s-a luat în ședința de miercuri a Colegiului CNSAS. Așteptăm ca d-l Buchet să-i dea curs.

Cât despre cântătorii de arii ale calomniei de la EvZ, de ce oare nu ne mirăm că nu au publicat cuvenita rectificare ( până la ora publicării articolului) mai ales că d-l Buchet le-a comunicat rapid „eroarea“ comisă. Eventual, niște scuze ca să nu ne întâlnim în instanță.

