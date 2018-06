Mâna dreaptă a Danei Gârbovan, judecătorul Adina Daria Lupea: Dragnea are ceva șarm

Judecătorul Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, își exprimă admirația față de președintele PSD după prestația sa la mitingul PSD de sâmbătă. Lupea este mâna dreaptă a Danei Gîrbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, structură care a sprijinit desantul PSD asupra legilor Justiției.

„Nu am nicio treaba cu mitingurile de azi. Dar trebuiau unii sa vada ca altii e mai multi. Nah, ce sa-i faci, asta e democratia.Eu is fericita ca a castigat Simona! P.S. Dragnea are ceva sarm”, a scris sâmbătă, pe Facebook, judecătoarea Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj.

Adina Daria Lupea este mâna dreaptă în UNJR a celebrei Dana Gârbovan! Mai mult, este fina judecătoarei Andreea Chiș din CSM, scrie Comisarul.

Mai mult, judecătorul se poziționează de partea Gabrielei Firea după incidentul de pe Arena Națională.